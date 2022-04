Kommentti: Le Pen törmäsi Ranskan vaaleissa tuttuun seinään – mutta siinä on rakoja

Eurooppa ei vielä voi huokaista helpotuksesta, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ei ihan helpotuksen huokaus sittenkään?

Sunnuntai-iltana Euroopan johtajat iloitsivat siitä, että Ranskan äärioikeiston ehdokas Marine Le Pen ei lähde presidentinvaalin toiselle kierrokselle niin Emmanuel Macronin kantapäiltä kuin hurjimmat ennusteet lupasivat. Le Penin valinnan pelätään romuttavan Euroopan yhtenäisyyden Ukrainaan hyökännyttä Vladimir Putinin Venäjää vastaan.

Mutta ei Le Pen huonoistakaan asemista lähde.

Macroille oli luvassa ensimmäisellä kierroksella 27,6 prosenttia äänistä, Le Penille 23,4 prosenttia, kun lähes kaikki äänet oli laskettu. Heidän lisäkseen yli 20 prosentin pääsi ”kovan vasemmiston” Jean-Luc Mélanchon.

Karsiutuneet ehdokkaat lupasivat jo kilvan tukeaan toisella kierroksella Macronille. Mélanchon ei tehnyt näin suoraan, mutta varoitti kannattajiaan äänestämästä Le Peniä.

Toisella kierroksella Le Penin pottiin voidaan suoraan laskea äärioikeiston toisen ehdokkaan Éric Zemmourin seitsemän prosenttia äänistä.

Vuonna 2002 isä Jean-Marie Le Pen sai 18 prosenttia toisen kierroksen äänistä. Vuonna 2017 tytär Marine Le Pen sai toisen kierroksen äänistä vajaat 34 prosenttia. Kummankin pääsyä toiselle kierrokselle pidettiin shokkina. Muiden ehdokkaiden äänestäjät liittoutuivat heitä vastaan. Se muuri pysäytti.

Marine Le Pen on muuttanut suvun puolueen nimen Kansallisesta Rintamasta vähemmän militantiksi Kansalliseksi Liittoumaksi. Hän on häätänyt isänsä sivuun omaan vihan täyttämään bunkkeriinsa.

Marine Le Peninkin keskeinen sanoma on yhä maahanmuuton pelko, mutta näissä vaaleissa hän on mieluummin puhunut polttoaineen hinnasta. Le Pen on kiertänyt ahkerasti seutuja, joissa keltaliivien hintakapina sai suurimman suosion muutama vuosi sitten.

Vauhkoimmat mielipiteet hän jätti Zemmourin lauottaviksi ja näytti näin itse maltilliselta ja järkevältä.

Voittaakseen Le Pen tarvitsisi protestiääniä myös Mélanchonin kannattajilta. Monet heistä pitävät Macronia rikkaiden hännystelijänä, mutta äänestivät häntä silti viime vaalien toisella kierroksella nenäänsä pidellen. Nyt Le Pen on etukäteen vihjaillut, että voisi presidenttinä ottaa hallitukseen myös vasemmistolaisia ministereitä.

Romahtaneen perinteisen oikeiston äänestäjistä osa voi valita Le Penin konservatismin mieluummin kuin Macronin liberalismin.

Vaalien toinen kierros pidetään 24. huhtikuuta. Le Penillä on yhä voitonkiilto silmissä.

Macron käytti vaalien edeltäviä kuukausia Venäjän hyökkäysaikeiden estämiseen ja niiden toteuduttua rauhanhierontaan Ukrainassa. Seuraavien parin viikon ajan hänen on kierrettävä kotimaata tosissaan.

Tuli kova kevät.