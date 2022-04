Miten Ukrainan sota loppuu? Asiantuntija listaa 5 mahdollista vaihtoehtoa

Toukokuussa koittava Voitonpäivän paraati on Vladimir Putinille näytön paikka.

Maanantai on yleensä viikonpäivistä kurjin. Toukokuussa se voi olla sitä presidentti Vladimir Putinillekin, kun Venäjän suurinta juhlaa, Voitonpäivää, pitäsi juhlia "voittona" itse aloitetusta sodasta Ukrainaa vastaan.

IS perkasi asiantuntijan kanssa eri vaihtoehdot sodan loppumiseksi. Ainoastaan yksi voisi tarjota Putinille jotain kotiin vietävää toukokuun 9. päivään mennessä.

1) Venäjä yrittää jakaa Ukrainan

– Nyt näyttää siltä, että Venäjä keskittyy Donbasin alueen puolustamiseen. Mikäli sieltä saadaan jotain alueita, sen voi sitten näyttää voittona kotimaassa, arvelee sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta.

Hän huomauttaa, että Venäjä on viime aikoina kaventanut sotastrategiansa.

– Ihan sodan alusta asti Venäjä on peruuttanut näistä tavoitteista, joita on tuotu julki. Ensin puhuttiin Ukrainan hallituksen vaihtamisesta, mutta siitä pakitettiin päivissä, kun nähtiin kuinka vaikea prosessi se olisi.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Ilmari Käihkö huomauttaa, että Venäjä on viime aikoina kaventanut sotastrategiansa.

Kremlissä huomattiin nopeasti, että mikäli Kiovaa ei saataisi haltuun, tavoitteen toteuttaminen olisi vaikeaa.

– Ja vaikka saataisiinkin, hallinnon vaihtaminen olisi silti edelleen vaikeaa.

Käihkön mukaan Putin saattaa ajatella myös niin, että neuvotteluosapuolen olemassa oleminen – edes teoriassa – on parempi kuin että ketään ei olisi.

– Oikeastaan jo sodan kolmantena päivänä oli nähtävissä, että kumpikaan ei pysty tätä sotilaallisin voimakeinoin voittamaan.

Putinin kiikarissa on Käihkön näkemyksen mukaan Donetskin ja Luhanskin "nukkehallitukset" kattavan Donbasin alueen ohella maasillan turvaaminen Krimille.

– Ne ovat ne alueet, joita Venäjä on sodan alusta asti vaatinut, ja se tulee todennäköisesti tekemään kaikkensa, että saa pidettyä niistä kiinni.

Ukrainalaislähteiden mukaan Venäjä on jopa muuttanut operaation nimen.

– Nyt se olisi "Donbasin puolustaminen". Kyllä painopiste on selvästi idässä - ja motiivina on näiden separatistialueiden suojeleminen Venäjän väittämältä "kansanmurhalta".

Mikäli "puolustus" pitäisi Putinin haluamalla tavalla, eivät Kremlin pulmat päättyisi siihenkään.

Vladimir Putinin kiikarissa on asiantuntijan mukaan Donbasin alueen ohella maasillan turvaaminen Krimille.

– Ongelma on se, että koska Venäjä on tunnustanut nämä alueet kapinallisten haluamassa muodossa, tilanne vaatii, että Venäjä saa aluevoittoja, jotta voi sitten luovuttaa ne näille.

Yksi kysymys on vielä se, jäisivätkö alueet separatisteille vai ottaisiko Venäjä ne haltuunsa.

– Sotilaallisesti vaikka olisikin mahdollista, alueiden ylläpito on ollut jo nyt vuosia hyvin kallista. Mikäli Venäjä ottaisi vielä lisää alueita, se sitoisi yhä enemmän sen sotilaallisia ja taloudellisia resursseja.

– Kapinallisalueet ovat vuodesta 2014 olleet Venäjälle kuin "matkalaukku, jossa ei ole kahvaa", Käihkö kuvailee.

– Sillä ei tee mitään, mutta sitä ei halua heittää poiskaan, koska siitä voi joskus olla hyötyä.

2) Konflikti jäätyy sissisodaksi

Venäjä vaati sotaa aloittaessaan Ukrainan riisumista aseista. Tämä vaihtoehto on asiantuntijan mukaan haudattu saman tien.

– Ukraina ei tule koskaan suostu demilitarisaatioon. Sehän tarkoittaisi sitä, että Venäjä voisi milloin tahansa jälleen tulla rajan yli ja Ukraina olisi täysin Venäjän armoilla.

