Venäjän median mukaan Suomen tullin hallussa olevat teokset olivat Italiassa osana kahta taidenäyttelyä. Tullin mukaan takavarikossa on mukana myös Japanista Venäjälle matkalla olleita teoksia.

Venäjän duuman puhemies Vjatsheslav Volodin vaati keskiviikkona Suomea palauttamaan Venäjälle tullin takavarikoimat taidekuljetukset sekä maksamaan korvauksia niiden viivästymisestä.

– Ne, jotka tekivät tämän Suomessa, eivät todennäköisesti muista omaa historiaansa hyvin, Volodin sanoi duuman verkkosivuilla julkaistun tiedotteen mukaan.

Volodin antoi myös ymmärtää, että asia kuuluu duuman kulttuurivaliokunnan lisäksi myös turvallisuusvaliokunnalle. Myös taidetakavarikon esille nostanut kommunistipuolueen Sergei Obuhov syytti Suomea ”historiallisen muistin” puutteesta.

Suomen tulli pysäytti viikonloppuna Vaalimaalla kolme kuljetusta Venäjälle. Autoissa havaittiin olevan taide-esineitä, joiden takia pysäytykset tehtiin.

Tulli tiedotti aiemmin takavarikoineensa rajanylityspisteellä kolme Venäjälle matkalla ollutta, EU-pakotteiden alaista kuormaa.

Taide-esineiden vakuutusarvo oli yhteensä 42 miljoona euroa. Takavarikoidut kuormat sisälsivät muun muassa maalauksia, patsaita ja antiikkiesineitä. Tulli kertoi tiedotustilaisuudessa, että takavarikoituja taide-esineitä oltiin kuljettamassa Italiasta ja Japanista Venäjälle.

Ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikkö Teemu Sepponen (vas.), tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit sekä valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoivat takavarikosta tiedotustilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona.

Teokset ovat useista venäläisistä museoista. Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit kertoi tiedotustilaisuudessa, että on mahdollista, että Eremitaasi on yksi joukossa mukana olevista museoista.

Tulli ei kommentoi, mitä taideteoksia takavarikkoon on päätynyt.

Lue lisää: Takavarikoiko Tulli Pietarista lainatun miljoonataulun?

Venäjän median mukaan maan kulttuuriministeriö on vahvistanut, että Suomen tullin hallussa olevat teokset olivat Italiassa osana kahta taidenäyttelyä. Aiemmin sikäläiset tiedotusvälineet kertoivat, että toinen näyttelyistä olisi Milanon Gallerie d’Italia -taidemuseossa 27. maaliskuuta asti esillä ollut Grand Tour. Dream of Italy from Venice to Pompeii -näyttely.

Museo kertoi Reutersille maaliskuun alkupuolella, että Venäjä oli pyytänyt sitä palauttamaan 23 näyttelyyn lainattua teosta sovittua varhaisemmalla aikataululla.

Italialaisen Italiani.it-verkkosivustolla olevassa artikkelissa mainitaan, että että Gallerie d’Italian laajassa kansainvälisessä näyttelyssä olisi ollut lainassa teoksia muun muassa Pietarin lähellä sijaitsevasta Pavlovskin palatsista. Tullin julkaisemien kuvien perusteella näin näyttää olevan, sillä teoksia sisältävien laatikoiden päällä niiden määränpäänä lukee Pavlovskin palatsi.

Tullin Rakshitin mukaan teoksia oli ollut näyttelyssä muun muassa Italian Udinessa ja mahdollisesti Milanossa. Japanissa teoksia oli esillä Chiban kaupungissa sijaitsevassa museossa.

Udinessa sijaitsevan Civic Musei Di Udinen verkkosivuilla kerrotaan, että museossa on 27. maaliskuuta saakka ollut käynnissä näyttely, jossa on ollut lainassa teoksia Trjetkakovin galleriasta Moskovasta.

Lue lisää: Ulkoministeriö kommentoi takavarikoitua taide­­lastia: Venäjältä saatu asia­kirjoja – kuljetukset ”osa kulttuuri­yhteistyötä”

Rakshitin mukaan taide-esineitä takavarikoitiin yhteensä useita kymmeniä. Hänen mukaan Tulli sai tietää kuormista normaalin pakotevalvonnan kautta.

Tulli on myös aloittanut tapauksista esitutkinnan, jossa rikosnimikkeenä on epäilty törkeä säännöstelyrikos. Rikoksesta on epäiltynä 10 henkilöä, jotka ovat osallistuneet kuljetuksiin.

Taide-esineet on takavarikoitu tutkinnassa nimenomaan todisteina, joten ne voidaan vapauttaa takavarikoista, jos niitä ei todisteina tarvita.

Rakshitin mukaan taideteosten väliaikainen säilytyspaikka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Paikka on hänen mukaansa turvallinen niin tilaturvan kuin olosuhteidenkin osalta. Tulli on tehnyt yhteistyötä Museoviraston kanssa.