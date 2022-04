Talvisota ja Ukrainan sota: Putinin ja Stalinin julmien hyökkäysten 12 yhtäläisyyttä

Sankarillista talvisotaa ja Putinin raakalaismaista hyökkäystä vertailemalla voi päätellä Ukrainan sodan seuraavia askeleita.

Ukrainalaisten taistelu on kuin toisinto Suomen kamppailusta Neuvostoliiton mahtavaa puna-armeijaa vastaa talvisodassa 1939–1940.

Eduskunnalle perjantaina puhunut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi nosti asian tunteikkaasti esille:

– Tekin pelastitte oman maanne Stalinin hyökkäykseltä, ja samalla tavalla meidänkin kansamme on rohkea ja taistelee vastaan.

Kansainvälisessä mediassa vertailuun törmää viikoittain. Ovatko sodat kuin kaksi marjaa? Jotkut sotilasasiantuntijat ovat vähätelleet Ukrainan sodan ja talvisodan vertaamista toisiinsa, mutta kyllä yhteistäkin pintaa löytyy.

Paljonkin.

Aloitetaanpa.

1. Yllätys rajan takaa

Talvisota alkoi marraskuun viimeisenä päivänä 1939.

Neuvotteluja oli käyty pitkin syksyä, diplomaattien junat kulkivat Helsingin ja Moskovan väliä. Suomella oli kenttäarmeija ylimääräisissä harjoituksissa ja linnoitustöissä, mutta rajaseudun siviilit olivat osittain evakuoimatta. Sotaan ei uskottu.

Ukrainan armeija taas on käynyt Donetskissa ja Luhanskissa sotaa Venäjän tukemia separatisteja vastaan vuodesta 2014, joten sota on ollut ukrainalaisten arkea – vaikkakin kaukana pääkaupungista Kiovasta. Kun Vladimir Putinin Venäjä kasasi hyökkäysvoimaansa rajan taakse, Ukrainassa ei uskottu iskuun, vaan neuvottelujen jatkumiseen.

Venäläismielisten separatistijoukkojen edustaja Donetskin alueella sijaitsevassa Mariupolissa. Kuva on otettu 28. maaliskuuta.

Ilmahälytykset ja pommit Kiovassa 24.2.2022 ja Helsingissä 30.11.1939 herättivät ihmiset todellisuuteen.

Venäjä vyöryi Ukrainan rajan yli pohjoisessa, idässä ja etelässä.

Suomessa ylipäällikkö Mannerheimin sodanjohto yllättyi, kun puna-armeija rynnisti Suomen alueelle koko rajan pituudelta Petsamosta Karjalankannakselle. Pohjoisessa ei ollut juuri joukkojakaan.

Armeija perääntyi ajoittain paniikissa.

2. Hyökkääjän ylimielisyys

Talvisodassa puna-armeija valmistautui helppoon sotaan ja voittoon; suomalaisten odotettiin tervehtivän uusia isäntiä vapauttajina.

Neuvostojoukkojen tavoitteena oli katkaista Suomi kahtia Oulun korkeudelta. Pohjoisessa edenneet joukot saivat ohjeet, että Ruotsin rajaa ei ylitetä. Se kieltämättä toteutui: lumipukuinen noutaja tuli jo itärajalla, lumen ja pimeyden keskeltä, äkkiä ja yllättäen.

Ylimielisyys vaivaa venäläisjoukkoja Ukrainassa. Myös Ukrainassa Venäjä pyrki katkaisemaan maan kahtia ja saartamaan pääkaupunki Kiovan.

Tuhoutuneita venäläisiä panssareita Kiovan esikaupunkialueella. Kuva on otettu 1. huhtikuuta.

3. Perääntyminen ylivoiman edessä

C. G. E. Mannerheim.

Sekä talvisodassa että Ukrainan sodassa hyökkääjä etenee aluksi vauhdilla.

Puolustajat perääntyvät. Karjalankannaksella rajalta viivyttäen vetäytyvät suomalaisjoukot saapuivat pääpuolustusasemaan, Mannerheim-linjalle jo viikon sodan jälkeen. Ylipäällikkö Mannerheiminkin mielestä se tapahtui aivan liian nopeasti: olisi pitänyt viivyttää ja taistella tehokkaammin.

Myös Ukrainassa Venäjä eteni muutamassa päivässä Kiovan esikaupunkialueelle, ja etelässä hyökkäyskiilat siirtyivät Krimiltä pohjoiseen ja länteen. Kiovaa uhkasi saarrostus. Muuallakin peräännyttiin. Sota näytti ratkeavan hyökkääjän ylivoiman edessä.

4. Isot voitot ratkaisevalla hetkellä

Puolustajien isot voitot maalis-huhtikuun vaihteessa muuttivat sodan luonnetta Ukrainassa. Ukrainan armeija karkotti venäläisjoukot Kiovan ympäriltä ja pystyi kuluttamaan hyökkääjän joukkoja ja kalustoa. Venäläisten näyttävä, sodan ratkaisuksi ajateltu maahanlaskuoperaatio meni pieleen Hostomelin lentokentällä.

