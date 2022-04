Irina kohtasi sairaalan pihalla järkyttävän näyn ja tarttui heti toimiin – ”Nämä tarinat eivät kerro sankaruudesta”

Irina hoiti haavoittuneita ja auttoi synnytyksissä Butshassa, jonne ei tullut vettä, sähköä tai lämpöä. Siellä hän koki jotain sotaakin pelottavampaa.

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi kertoo, miltä sota näyttää kaupunkilaisten silmin.

Tällä kertaa kerron tavallisen naisen tarinan. Ne jäävät helposti varjoon uutisvirrassa.

Irina Yazova heräsi sotaan 24. helmikuuta. Tuolloin hän ei vielä aavistanut mitä olisi edessä. Hänen tarinansa kertoi minulle Irinan kämppäkaveri Butshassa.

– Heräsin ikkunan takaa kuuluvaan vihellykseen, ja ihmiset huusivat: sota on alkanut! En aluksi uskonut uutisia, luulin sen loppuvan, ja menin takaisin nukkumaan, Irina kertoi.

Seuraavana aamuna kaikki oli toisin. Johtava lääkäri joutui pakottamaan Irinan lähtemään kotiin seuraavana iltana. Sitten koitti uusi päivä, ja tie kotoa sairaalalle olikin jo poikki.

Irinan mies sanoi olevansa valmis lähtemään kaupungista, mutta Irina kieltäytyi. Hän tiesi, että olisi avuksi naapureille. Pian hän hoiti kaikkea mahdollista: päänsärkyjä, paniikkikohtauksia, paleltumisia ja jopa raivokohtauksia.

Irina Yazova työskenteli vastaanottovirkailijana paikallisessa terveyskeskuksessa ja hoiti covid-potilaita koronaepidemian puhjettua.

Ennen sotaa Irina teki kahta työtä ja kasvatti 8-, 12- ja 18-vuotiaita lapsiaan miehensä kanssa.

Hän saapui Butshaan 2010 ja meni töihin naapurikaupunki Irpenissä sijaitsevaan sairaalaan. Koronaepidemian puhjettua hän hoiti covid-potilaita. Hän työskenteli samanaikaisesti vastaanottovirkailijana paikallisessa terveyskeskuksessa.

Maaliskuun 5. päivänä sota oli katkaissut Butshasta jo sähkötkin.

– Yhtäkkiä kuulimme huutoa, josta ei saanut selvää.

Sairaalan oven ulkopuolella makasi mies verilammikossa. Hän oli tullut katsomaan potilaana olevia sukulaisiaan, kun venäläinen tarkka-ampuja oli yrittänyt tappaa hänet.

– Hän makasi kadulla. Tankit jyräsivät vieressä, kunnes naapurit kantoivat hänet sairaalan aulaan.

– Mies ei kyennyt liikkumaan, ja oli tunnoton vyötärön alapuolelta. Hänen jalkansa olivat kylmät. Tunto kuitenkin palautui.

Irina ymmärsi, että potilasta ei paranisi liikuttaa.

– Leikkasimme vaatteet pois hänen päältään, ja sidoimme haavat siinä paikalla. Onneksi minulla oli sidetarpeita varalla. Loput lääkkeet tulivat naapurelta.

Kuva sairaalasta.

Kävi ilmi, että mies oli nimeltään Vladymir.

– Hän makasi viiden päivän ajan aulassa tiputuksessa. Pullo oli sidottu paikalleen lakanalla. Hän kesti kivut hampaita puremalla.

– Kolmantena päivänä hän voi jo paremmin. Vladymirista tuli minun sankarini, Irina kuvaili.

Naapuritalossa asuva nainen ja hänen puolitoistavuotias tyttärensä saivat molemmat luodin jalkaansa. He olivat yrittäneet pakoon autolla, kun venäläiset alkoivat tulittaa heitä. Läheinen apteekki oli tuhoutunut, ja sidostarpeita piti etsiä naapureiden kodeista.

Todellisen haasteen eteen Irina joutui, kun naapurissa asuva Anna alkoi synnyttää maalikuun 9. päivänä. Irina ei ollut vielä koskaan avustanut synnytyksessä, mutta ei kertonut sitä kenellekään.

Kuva sairaalasta.

Kukaan ei tiennyt kuinka peloissaan hän oli. Entä jos Anna tukehtuisi? Entä jos napanuora takertuisi? Entä, jos hän alkaisi menettää verta?

– En katsonut edes netistä, vaikka opinnoistani oli 20 vuotta, Irina kertoi.

– Anna synnytti kynttilänvalossa – romanttisesti. Lattialla oli pyyhkeitä. Kaksi naapuria, suunnittelija ja kotiäiti, auttoivat. He olivat nähneet vastaavaa aikaisemmin vain elokuvissa.

Aluksi vastasyntynyt ei hengittänyt.

– En ollut kokenut samanlaista kauhua vielä koskaan koko sodan aikana. Mutta lopulta kaikki onnistui, ja Alice syntyi aamuseitsemältä.

Venäjän iskujen tekemiä tuhoja.

– Nämä tarinat eivät kerro sankaruudesta. Ne kertovat ihmisyydestä, Irina Yazova sanoi.

Lopulta Irina meni kotiin. Hän kävi nukkumaan verisessä t-paidassa. Sitten alkoi evakuointi. Hän ei ollut missään vaiheessa pakannut matkalaukkua, joten hän lähti samoissa vaatteissa. Myöhemmin hän näki televisiosta, että isku oli tuhonnut heidän kotinsa.

Irina ei ole missään vaiheessa kuvannut sodan tuhoja tai tallentanut kuvia ihmisistä, joita on auttanut.

– Kaikkien, ammatista riippumatta, pitäisi auttaa muita ihmisiä.

Oleg Vasylevskyi, 50, on taustaltaan autotoimittaja. Ennen sotaa hän työskenteli muun muassa Ukrainan Auto Bildissä. Vasylevskyi on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Vasylevskyin koko perhe asuu Kiovassa.

Käännös: Juri Vuortama