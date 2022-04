Ainakin 50 kuollut Venäjän iskettyä keskeiselle evakuointiasemalle – tämä Kramatorskin iskusta tiedetään

Länsimaiden johtajat ovat tuominneet Itä-Ukrainan Kramatorskin rautatieasemalle tehdyn ohjusiskun.

Itä-Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevan Kramatorskin rautatieasemalle tehtiin perjantaina ohjusisku, jossa on paikallisviranomaisten mukaan kuollut ainakin 50 ihmistä. Haavoittuneita on yli sata ja monella heistä on erittäin vakavia vammoja.

Rautatieasemaa käytettiin ukrainalaisviranomaisten mukaan ihmisten evakuoimiseen, ja paikallisviranomaiset kertoivat asemalla olleen pääasiassa naisia ja lapsia. Viranomaisten kertomien tietojen perusteella asemalla oli iskun aikaan tuhansia ihmisiä.

Kramatorsk on kuulunut tärkeimpiin raideliikenteen solmukohtiin, joiden kautta siviilejä on yritetty saada pois Itä-Ukrainasta. Ukrainan paikallisviranomaiset olivat kertoneet ennalta, että kaupungin kautta evakuoidaan siviilejä.

Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenkon mukaan ihmisten evakuointeja rautateitse voidaan Donetskin alueella jatkaa iskusta huolimatta.

Ukrainalaissotilaat siirsivät iskussa kuolleiden ruumiita pois paikalta.

Isku tehtiin kahdella ohjuksella ja iskupaikalta löytyi toisen ohjuksen runko-osa. Kyseessä on ilmeisesti Totshka-U-ohjus, joka on neuvostoaikana kehitetty ballistinen ohjus.

Yhdysvaltojen alustavan arvion mukaan ohjus oli lyhyen kantaman ballistinen ohjus, joka ammuttiin Venäjän tukikohdasta Ukrainasta, Yhdysvaltain korkea-arvoinen puolustusviranomainen sanoi perjantaina CNN:n mukaan.

Donetskin alueen kuvernööri Kyrylenko syytti Venäjän joukkoja Totshka-U ohjuksen käyttämistä rypäleammusten räjäyttämiseen iskussa.

Venäjä on kiistänyt olevansa iskun takana ja väittänyt, että vain Ukrainalla on käytössä kyseisiä ohjuksia.

BBC:n mukaan Venäjän väitteet eivät pidä paikkaansa. Brittimedian mukaan on olemassa todisteita siitä, että Venäjä käytti Totshka-U-ohjuksia sodan alkuvaiheissa 24. helmikuuta Donetskin alueen Vuhledarissa sijaitsevaan sairaalaan tehdyssä iskussa, jossa kuoli neljä siviiliä ja haavoittui 10.

Lue lisää: Tällaisia ovat Kramatorskin rautatieaseman iskussa käytetyt Totshka-ohjukset

Sosiaalisessa mediassa esitettiin perjantaina väitteitä, että kyseisten ohjusten liikkuvia lavetteja on nähty Venäjällä kuvatuilla videoilla.

Venäjän ohjusvarastojen on arvioitu sodan aikana huvenneen, ja maalla on raportoitu olleen vaikeuksia tuottaa uusia. Tämä tukisi käsitystä, että Venäjä on saattanut ottaa myös vanhoista varastoista ohjuksia käyttöön.

Ohjuksen kylkeen on kuvien perusteella kirjoitettu viesti, joka näyttää Venäjän kielen sanoilta За детей.

Lue lisää: Kramatorskin rautatieasemalle iskeneestä ohjuksesta löytyi hyytävä viesti

Suomeksi sanat voidaan kääntää ikään kuin iskulauseeksi ”lasten puolesta”.

Sosiaalisessa mediassa viestin on myös väitetty tarkoittavan ilmaisua ”lapsille”, mutta tätä on pidetty vääränä tulkintana.

Sanojen ”lasten puolesta” voi tulkita viittaavan esimerkiksi aikeisiin rangaista sodan toista osapuolta lasten surmaamisista.

Iskussa käytetyn ohjuksen jäänteet.

Tieto iskusta tuli vain hieman ennen kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui Suomen eduskunnalle videoyhteyden välityksellä.

– Tämä on aivan tavallinen rautatieasema, aivan tavallisessa kaupungissa. Näin Venäjä puolustaa Donbasia, näin he sanovat puolustavansa venäjänkielisiä, Zelenskyi sanoi.

Eduskunta piti Zelenskyin johdolla myös hiljaisen hetken uhrien muistoksi.

Maailman johtajat ovat tuominneet iskun laajasti. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel syytti heti tuoreeltaan Venäjää kauhistuttavasta iskusta.

– On kauheaa nähdä, miten Venäjä on iskenyt yhdelle keskeisimmistä evakuointiasemista samalla kun se kiihdyttää hyökkäystään, Michel kirjoitti Twitterissä.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell tuomitsi iskun erillisessä viestissään.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden syytti Venäjää rautatieasemalle tehdystä iskusta. Biden kuvaili iskua Twitterissä hirvittäväksi julmuudeksi.

– Hyökkäys ukrainalaiselle rautatieasemalle on jälleen yksi Venäjän tekemä hirvittävä julmuus, joka on kohdistunut siviileihin, jotka yrittivät päästä turvaan, Biden kirjoitti.