Kramatorskin rautatieasemalle iskeneestä ohjuksesta löytyi hyytävä viesti

Venäjä kiisti syyllisyytensä siviilejä vastaan suunnattuun iskuun.

Ukrainasta levisi jälleen maailmalle kammottavia kuvia perjantaina, kun kaksi ohjusta iski itäukrainalaisen Kramatorskin rautatieasemalle.

Paikalta välitetyissä kuvissa näkyi lukuisia ruumiita. Ainakin 39 ihmisen on kerrottu kuolleen, joukossa ainakin neljä lasta. Asemaa käytettiin ihmisten evakuointiin kohti länttä.

Iskupaikalta löytyi myös toisen ohjuksen runko-osa.

Venäjänkielinen teksti näkyi ohjuksen kyljessä.

Siihen oli kuvien perusteella kirjoitettu viesti, joka näyttää Venäjän kielen sanoilta За детей.

Suomeksi sanat voidaan kääntää ikään kuin iskulauseeksi ”lasten puolesta”.

Sosiaalisessa mediassa viestin on myös väitetty tarkoittavan ilmaisua ”lapsille”, mutta tätä on pidetty vääränä tulkintana.

Sanojen ”lasten puolesta” voi tulkita viittaavan esimerkiksi aikeisiin rangaista sodan toista osapuolta lasten surmaamisista.

Tekstin on tulkittu tarkoittavan ”lasten puolesta”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on syyttänyt Venäjää iskusta. Venäjä puolestaan on kiistänyt, että sillä olisi ollut perjantaina kohteita Kramatorskissa.

Venäläismieliset lähteet ovat jo levittäneet salaliittoteoriaa, että Ukraina olisi kohdistanut omat ohjuksensa Kramatorskiin saadakseen syyttää siitä Venäjää.

Iskussa kuoli kymmeniä ihmisiä. Ruumiita oli peitelty aseman lähelle.

Riippumatonta vahvistusta epäilyille Venäjän syyllisyydestä ei perjantaina heti ollut mahdollista saada.

Kuvissa olevan ohjuksen on tulkittu olevan malliltaan Totshka-U, joka on jo neuvostoaikana kehitetty ballistinen ohjus.

Ohjus on ohjattavissa kohteeseensa, joten isku Kramatorskin asemalle näyttää tarkoitukselliselta. Ukrainan mukaan asemalla ei ollut maan sotilaita.

Venäjän puolustusministeriön mukaan maalla ei ole enää kyseisiä ohjuksia käytössä. Venäjän mukaan vain Ukrainalla on.

Perjantaina sosiaalisessa mediassa esitettiin kuitenkin väitteitä, että juuri kyseisten ohjusten liikkuvia lavetteja on nähty Venäjällä kuvatuilla videoilla.

Venäjän ohjusvarastojen on arvioitu sodan aikana huvenneen, ja sillä on raportoitu olleen vaikeuksia tuottaa uusia. Tämä tukisi käsitystä, että Venäjä on saattanut ottaa myös vanhoista varastoista ohjuksia käyttöön.

Muun muassa Bellingcatin perustaja Eliot Higgins arvioi tuoreeltaan Twitterissä, että ohjusten laukaisupaikka on todennäköisesti selvitettävissä jälkikäteen.