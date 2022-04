Ruotsi käsitteli Suomen Nato-kantoja TV-lähetyksessä – Niinistö avasi näkemyksiään, Tuomioja eri linjoilla

Päätös Suomen Nato-jäsenyydestä lähestyy. Näin maamme Nato-kantoja käsiteltiin Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:llä.

Ruotsin SVT-kanavalla käsiteltiin sunnuntaina Suomen tulevaa päätöstä Nato-jäsenyydestä. Agenda-ohjelmassa esitettiin reportaasi, joka oli kuvattu Nuijamaalla, Suomen ja Venäjän rajalla. Lisäksi aiheesta oman näkemyksensä ohjelmassa antoivat kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd) ja presidentti Sauli Niinistö.

Ohjelmassa esiintynyt Tuomioja perustelee, miksi Suomen ei kannattaisi ainakaan tällä hetkellä liittyä Natoon.

– Meillä on itsenäinen mahdollisuus liikekannallepanoon, jos sota syttyisi. Meillä on 280 000 reserviläistä. Missään suuremmassakaan eurooppalaisessa maassa ei ole enemmän [reserviläisiä]. Meillä on verrattain turvallinen tilanne.

Tuomiojan mukaan Venäjän ja Suomen raja on ollut ja on stabiili. Putinin hallinto on kuitenkin arvaamaton.

Suomen pitäisi rakentaa entistä syvempää turvallisuusyhteistyötä Ruotsin kanssa, ja kolmantena osapuolena turvallisuusyhteistyössä voisi olla Yhdysvallat.

Niinistön Nato-näkemys eroaa Tuomiojan kannoista. Hän arvioi, että pitkällä tähtäimellä Nato-jäsenyys voi antaa takauksen siitä, että suomalaiset kokevat olonsa kotimaassaan turvalliseksi ja että ulkomaat näkevät Suomen turvallisena ja stabiilina valtiona.

– Pitkällä tähtäimellä Nato antaa positiivisen vastauksen molempiin näihin asioihin, Niinistö toteaa.

Ohjelmassa esitetyssä reportaasissa käytiin Nuijamaan rajalla, ja haastateltiin suomalaisia kannoistaan Nato-jäsenyyttä kohtaan. Muun muassa Reserviläisliiton jäsenet olivat jäsenyyden kannalla, mutta vanha sotaveteraani arvioi, että Nato-jäsenyys voisi olla hyvä vaihtoehto, mutta siihen liittymisen ajankohta pitäisi arvioida tarkoin.