Venäläissotilaiden jäljiltä paljastuneet hirveydet Butshan pikkukaupungissa ovat muuttaneet Putinin mahdollisuutta neuvottelukortin käyttöön.

– Butshan jälkeen ukrainalaiset näkevät sodan taisteluna olemassaolostaan. Siellä on herännyt aiheellinen kysymys siitä, että voidaanko Venäjälle tehdä yhtään mitään alueluovutuksia - tai voiko tällaisen osapuolen kanssa edes neuvotella. Jos kerran ukrainalaisten kohtalo Venäjän alla olevilla alueilla on tällainen.

Butshan kaupungissa tapahtuneet venäläisten hirmuteot ovat heikentäneet mahdollisuuksia neuvottelukortin käyttöön. Kuva otettu 7. huhtikuuta.

– Mikäli tilanne näyttää epätoivoiselta Putinin kannalta, varmaan heillekin tulee jossain vaiheessa raja siihen, kuinka paljon tappioita he ovat valmiina ottamaan, mikäli sotamenestystä ei enää ole.

– Kyllähän se silloin tulee maksamaan vielä todella paljon Venäjälle, etenkin jos tulitaukoa ei saada aikaan. Oletettavasti ukrainalaiset pystyvät tekemään vastarintaa Venäjän linjojen takana senkin jälkeen.

Tämä tarkoittaisi käytännössä sissisotaa miehittäjää vastaan.

– Teoriassa Ukraina pystyisi suhteellisen pienillä omilla resursseilla jatkamaan tappioiden aiheuttamista.

3) Länsi puuttuu peliin ja konflikti kiihtyy

Länsimedia on suoltanut kuvia siviilien kärsimyksistä jo pitkään. Butshan hirveydet ja sen jälkeen esille tulleet uudet Venäjän barbaariset teot sotatanterella laskevat kynnystä lopettaa teurastus muillakin kuin pakotteilla.

Käihkö näkee, että on olemassa mahdollisuus, että Yhdysvallat ja Nato eivät loputtomiin katsele sivusta siviilien tappamista.

– On puhuttu, että länsi ei voi sinne mitään lentokieltoaluetta pistää, mutta totta kai voi pistää! Seuraus voi toki olla se, että siitä tulee sota Venäjän ja Nato-maiden välille, jota tuskin kukaan toivoo.

Käihkö näkee silti mahdollisuuksia myös sotilaallisessa puuttumisessa.

– Se mikä on hyväksyttyä, sen raja liikkuu koko ajan. Toki on olemassa jokin Venäjän punainen linja, jonka jälkeen tapahtuu, mutta mitä Venäjä käytännössä voi tehdä?

Ukrainan presidentti on toistuvasti vaatinut länsimaita ja Natoa asettamaan lentokieltoalueen Ukrainan ylle.

Käihkö ei usko, että edes Putin haluaa Naton kanssa yhteenottoa. Suutariksi jääneitä uhkauksiakin on jo kuultu.

– Kremlistä on ilmoitettu, että Venäjällä on oikeus hyökätä asekuljetusten kimppuun, mutta eivät he tietääkseni ole tehneet Ukrainan ulkopuolella mitään.

– Venäjällä on kalustoa, mutta ei miehiä tällä hetkellä. Ukrainalla taas on miehiä ja naisia, jotka haluavat puolustaa maata, mutta heillä ei ole kalustoa. Se, että voimme antaa sinne kalustoa, se auttaa Ukrainaa huomattavasti.

Lännen haluttomuus puuttua tilanteeseen sotilaallisesti juontaa juurensa kylmän sodan ajalta, jolloin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto välttelivät joukkojensa suoria kohtaamisia. Taustalla oli – ja on jälleen – pelko siitä, että yhteenotto johtaisi ydinaseilla käytävään sotaan.

Käihkö näkee, että ydinpelotteesta puhuminen pelaa Putinin pussiin.

– Vähän kuin terroristien kanssa; niitä manifesteja ei hirveästi julkaista eikä niille anneta huomiota. Tässä on sama tilanne. Mitä enemmän puhumme ydinaseista, sitä enemmän se hyödyttää Putinia. Hänen intresseihinsä kuuluu se, että me pelkäämme.

– Samaan aikaan on pakko ottaa se uhka vakavasti. Siinä on vähän se lännen dilemma.

4) Ukraina voittaa sodan

Käihkö näkee, että ukrainalaisten asenteet ovat koventuneet entisestään – eikä vähiten Butshan hirveyksien takia.

