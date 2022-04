Venäjän ulkoministeri piti puheen, jossa hän toisti Kremlin propagandaa ja laukoi kovia väitteitä Ukrainan tahtotilasta rauhanneuvotteluissa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov piti torstaina puheen, jossa hän väitti Ukrainan pitkittävän neuvotteluja, uutisoi Reuters ja venäläinen Tass.

Lavrov sanoi Ukrainan lähettäneen keskiviikkona luonnoksen sopimuksesta. Lavrovin mukaan luonnos perustui rauhanneuvotteluihin, jotka käytiin Turkissa maalis-huhtikuun vaihteessa.

Lavrov väitti, että Ukraina esitti luonnoksen, jossa olisi muutettu olennaisia kohtia neuvottelujen aikana sovituista asioista. Puheessaan Lavrov puhkui, että tämän vuoksi ”Ukraina yrittäisi pitkittää tai jopa pysäyttää neuvottelut kokonaan”.

– Tällainen kyvyttömyys päästä sopimukseen korostaa jälleen Kiovan todellisia aikomuksia. Sen tavoitteena on pitkittää ja jopa sabotoida neuvotteluja siirtymällä kauemmas saavutetuista sopimuskohdista, Lavrov sanoi ja lisäsi, että Venäjä ei voi hyväksyä Ukrainan lähettämiä ehdotuksia.

– Tämän perusteella Kiovan hallinto on selvästi Washingtonin ja sen ”veljeilijöiden” kontrollissa. He tönivät Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä kohti sotilaallisten toimien jatkamista, Lavrov jyrisi puheessaan.

Väite muiden maiden kontrollista on valhe, sillä Ukrainan hallinto tekee omat päätöksensä sodasta ja neuvotteluista.

Väite on yksi Kremlin propagandan niin sanotusta "kymmenestä käskystä”. Sen mukaan länsi – eli Nato, Euroopan Unioni ja Yhdysvallat – on yhtä liittoumaa ja se on kääntynyt jo ennen sotaa Venäjää vastaan. Yhdysvallat eli Lavrovin puheessa ”Washington” on tämän väitteen mukaan ohjaksissa.

Lavrov väitti Venäjän joukkojen vetäytymisen Pohjois-Ukrainan alueelta olleen “hyvän tahdon ele” neuvottelujen edistämiseksi. Venäläisjoukot ovat poistuneet Pohjois-Ukrainasta, mutta niiden epäillään järjestäytyvän uudelleen ja suuntaavan Itä-Ukrainaan Belgorodin kautta.

Venäläisjoukot kärsivät Pohjois-Ukrainassa mittavia sotilas- ja kalustotappioita. Muun muassa Britannian tiedustelutietojen mukaan joukot kärsivät myös vakavista kaluston huolto-ongelmista ja joukkojen taistelumoraali oli alhainen. Joidenkin väitteiden mukaan Kreml odotti pääsevänsä Kiovaan asti ilman minkäänlaista vastustusta.

Hyökkäyksen venyttyä Kremlin ja Venäjän komentoketjussa ja johtoportaassa tapahtui “uudelleenjärjestelyä”, mikä voi viitata Kremlin ja presidentti Vladimir Putinin olleen tyytymättömiä tuloksiin. Sodan kolmannella viikolla muun muassa ulkomaantiedustelusta vastannut FSB:n päällikkö Sergei Besadan joutui kotiarestiin ja Venäjän kuudennen armeijan komentaja, kenraali Vladislav Jershov pidätettiin virasta.

