Ukrainan infosodan suurin voitto syntyi 20 minuutissa – Bayraktar-hitin isä puhuu nyt Ilta-Sanomille

Ukrainalainen everstiluutnantti loi miehittämättömistä lennokeista kertovan laulun, josta tuli supersuosittu.

Borovok on siviiliammatiltaan ääniteknikko ja käsikirjoittaja. Hän työskenteli vuoteen 2006 asti Ukrainan puolustusvoimissa ja palasi riveihin heti Venäjän hyökkäyksen alettua.

Kiova

Taras Borovok on hieman erilainen everstiluutnantti. Ukrainan maavoimien tiedotusosastolla työskentelevällä Borovokilla on pitkät hiukset ja korvakoru.

Voidaan kuitenkin perustellusti väittää, että Borovok, 49, on tehnyt Ukrainan puolustuksen hyväksi enemmän kuin moni kenraali.

Hän kirjoitti, sävelsi ja esitti Bayraktar-laulun, josta tuli Ukrainassa valtava hitti ja maailmanlaajuinen someilmiö. Miehittämättömiä Bayraktar TB2 -lennokkeja ylistävä kappale nosti ukrainalaisten moraalia sodan alun kriittisinä päivinä, kun Venäjän hyökkäys vyöryi eteenpäin.

– Siitä on tullut ukrainalaisten protestilaulu venäläisiä vastaan. Sitä on laulettu mielenosoituksissa Venäjän suurlähetystöissä ympäri maailmaa. En odottanut sitä. Se on minulle suuri kunnia, Borovok sanoo Ilta-Sanomille.

Sodan alkupäivinä maavoimien tiedotusosaston tärkein tehtävä oli pitää huoli siitä, että ukrainalaiset saivat tietää puolustajien menestyksestä. Tappiomielialaa oli vältettävä kaikin keinoin.

Borovok lauloi kappaleen itse. Äänitys oli valmis alle kahdessa tunnissa.

– Kollegani kertoivat, että Bayraktarit auttavat meitä paljon tuhoamalla venäläisten kalustoa. He ehdottivat, että voisin tehdä niistä jotain. Ajattelin, että miksipä ei, Borovok sanoo.

Borovok istui alas, kirjoitti sanat ja sovitti niihin musiikin. Osan taustoista hän poimi internetin musiikkipankeista, osan hän loi itse

– Koko prosessi kesti 15–20 minuuttia.

Borovok lauloi kappaleen itse. Äänitys oli valmis alle kahdessa tunnissa. Sitten hän latasi sen maavoimien Facebook-sivulle.

– Meillä oli silloin 30 000 tykkääjää. Päivää myöhemmin tykkääjiä oli 800 000.

Luvuissa on oikea määrä nollia. Tykkääjien määrä lähes 30-kertaistui vuorokaudessa.

Bayraktar-laulun suosioon voi löytää monta syytä.

Ensinnäkin ajoitus oli täydellinen. Sodan alkupäivinä sotaan liittyvät sisällöt hallitsivat sosiaalista mediaa ympäri maailmaa. Bayraktar-laulusta tuli meemi, jota jaettiin, muokattiin ja versioitiin.

Laulu on myös tarpeeksi rosoinen. Sitä on vaikea arvata Ukrainan armeijan propagandaksi. Folk-tyylinen sävel on yksinkertainen, sanoitus humoristinen.

Kaiken kruunaa Borovokin rouhea ääni. Ärrät pärähtelevät vahvasti, kun hän toistelee tuhoa kylvävän lennokin nimeä.

Ukrainalaiset ottivat laulun omakseen. Sitä soitettiin radiossa jatkuvasti. Eräässä viraalihitiksi nousseessa videossa miehitetyn Hersonin kaupungin asukkaat soittivat kappaletta kovaäänisistä venäläisjoukoille.

Kappale ei jäänyt huomaamatta myöskään Turkissa, jossa Bayraktar-lennokit valmistetaan.

– Bayraktar-tehtaan tiedottaja löysi minut ja viestitti, että he olisivat iloisia jos tulisin laulamaan kappaleen heidän tehtaalleen Turkkiin. Vastasin, että teen sen mielelläni, mutta vasta kun olemme voittaneet sodan.

Borovok on jatkanut sotaan liittyvien kappaleiden tekemistä, mutta menestystä on vaikea monistaa.

– Nyt ukrainalaiset ovat rauhoittuneet, näemme armeijamme menestyvän. Yleisö on palannut kuuntelemaan niitä yhtyeitä, joita he kuuntelivat ennen sotaa. Monet artistit ovat tajunneet, että hekin voivat kirjoittaa lauluja sota-aiheista.

Todellakin. Ukrainalaisilla radiokanavilla lauletaan nyt Bayraktar-lennokkien lisäksi myös Javelin-ohjuksista ja muista aseista. Voi vain kuvitella, mitä aseita suomalaisartistit ryhtyisivät ylistämään sodan sattuessa.

Borovokin tehtävä ei ole vaihtunut.

– Ei vain työni vaan myös tavoitteeni on tukea ihmisiä henkisesti, viestiä että meidän pitää olla vahvoja ja voittaa tämä sota. Se on päätavoitteeni.