– Tällä on ollut vaikutus Ukrainan puolustustahtoon, mutta myös kansainvälisiin tahoihin siitä mielessä, että Ukrainan pelko siitä, että heidät pakotettaisiin jälleen jonkinlaiseen rauhaan, kuten tapahtui kahdeksan vuotta sitten, on hälvennyt.

Käihkö viittaa Minskin kahteen rauhansopimukseen, joilla yritettiin ratkoa Itä-Ukrainan sotaa 2014 ja 2015. Ensimmäisen klausuulin osapuolet olivat Ukraina, Venäjä sekä Donetskin ja Luhanskin "kansantasavallat". Tulitauko ei pitänyt. Seuraavana vuonna uuden sopimuksen junaili ns. Normandia ryhmä, johon kuuluivat Saksa, Ranska, Ukraina ja Venäjä. Tätäkään ei kunnioitettu.

– Panssarivaunuthan ovat olleet nyt Ukrainan listalla pitkään, mutta niitä ei ole annettu sinne, Käihkö huomauttaa.

Tilanne muuttui, kun Tshekin tasavalta toimitti Wall Street Journalin mukaan ukrainalaisille tällä viikolla neuvostoaikaisia panssarivaunuja.

– Tällaisen eskalaation myötä ehkä länsimaissakin aletaan nähdä, että voiton käsite muuttuu. Se ei ole Ukrainalle enää neuvottelurauha vaan se, että venäläisten on pakko lähteä sieltä.

5) Venäjä vetäytyy ja Ukraina lähtee "jatkosotaan"

Halu hyvityssodalle saattaa kasvaa Ukrainassa. Paljon riippuu siitä, kuinka paljon alueita Venäjä lopulta saa itselleen otettua.

– Veikkaan, että niille alueille ei kovin moni ukrainalainen halua jäädä, jolloin heistä tulee vähän kuin Ukrainan evakkoja, ja heistä voi tulla sisäpoliittinen voima, joka painostaa maan johtoa sodan jälkeen ottamaan revanssia.

Käihkö ottaa vertailukohdaksi Moskovan rauhansopimuksen, joka päätti talvisodan maaliskuussa 1940. Suomi ja Neuvostoliito olivat kuitenkin jälleen sodassa vain hieman reilua vuotta myöhemmin.

– Talvisodan rauhahan kesti vain vähän yli vuoden ennen kuin lähdettiin takaisin korjaamaan vääryyksiä. Samanlainen tilanne voi tulla eteen Ukrainassakin.

– Olen puhunut monen ukrainalaisen kanssa, ja heille kyse ei ole enää siitä, että he ottavat Venäjän nyt valtaamat alueet takaisin. He haluavat ottaa kaiken – myös 2014 ja 2015 menetetyt alueet – takaisin.

Saksalaislehti Der Spiegel uutisoi torstaina, että Saksan tiedustelupalvelulla olisi hallussaan venäläisten sotilaiden viestejä, joissa nämä keskustelevat siviilien surmaamisesta Butshassa.

Lue lisää: Der Spiegel: Venäläissotilaat saattoivat puhua puhelimessa ikonisen kuvan miehen ampumisesta Butshassa

– Ukrainalaisten on sen jälkeen vaikea hyväksyä, että yhtään alueita jäisi Venäjän käsiin, kun hinta näyttää olevan Butshan kaltaiset teot, jossa tapetaan, raiskataan ja ryöstetään siviilejä, kuten ilmeisesti on tapahtunut useilla alueilla, Käihkö sanoo.

Butshan hirmutekojen jäljiltä ukrainalaisten voi olla vaikea hyväksyä minkään alueiden jäämistä Venäjän käsiin. Kuva siviilien haudasta Butshassa 4. huhtikuuta.

Se, luopuisiko Putin ainoista toistaiseksi valtaamistaan rippeistä, on kuitenkin kaikkea muuta kuin todennäköistä.

– Venäjä tuskin hirveän mielellään luovuttaa Krimiä Ukrainalle. Eivätkä varmasti halua antaa mitään alueita, Käihkö sanoo.

– Mutta aika näyttää sen, voiko Ukraina realistisesti pakottaa heitä mihinkään tällaiseen.

– Voi olla, että länsimailtakaan ei tässä kohtaa riitä ymmärrystä sille, että sotaa vietäisiin näin pitkälle. Jos Ukraina siis pystyy valtaamaan edes Venäjän nyt valtaamia alueita takaisin.

Näin ollen todennäköisin vaihtoehto sodan "loppupeliksi" on ensimmäinen skenaario.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että kumpikin osapuoli tulee keskittämään joukkoja juuri sinne Itä-Ukrainaan.