Paavo Talvela.

Talvisodassa ajoittain paniikissa panssareita paenneet suomalaiset saivat joulun puoliväliin mennessä rivinsä järjestykseen.

Eversti Paavo Talvelan komentama Ryhmä Talvela otti Ilomantsin suunnalla Tolvajärvellä jättivoiton joulukuussa 1939.

Hyökkääjä pysäytettiin ja lyötiin takaisin rohkealla operaatiolla, jota ihasteltiin kansainvälisessä lehdistössä. Ennen joulua hyökkääjä koki saman kohtalon Pelkosenniemellä ja Kemijärven Mäntyvaarassa Lapissa, keskellä kaamoksen sysimustaa pimeyttä. Pelkosenniemellä käynyt brittilehti Daily Expressin sotakirjeenvaihtaja Geoffrey Cox ihmetteli puna-armeijan jäljiltä jäänyttä romumäärää ja kirjoitti reportaasin lumen ja jään sankareista.

Kannaksella vihollinen pysähtyi Mannerheim-linjalle, ja Laatokan-Karjalassa puna-armeija ahdettiin motteihin. Tammikuussa 1940 suomalaiset murjoivat kokonaisen vihollisen moottoroidun valiodivisioonan Raatteen tiellä Suomussalmella. Sotareporttereille oli taas näytettävää: Daavid kampittaa Goljatin.

Mennen tullen.

Suomen joukot tuhosivat Neuvostoliiton divisioonan Raatteen tien taisteluissa tammikuussa 1940.

5. Sodan pysähtyminen

Juuri nyt Venäjä ryhmittelee joukkojaan uusiksi ja miettii seuraavaa siirtoaan Ukrainassa. Tavoitteet Ukrainan katkaisemisesta kahtia ja Kiovan valloittamisesta ovat menneet myttyyn.

Samoin talvisodassa tammikuu ja helmikuun alku vuonna 1940 olivat rintamilla hiljaisempia. Puna-armeija kokosi lisää voimaa ja mietti strategiaansa. Niillä on sellainen jalkaväen marssiohjesääntö, eivät saa sitä heti muutettua, vastasi legendaarinen jääkärieversti Matti Laurila Talvisota-elokuvassa (1989) pohjalaiskomppanian kyselijälle vihollisen älyttömästä säntäilystä suoraan konekiväärien tulitukseen.

Ukrainassa Venäjän joukkojen taitamattomuus, kurittomuus ja huono koulutus sekä kaikenlainen päämäärätön sekoilu ovat yllättäneet tarkkailijat – Putinista puhumattakaan.

6. Verinen taisto

Talvisota oli verinen sota molemmille osapuolille.

Suomalaisia kaatui yli 23 000 miestä 105 päivässä, neuvostosotilaita satoja tuhansia. Talvisodan verisin päivä oli 6. maaliskuuta 1940: 816 kaatunutta suomalaista. Ukrainassa Venäjän tappiot ovat noin 7 000–18 000 miestä, riippuen laskijasta. Ukrainan armeijan tappioista ei ole tarkkaa tietoa, mutta siviilien kärsimykset ja kolme miljoonaa pakolaista kertovat, että sota satuttaa laajalti.

Ukrainalaisia pakolaisia Puolan rajalla.

7. Panssarintorjunta ratkaisevassa asemassa

Ukrainassa panssarintorjunta-aseet ovat olleet puolustajan tuki ja turva.

Amerikkalainen panssarintorjuntaohjus Javelin ja brittiläinen lähipanssarintorjuntaohjus NLAW ovat tehokkaita, lisäksi lennokit iskevät ilmasta hyökkääjän panssarimuodostelmiin. Twitter on täynnä videoita iskuista.

Talvisodassa suomalaisten panssarintorjunta kaipasi kunnon asetta.

Sellainen oli ruotsalainen Boforsin panssarintorjuntakanuuna, joka läpäisi neuvostopanssarit helposti. Niitä ei vain ollut tarpeeksi ja ammuksiakin puuttui, koska Suomessa ei ennen sotaa tajuttu panssareiden merkitystä sodankäynnissä. Kasapanos, polttopullo ja joskus jopa koivuhalko telaketjun väliin olivat rohkeiden suomalaistaistelijoiden etulinjassa kehittämät aseet.

Ikonisiksi nousseet kuvat Ukrainan tuhoamista panssarivaunuista ovat Kiovan lähistöltä Butshasta.

Kaatuneita ja sotasaalista Raatteen tiellä tammikuussa 1940.

