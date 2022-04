Venäjän sotilaskolonna etenee odotetusti, mutta tavoitteissa onnistuminen jää vielä nähtäväksi – ”Nyt on tietenkin kauhea kiire”

Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan Harkovan itäpuolella havaitun sotilassaattueen liikkeet ovat linjassa sen kanssa, mitä Venäjä on suunnitelmistaan kertonut.

Teknologiayritys Maxar julkaisi perjantaina otettuja satelliittikuvia venäläisestä sotilassaattueesta, joka eteni Harkovan itäpuolella kohti etelää. Noin 12 kilometrin mittaisessa kolonnassa on mukana satoja ajoneuvoja, joilla kuljetetaan joukkojen lisäksi sekä taistelukalustoa että huoltotarvikkeita.

Ukrainan sodan seuraavan painopisteen arvioidaan siirtyvän seuraavaksi maan itäosiin ja Donbasin alueelle, jossa Kiovan seudulta joukkojaan vetäneen, merkittäviä tappioita kärsineen Venäjän armeijan odotetaan käynnistävän lähitulevaisuudessa laajan hyökkäyksen.

– Kolonnan liike on linjassa sen kanssa, mitä venäläiset ovat itsekin kertoneet. Eli he ovat vetäneet pohjoisessa joukkoja pois Ukrainasta ja keskittyvät nyt Donbasin valtaukseen, sanoo kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Noin 12 kilometrin mittainen venäläinen sotilassaattue eteni Velykyi Burlukin alueen läpi perjantaina otetuissa satelliittikuvissa.

Venäjään ja Ukrainaan erikoistunut sotilasasiantuntija George Barros arvioi sunnuntaina Twitterissä, että sotilassaattue on todennäköisesti matkalla Venäjän viime viikolla haltuunsa saamaan Izjumiin.

– Izjumissa joukot yrittävät todennäköisesti murtoa pariinkin suuntaan. Ne pyrkivät varmaan kiertämään ukrainalaisten pahimpia puolustusasemia niin, että pääsevät saartamaan Ukrainan joukkoja, Toveri sanoo.

Sosiaalisessa mediassa liikkui sunnuntaina Harkovan aluehallinnon johtajan Oleh Synehubovin julkaisema lausunto, jossa hän väitti ukrainalaisten tuhonneen edellisenä yönä Izjumiin matkalla olleen venäläissaattueen. Hän ei kuitenkaan kertonut, oliko kyseessä Maxarin satelliittikuvissa näkynyt kolonna.

Virallista vahvistusta väitteelle ei sunnuntai-iltaan mennessä oltu saatu. Toverin mukaan on mahdollista, että ukrainalaiset kykenisivät muun muassa Bayraktar-lennokeillaan vaikuttamaan kolonnan etenemiseen tekemällä sitä vastaan pienempiä rynnäköitä.

Näin tapahtui Kiovan luoteispuolella Venäjän hyökkäyksen alkuvaiheessa edenneen kolonnan kohdalla.

– Resurssit eivät ole niin suuret, että Ukrainan joukot pystyisivät välttämättä sellaista saattuetta kokonaan tuhoamaan, Toveri sanoo.

Pekka Toveri kuvattiin maaliskuun alkupuolella hänen vieraillessaan ISTV:n studiolähetyksen asiantuntijana.

Venäjä näyttää Toverin arvion mukaan tarkistaneen tavoitteitaan nyt realistisempaan suuntaan.

– Ei yritetä vallata puolta Ukrainaa, vaan keskitetään voima sinne yhdelle tai kahdelle alueelle, Mariupolin ja Izjumin suuntaan. Sinne on käsketty komentajaksi eteläisen sotilaspiirin kenraali. Toimintaa on helpompi koordinoida, kun on yksi yhtenäinen johto.

Sosiaalisessa mediassa on kerrottu, että Izjumiin vieviä tuhottuja rautatieyhteyksiä on hiljattain korjattu, sillä Venäjä tarvitsee niitä saadakseen joukkojen huollon toimimaan.

Venäjällä on kuitenkin ongelma, jonka Toveri nostaa esille.

– Vaikuttaa vähän siltä kuin he yrittäisivät siellä vähän tolkullisempaa operaatiota. Mutta jos se tehtäisiin huolellisesti, se vaatisi viikkojen valmisteluajan. Nyt ei ole ollut kauhean montaa päivää koota joukkoja taistelukykyisiksi. Se on aika loppuun ajettua porukkaa, joka sieltä tulee.

Toverin mukaan joukkoja on koottu uudelleen esimerkiksi ”rikkiammutuista” taisteluosastoista, mikä herättää kysymyksiä sotilasorganisaation toimivuudesta. Hän sanoo mahdollisuuksien olevan ”fifty-sixty” sen suhteen, onnistuuko Venäjä tavoitteissaan tällä kertaa.

– Nyt on tietenkin kauhea kiire, voitonpäivä lähestyy ja paineet etenkin Kremlin suunnalta ovat suuret. Näyttää siltä, että sen sijaan että tehtäisiin tätä huolella, yritetään saada jotakin aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Jos Venäjä saa Donbasin haltuunsa, Mariupolin vallattua sekä työnnettyä ukrainalaisia vähän lännemmäksi, niin sitten voidaan tehdä kuten diktatuureissa usein tehdään: julistetaan saavutukset suurena voittona. Voidaan sanoa, että tämähän se tavoite alun perinkin oli.