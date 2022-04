Naton ulkoministerit keskustelevat asetoimituksista Brysselissä keskiviikkona ja torstaina. Yhdysvaltain uudessa aseapupaketissa on muun muassa ”itsemurhadroneja”.

Jopa satojen siviilien joukkomurhan paljastuminen Butshassa on lisännyt länsimaiden halua toimittaa Ukrainaan yhä tehokkaampaa aseistusta. Puolustusliitto Naton jäsenmaiden ulkoministerit keskustelevat uusista asetoimituksista keskiviikkona ja torstaina Brysselissä.

Länsiyhteisö on toistaiseksi ollut haluton antamaan hyökkäyksellisiksi tulkittavia aseita, joiden avulla Ukraina voisi toden teolla ryhtyä heittämään venäläisiä ulos maasta. Esimerkiksi hävittäjäkoneita ja panssarivaunuja, tykistöaseita ja vastatykistötoimintaan tarkoitettuja tutkalaitteita.

Tähän voi tulla muutos.

– Liittoutuneet ovat invaasion jälkeen tehostaneet tukeaan (Ukrainalle), sanoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg keskiviikkona ennen ulkoministerikokousta.

Stoltenberg antoi ymmärtää, että Nato antaa Ukrainalle myös raskasta kalustoa.

– Ministerit keskustelevat tänään ja huomenna lisätuesta. Liittoutuneet antavat jo panssarintorjunta- ja ilmatorjuntajärjestelmiä, mutta myös kevyitä ja raskaita aseita. En mene yksityiskohtiin ja kerro tarkasti, mitä aseita tai tarvikkeita me toimitamme. Sen voin sanoa, että kokonaisuus on merkittävä, ja siihen sisältyy kevyiden järjestelmien lisäksi myös raskaita.

Ukraina puolestaan on jo antanut kumppaneilleen jonkinlaisen toivomuslistan.

– Se mitä tarvitsemme, on raskasta aseistusta: panssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja, tykistöaseita, raketinheittimiä. Niitä me voisimme käyttää (Ukrainan) etelä- ja kaakkoisosien vapauttamiseen, sanoi Ukrainan Berliinin-suurlähettiläs Andrij Melnyk saksalaisen Deutschlandfunk-uutiskanavan haastattelussa. Melnykiä siteerasi talouslehti Handelsblatt.

– Vastahyökkäystä ei valitettavasti voi aloittaa panssarinyrkkien avulla.

Tuhottu venäläinen taistelupanssarivaunu Lukianivkan kylässä 30. maaliskuuta.

Tähän saakka Ukrainalle on virrannut varsin kirjavaa aseistusta useista lähteistä.

Saksa ja Natoon liittyneet entiset Neuvostoliiton satelliittivaltiot ovat toimittaneet ukrainalaisille käyttäjille jo ennestään tuttuja, itäblokista peräisin olevia järjestelmiä: muun muassa S-300- ja Strela-ilmatorjuntaohjuksia.

Tshekki puolestaan antoi kaikessa hiljaisuudessa T-72-taistelupanssarivaunuja, rynnäkkövaunuja, panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja ja haupitseja, kertoo Financial Times.

vARSOVAN Liiton perintöaseiden varastot lännessä alkavat kuitenkin olla lopussa – nyt kaavitaan jo laarin pohjaa. Ukrainalaisille tutut järjestelmät pitäisikin pyrkiä pian korvaamaan länsimaisin asein, mutta asiassa on ongelmia.

Moderneinta ja iskukykyisintä kalustoa Ukraina saa pääosin Yhdysvalloista ja Britanniasta. Tärkeimpiä näistä aseista ovat Javelin- ja NLAW-panssarintorjuntaohjukset sekä Stinger-ilmatorjuntaohjukset, joita ukrainalaisille on toimitettu tuhansin kappalein heti Venäjän hyökättyä maahan. Näitä puolustuksellisia aseita Ukraina tarvitsee jatkuvasti lisää.

Javelinin kerrotaan purevan moderneimpiinkin Venäjän hyökkäyksessään käyttämiin taistelupanssarivaunuihin.

Ohjus hakeutuu maaliinsa kuvantavan infrapunahakupään avulla. Se lentää aluksi noin 150 metrin korkeuteen ja iskee kohteensa ylhäältä, missä panssarivaunun suojaus on heikoin. Ohjuksen ensimmäinen ontelopanos avaa tietä taisteluvaunun reaktiivisen panssaroinnin läpi, toinen panos tuhoaa vaunun.

NLAW on saman tyyppinen ohjus, mutta sen kantama on Javelinia lyhyempi, ja siinä on yksi ontelopanos. Ohjus lentää vaunun yläpuolelle. Maalin tullessa kohdalle ohjuksen ontelopanos laukeaa optisen ja magneettisen herätteen avulla ja suuntautuu vaunun kattoon.

Yhdysvallat lupasi keskiviikkona 100 miljoonan dollarin (91,3 milj.euron) arvosta uutta aseapua Ukrainalle. Viime viikolla Yhdysvallat ilmoitti 300 miljoonan dollarin arvoisen asepaketin toimittamisesta. Siihen sisältyy muun muassa pieniä mutta tehokkaita Switchblade-droneja, jotka voivat vaania sopivaa kohdetta ilmassa pitkiä aikoja. Switchbladeja kutsutaan ”itsemurhadroneiksi, sillä laite tuhoutuu törmätessään maaliinsa.

Arvostetun brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen mukaan Venäjä on jo parin viikon kuluessa valmis tehostamaan sotatoimiaan uudelleen Ukrainan itä- ja eteläosissa.

On kuitenkin kyseenalaista, ehdittäisiinkö ukrainalaissotilaille antamaan siihen mennessä tarpeeksi koulutusta lännen mahdollisesti toimittamien uusien asejärjestelmien käyttöön. Aika siihen ei kerta kaikkiaan riitä, RUSI arvioi.

Venäjän kalustomenetykset ovat huomattavia. Ukrainan sotilas tutki tuhottua venäläistä panssaria Trostjanetsissa 29. maaliskuuta.

Irpinin alueen taisteluissa tuhoutunut rynnäkkövaunu on räjähtänyt lähes täysin hajalle.

Kuvan kerrotaan esittävän Harkovan alueella 3. huhtikuuta alas ammuttua venäläistä Suhoi Su-35S -monitoimihävittäjää. Konetyyppi on Venäjän moderneinta kalustoa.

”Suihkukoneiden, panssarivaunujen ja muiden Ukrainan pyytämien monimutkaisten asejärjestelmien rooli on tässä taistelussa vain rajoitettu. Venäjä kiihdyttää hyökkäystään todennäköisesti kahden viikon kuluessa. Neljässä viikossa voidaan nähdä, alkaako Venäjä saavuttaa onnistumiseen tarvittavaa momentumia”, kirjoittaa RUSI:n maasodankäynnin asiantuntija Jack Watling.

”Tämä aikaikkuna on liian lyhyt, jotta raskas ja monimutkainen asekalusto ehtisi vaikuttaa lopputulokseen.”