8. Hyökkääjän huolto vaikeuksissa

Talvisodassa puna-armeija ahtautui kolonniksi harvalukuisille teille. Metsässä tottuneesti liikkuneet suomalaiset kuluttivat hyökkääjän huoltoa sivustaiskuilla.

Kolonnia on nähty myös Ukrainassa, ja puolustaja on tehnyt onnistuneita iskuja niihin. Venäläisillä on ollut puutetta ruuasta ja varusteista sekä polttoaineesta huoltoyhteyksien häirinnän takia.

Kiovan lähistölle juuttuneen valtavan kolonnan vaiheita seurattiin maaliskuussa tiiviisti.

9. Puolustajan yksinäisyys

Suomi taisteli talvisodassa käytännössä yksin ylivoimaista vihollista vastaan. Pohjoiseen saatiin ruotsalaisia vapaaehtoisia ja ilmavoimia Sallan rintamalle, ja se mahdollisti suomalaisjoukkojen siirtämisen sieltä Kannakselle. Paljon sympatiaa ja yksittäisiä vapaaehtoisia, ei muuta.

Ukraina saa mittavaa aseapua, mutta ilmatilansa sulkemista tai apujoukkoja se ei ole saanut – pyynnöistä huolimatta. Jos oli Kansainliitto hampaaton talvisodan aikaan, niin samaa voi sanoa YK:sta.

Suomalaisten Maxim-konekivääriasema helmikuussa 1940.

10. Taisteluhenki ja kotirintaman tuki

Ukraina seisoo yhtenäisenä sodassa Venäjää vastaan, mutta niin seisoi Suomikin talvisodassa.

Kansalaissodan repivyydestä ei ollut tietoakaan etulinjan juoksuhaudoissa ja kotirintaman maanpuolustusinnostuksessa ja auttamishalussa. Yhtenäisyys tuli yllätyksenä Stalinille talvisodassa ja Putinille Ukrainassa. Jopa Ukrainan venäläiset pommitetussa Harkovassa toivovat hyökkääjän palaavan kotiinsa.

Putinille Ukrainan miehittäminen olisi painajainen, aivan kuten Stalinille olisi ollut Suomen miehittäminen talvisodassa. Miehitys olisi tiennyt kansanmurhaa kuten historioitsija Teemu Keskisarja on arvioinut. Venäläisten toimet Butshan kaupungissa Ukrainassa viestivät, että kansanmurha ei ole tuulesta temmattu ajatus.

11. Kansakunnan kestokyky

Sotapropaganda tekee omaa työtään Ukrainassa. Venäjä yrittää kääntää sodan kulkua edukseen ja peittelee sotarikoksiaan. Ukrainan propaganda näyttää isoja voittoja, sen sijaan ukrainalaisten tappioista tai sodan kulusta rintamalla on vähän tietoa.

Pahoin vaurioitunut asuinrakennus Borodjankassa 7. huhtikuuta.

Talvisodassa siloitellun sotapropagandan varassa elänyt kansa luuli, että Venäjä onkin lyötävissä.

Voittoja hehkutettiin.

Tiedot raskaista tappioista ja joukkojen kulumisesta eivät saavuttaneet kotirintamaa. Rintamalta kotiin matkaavien arkkujen määrä saattoi joissakin kansalaisissa herättää kysymyksen sotamenestyksen hinnasta ja armeijan kestokyvystä, mutta ei laajemmin. Ukrainan armeijan kestokykyä voidaan vain arvailla.

Sankarivainajien muistopäivän tilaisuus Joensuussa 19.5.1940.

12. Lopullinen ratkaisu

Talvisota ratkesi puna-armeijan ylivoimaan.

Ilman ulkopuolista apua Suomen kenttäarmeijan elävä voima alkoi yksinkertaisesti loppua, varsinkin upseerit kävivät vähiin. Neuvostoliitto järjesti joukkonsa uudelleen, vaihtoi komentajia, toi lisää tykistöä, panssareita ja miehiä sekä kehitti hyökkäysstrategiaansa sodan alun karmeitten kokemusten perusteella.

Valtavan tykistökeskityksen jälkeen Mannerheim-linja murtui Summassa helmikuussa 1940, ja vihollinen vyöryi kohti Viipuria. Suomi oli pakkorauhan edessä. Neuvostoliitto keskittyi läpimurtoon Kannaksella, eikä enää jakanut voimiaan joka puolelle rintamaa.

Myös Ukrainassa on nyt menossa Venäjän järjestelyvaihe. Jos mennään talvisodan nuottien mukaan, Ukrainassa nähdään vielä uusi, rajatumpi suurhyökkäys, joka voi olla tuhovoimaltaan moninkertainen jo nähtyihin operaatioihin verrattuna.

Missään tapauksessa Venäjä ei ole vielä heittämässä pyyhettä kehään, vaan koettaa tulla läpi vielä kerran.

Kyse on Putinin kasvojen säilyttämisestä – aivan kuten Stalinillakin talvisodassa.

