Ulkomaat

Kova väite kentältä: Jopa 80 prosenttia venäläis­sotilaista kieltäytyy palaamasta rintamalle

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War käy sotatilannetta läpi tuoreimmassa katsauksessaan.

Ukrainalaissotilaat korjaamassa venäläissotilailta kaapattua miehistönkuljetusvaunua huhtikuun 1. päivänä Harkovassa.

Ukrainan armeijalla menee tänään hetkellä kokonaisuus huomioon ottaen varsin hyvin, arvioi yhdysvaltalainen Institute for the Study of War tuoreimmassa sotatilannekatsauksessaan. ISW:n mukaan venäläiset yrittävät ryhmittää ja sijoittaa Ukrainan koillisosaan vetäytyneitä joukkojaan uudelleen käyttääkseen niitä itäisessä Ukrainassa. ISW toteaa, että joukoista on tuskin tekemään läpimurtoa ja niiden moraali on huono. Lue lisää: Näin Venäjän joukot nyt etenevät – Ukrainan tiedustelu­tiedot: Sota­rikoksiin osalliset pian rintamalle, ”toiveena että he kuolevat taisteluissa” Ukrainan armeijan yleisesikunnan esittämien tietojen mukaan joidenkin venäläisten joukko-osastojen sotilaista jopa 80 prosenttia kieltäytyy palaamasta rintamalle. Joukkojen komentajien raportoidaan pakottavan sotilaiden pysyvän yksiköissään, vaikka heidän sopimuksensa olisivat jo umpeutuneet. Ukrainalaisjoukot pitävät edelleen kiinni Mariupolin itä- ja luoteispuolella olevista puolustusasemistaan siitä huolimatta, että Venäjä väittää pitävänsä suurinta osaa kaupungista hallussaan. On kuitenkin epäselvää, kuinka pitkään tilanne voi jatkua, ISW kirjoittaa. Izjumin-Slovjanskin akselilla venäläiset eivät ole edenneet viimeisten 24 tunnin aikana. Sen sijaan Ukrainan vastahyökkäykset Hersonissa uhkaavat Venäjän ryhmityksiä kaupungin ympärillä. ISW:n mukaan ukrainalaisjoukot ovat myös kyenneet torjumaan päivittäisiä Venäjän hyökkäyksiä Donetskin ja Luhanskin alueilla.