Kiovan ja Tshernihivin alueilta vetäytyneet joukot ryhmittyvät uudelleen Venäjän puolella Belgorodissa. Sumysta vetäytyneet joukot suuntaavat kohti Slovyanskia, arvioi ISW.

Venäläisjoukot ovat lähes täysin vetäytyneet Kiovan lähialueilta, arvioi Institute for Study of War (ISW) tuoreessa raportissaan tiistaina. Sen mukaan Kiovasta Valko-Venäjälle vetäytyneet joukot alkavat nyt liikkua kohti Venäjän rajaa.

Siellä joukot ryhmittyvät uudelleen Belgorodissa. Kaupunki sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Ukrainan itärajalta. Tshernihivin alueelta vetäytyneet venäläisjoukot ovat ISW:n mukaan jo matkalla Belgorodiin.

Venäjän joukot ovat ISW:n mukaan vetäytyneet ainakin osittain myös Sumyn alueelta Venäjälle. Vielä ei ole kuitenkaan selvää, vetäytyvätkö joukot Sumyn alueelta kokonaan vai aikooko Venäjä pitää siellä ainakin jonkinlaisen rintaman.

Joitain Sumyssa ja Harkovan alueella olleita joukkoja on lähetetty myös vahvistamaan venäläisjoukkoja Izjumista Slovyanskia kohti etenevälle rintamalle.

Mitkä ovat Venäjän tavoitteet?

ISW, Nato ja useat muut tahot ovat arvioineet, että Venäjän tavoitteet sodassa ovat nyt Itä- ja Etelä-Ukrainassa. Pyrkimykset pääkaupungin valtaamiseksi on hylätty.

Arvioiden mukaan Venäjä pyrkii valloittamaan koko Donbasin alueen, joka käsittää Donetskin ja Luhanskin alueet.

Lisäksi se pyrkii rakentamaan maayhteyden Venäjältä jo-vallatulle Krimin niemimaalle Etelä-Ukrainan kautta.

Etelä-UKRAINA

Venäjä jatkaa raskasta hyökkäystään satamakaupunki Mariupolissa. ISW kertoo, että tarkat tiedot venäläisjoukkojen asemista ovat Mariupolista heikosti saatavien tietojen vuoksi vaikeita määritellä.

Pitkään jatkuneesta jatkuvasta tulituksesta ja piirityksestä huolimatta ukrainalaisjoukot ovat onnistuneet pitämään vastarintaa joissain osin kaupunkia.

Mariupolin ihmisoikeudellinen tilanne on erittäin vaikea. Kaupungissa uskotaan olevan pitkälti yli 100 000 siviiliä loukussa. Avustusjärjestöjen kaupunkiin lähettämät avustussaattueet eivät ole päässeet viemään apua perille kaupunkiin. Monet kaupungissa loukussa olevat piilottelevat kellareissa ilman sähköä, lämmitystä, juomaa ja ruokaa.

Useiden ihmisten arvioidaan kuolleen Mariupolissa pelkästään janoon ja nälkään.

Venäjämielisiä joukkoja kuvattuna Mariupolissa tiistaina.

Britannian puolustusministeriön mukaan venäläiset pitävät siviilejä loukussa Mariupolissa painostaakseen ukrainalaispuolustajia antautumaan.

Ukrainan oman sotilaallisen tilannekatsauksen mukaan Venäjä saattaa pyrkiä vahvistamaan taktista asemaansa Etelä-Ukrainassa Transnistrian alueen avulla. Arvion mukaan Tiraspolin lentokenttää valmistellaan ottamaan vastaan sotilaslentokoneita.

ITÄ

Venäjän joukot jatkavat hyökkäyksiään Itä-Ukrainassa, mutta ne eivät ole edenneet siellä merkittävästi.

Osittain Sumysta ja Harkovasta vetäytyvät venäläisjoukot ovat tehneet Izjumista Slovyanskiin ulottuvalla alueella pienimuotoisia hyökkäyksiä. ISW:n mukaan Venäjä lähettää joukkojaan Slovyanskin suuntaan vielä kuitenkin yksitellen.

Venäläisjoukot ovat yrittäneet ottaa Izjumin ympärillä olevia alueita haltuunsa, mutta kaikissa yrityksissään ne eivät ole onnistuneet.

Venäläisjoukot kohtasivat ukrainalaisjoukkojen vastarintaa Izjumista Slovyanskiin johtavalla päätiellä, ja siksi venäläisjoukkojen uskotaan pyrkivän etenemään Slovyanskin suuntaan nyt Izjumin länsipuolelta.

Venäjä on jatkanut pommituksiaan Harkovassa.

Harkovan alueella Venäjä on jatkanut pommituksiaan.

Venäläisjoukot jatkavat hyökkäyksiään myös Popasnassa ja Rubizhnessa. Ne sijaitsevat noin 240 kilometrin päässä Harkovan kaupungista kaakkoon. Niihin kohdistuneet hyökkäykset ovat pääosin tykistö- ja ilmahyökkäyksiä.

Rubizhnessa kerrottiin tiistaina vetyhappovuodosta, jonka uskotaan johtuneen Venäjän vetyhappotankkiin osuneesta tulituksesta. Ukraina vertasi iskua kemiallisen tai biologisen aseen käyttöön, sillä vetyhappoa levisi alueen ympäristöön. Vetyhappo on erittäin vaarallista hengitettynä tai jos se sitä joutuu iholle.

Ukrainan pelastusviranomaisia pelastustyössä raunioiden keskellä Rubizhnessa keskiviikkona.

Mikä on joukkojen taisteluvalmius?

Kiovan alueilta vetäytyneiden joukkojen ei uskota olevan taisteluvalmiita vielä hetkeen.

ISW kertoi maanantaisessa arviossaan, että näiden joukkojen on ensinnäkin järjestäydyttävä uudelleen takaisin omiin yksiköihinsä. Lisäksi niiden on selvitettävä, ketkä sotilaista ovat paikalla, mikä heidän taisteluvalmiutensa on ja mikä joukkojen varustetaso on. Vasta sitten joukot voivat alkaa valmistautua uusiin taisteluihin.

ISW kertoo, että vahvistamattomien Ukrainan tiedustelutietojen mukaan Butshan veritekojen takana ollut joukko, moottoroitu prikaatti 64, saatettaisiin kuitenkin lähettää pian rintamalle Itä-Ukrainaan. Sen mukaan ”Venäjän toiveena on, että prikaatin sotarikoksiin syyllistyneet tai sotarikosten todistajat kuolisivat taisteluissa”.

Venäjämielisiä joukkoja maantiellä Mariupolin läjellä kuvattuna sunnuntaina.

Mitä alueita Ukraina on saanut vallattua takaisin?

Ukraina on saanut vallattua takaisin alueitaan Tshernihivin, Kiovan ja Tshytomyrin alueilla. ISW kuitenkin huomauttaa, että se ei ole pystynyt määrittelemään tarkkaan, mitkä alueet Ukraina on saanut tarkalleen ottaen takaisin haltuunsa, sillä venäläisjoukkojen vetäytyminen aiemmin valtaamiltaan alueilta on ollut sekasortoista.

Ukraina on saanut vallattua joitain alueita takaisin myös Sumyn etelä- ja kaakkoisosissa sekä Mykolaivin eteläpuolella Etelä-Ukrainassa.