Tällaisia ovat Kramatorskin rautatieaseman iskussa käytetyt Totshka-ohjukset

Venäjä on kiistänyt olleensa iskun takana ja väittänyt, että vain Ukrainalla on käytössä ohjuksia, jolla isku tehtiin. Todisteet kertovat kuitenkin muuta.

Kramatorskin rautatieasemalle Itä-Ukrainassa tehtiin perjantaina tuhoisa ohjusisku, jossa on Donetksin paikallisviranomaisten mukaan kuollut ainakin 50 ihmistä, joista viisi on lapsia. Lisäksi satoja haavoittui.

Aseman kautta evakuoitiin siviilejä, ja viranomaisten mukaan asemalla oli tuhansia ihmisiä, kun sitä tulitettiin.

Isku tehtiin kahdella ohjuksella ja iskupaikalta löytyi toisen ohjuksen runko-osa. Kyseessä on ilmeisesti Totshka-U-ohjus, joka on neuvostoaikana kehitetty ballistinen ohjus.

Venäjä on kiistänyt olevansa iskun takana ja väittänyt, että vain Ukrainalla on käytössä kyseisiä ohjuksia. Venäjän puolustusministeriö kertoi BBC:n mukaan, että Venäjä lopetti ohjusten käytön vuonna 2019 ja otti käyttöön uudemmat Iskander-M-ohjukset.

Donetskin kuvernööri Pavlo Kyrylenko on kuitenkin syyttänyt Venäjän joukkoja Totshka-U-ohjuksen käyttämistä rypäleammusten räjäyttämiseen Kramatorskin iskussa.

BBC:n mukaan Venäjän väitteet eivät pidä paikkaansa. Brittimedian mukaan on olemassa todisteita siitä, että Venäjä käytti Totshka-U-ohjuksia sodan alkuvaiheissa 24. helmikuuta Donetskin alueen Vuhledarissa sijaitsevaan sairaalaan tehdyssä iskussa, jossa kuoli neljä siviiliä ja haavoittui 10.

BBC viittaa ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tutkimuksesta kyseiseen iskuun liittyen. Amnestyn tutkija, joka analysoi valokuvia tapaukseen liittyvästä asejätteestä totesi, että iskussa käytettiin 9M79 Totshka-ohjusta.

Amnestyn mukaan Totshka-ohjukset ovat hyvin epätarkkoja ja ampuvat säännöllisesti vähintään puoli kilometriä ohi kohteesta.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Totshka-ohjuksia käytettiin myös 19. maaliskuuta Luhanskissa. Ukrainan armeija sanoo ampuneensa yhden ohjuksista alas ilmatorjuntajärjestelmällään.

Ohjusasiantuntija N.R. Jenzen-Jones kertoo BBC:lle, että kaikki Totshka-ohjukset ovat peräisin vanhasta neuvostoarsenaalista.

– Kaikki 9M79-1-ohjukset koottiin Votkinskin koneenrakennustehtaalla Udmurtin tasavallassa (Venäjällä) neuvostoaikana, hän sanoi.

Sosiaalisessa mediassa esitettiin perjantaina väitteitä, että kyseisten ohjusten liikkuvia lavetteja on nähty Venäjällä kuvatuilla videoilla.

Venäjän ohjusvarastojen on arvioitu sodan aikana huvenneen, ja sillä on raportoitu olleen vaikeuksia tuottaa uusia. Tämä tukisi käsitystä, että Venäjä on saattanut ottaa myös vanhoista varastoista ohjuksia käyttöön.