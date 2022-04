Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Voitonpäivä on epätoivoiselle Putinille ”hullun­tärkeä juhla” – Martti J. Kari: ”Odotan mielenkiinnolla seisooko Shoigu avoautossa”

Presidentti Putinilla on kuukausi aikaa hankkia Ukrainasta jokin voitto, jota esitellä kansalle voitonpäivänä 9. toukokuuta. Juhlapäivä on Venäjän tärkein ja sitä vietetään natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa saavutetun voiton kunniaksi. Artikkelin videolla Venäjä-tutkija, ex-tiedustelueversti Martti J. Kari ennakoi Punaisen torin mahtipontiseen sotilasparaatiin valmistautumista Ukrainan sodan synkässä varjossa. Erityinen mielenkiinto Karin mukaan on siinä, kuka kenraaleista saa tällä kertaa ottaa kunnian Venäjän asevoimista.

