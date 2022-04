Butshan julmuuksista vastuussa prikaatit eri puolilta Venäjää – Martti J. Kari: ”Ne saivat pahasti pataan eli ne kostavat”

Mitkä Venäjän armeijan joukko-osastot vetäytyivät Butshan alueelta ja mitä motiiveja siviilien teloituksille saattoi olla? Venäjä-tutkija tarjoaa kaksi selitystä.

Ex-tiedustelueversti Martti J. Kari tietää, että Butshassa ja sen ympäristössä on taistellut eliittinä pidettyjä maahanlaskujoukkoja Ivanovon (Moskovan koillispuolelta), Pihkovan (Viron itänaapurista) ja Tulan (Moskovan eteläpuolelta) yksiköistä.

– Ne ovat kaikki joukkoja, jotka olivat Hostomelin maahanlaskussa mukana. Ne saivat pahasti pataan.

– Ne ovat turhautuneita ja vihaisia. Eli ne kostavat, Venäjä-tutkija Martti J. Kari sanoo, mutta painottaa, että rikoksia ei ole vielä puolueettomasti tutkittu.

– Maahanlaskujoukot ovat tottuneet voittamaan. Ainakin niiden tarinoissa ne voittavat aina. Nyt, kun ne selvästi häviävät, näyttää siltä, että ne ovat katkeria ja ne kostavat, Kari sanoo.

Artikkelin videolla filosofian tohtori, yliopiston opettaja Martti J. Kari kommentoi Butshan väkivaltaisuuksia ja sitä kuinka korkealta komentoportaasta voidaan syyllisiä hakea.

Myös Kaukoidässä päämajaansa pitävä 64. moottorisoitu jalkaväkiprikaati taisteli ja joutui vetäytymään Butshasta.

– Se on Habarovskin alueelta. Ne eivät ole slaaveja.

Venäjän propaganda on kiihottanut kansaa vihaamaan ukrainalaisia väittäen heitä natseiksi. Kari katsoo tätä informaatiosodan näkökulmasta.

– Nyt puhutaan ”ukronatseista”, mutta on helpompaa, jos on ei-slaavilainen joukko, joka saadaan tekemään tällaisia kauheuksia slaaveille.

Tohtori Kari korostaa, että totuutta siviilien teloituksista ei tiedetä, eikä myöskään sitä, kuinka koordinoituja ne ovat olleet. Selvää kuitenkin on, etteivät satojen ihmisten teloitukset voi olla yksittäisten sotilaiden vastuulla.

– Se on esimiehen välinpitämättömyyttä tai pahimmassa tapauksessa esimiehen käskemää toimintaa.

– Jos esimies välinpitämättömyyttään jättää puuttumatta alaisten toimintaan, hän syyllistyy myös sotarikokseen, Kari siteeraa Suomen rikoslain 11. lukua.

Myöhemmin, kun Butchan siviiliuhrien kohtalot on perin pohjin tutkittu, voidaan nähdä kuinka korkealta esimiesportaasta haetaan syyllisiä.

– Onko se taisteluosaston komentaja? Onko se operatiivisen suunnan komentaja? Onko se koko operaation komentaja, joka on rikosoikeudellisesti vastuussa, Kari luettelee.

Presidentti Vladimir Putinin syyllistämiseen asti Kari ei usko yllettävän, koska Putinin käskyä teloituksiin ei tule löytymään.

– On vain annettu ymmärtää. On puhuttu denatsifikaatiosta ja ukronatseista. Se on venäläinen johtamistapa, jälki ei mene ihan ylös asti.

– Haasteellista on tutkia se jälki. Toinen haasteellisen asia on saattaa ne (syylliset) rikosoikeudelliseen vastuuseen, koska Venäjähän ei itse tuomitse näitä ihmisiä missään tapauksessa.

Yllä olevalla videolla on katsottavissa koko Martti J. Karin analyysi (45 min)

Lue lisää: Länsi aikoo lisätä sotilas­apua Ukrainalle – luvassa entistä tehokkaampia ase­järjestelmiä

Lue lisää: Kun Venäjä tuijottaa Ukrainaan, sen taka­pihalla voi alkaa tapahtua – Martti J. Kari kertoo, millä mailla voisi olla ”jotakin hampaan­kolossa”

Lue lisää: Mikä Venäjän asevoimia oikein vaivaa? Martti J. Kari vastaa