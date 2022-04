Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa varmistaa asemansa historiallisena henkilönä miljoonien ihmisten kustannuksella. Kuinka hallitsijasta tulee kylmäverinen itsevaltias?

– Naamiot on riisuttu. Vain sodan kylmät kasvot näkyvät.

Näin totesi presidentti Sauli Niinistö mediatapaamisessa Presidentinlinnassa 24. helmikuuta. Samana talvisena päivänä Venäjän presidentti Vladimir Putin oli rikkonut Euroopan rauhan lähettämällä joukkonsa sotimaan Ukrainaan.

Laajamittainen sota on ollut käynnissä jo kohta kaksi kuukautta, mutta merkkiä sen päättymisestä ei näy useista rauhanneuvotteluista huolimatta. Millainen ihminen on valmis käyttämään näin äärimmäisiä keinoja saavuttaakseen omat tavoitteensa?

Irlantilainen professori, psykologi ja neurotieteilijä Ian Robertson on seurannut Putinin toimia kymmenen vuoden ajan. Hänen mukaansa presidentistä on kahden viime vuoden aikana tullut aiempaa tunteellisempi ja vähemmän kylmän laskelmoiva.

– Tämä on johtanut siihen, että hänestä on tullut sokea riskeille, eikä hän ota vastaan neuvoja, jotka ovat ristiriidassa hänen omien mielipiteidensä kanssa, Robertson arvioi.

Tällä hetkellä Putinin käytös on Robertsonin mukaan raivon ja pelon ohjaamaa. Putin on tuntenut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana joutuneensa lännen nöyryyttämäksi ja toimii nyt säilyttääkseen ylpeytensä.

– Hänen egonsa tuntuu olevan hänelle tärkeämpi kuin hänen maansa. Hän pelkää vallan menettämistä, minkä vuoksi hän on ryhtynyt stalinistisiin toimenpiteisiin, Robertson sanoo.

Satoja tieteellisiä artikkeleita kirjoittanut Robertson on tutkinut pitkäkestoisen vallan aiheuttamia muutoksia ihmisen aivotoiminnassa.

Tutkijan mukaan liiallinen valta voi tehdä johtajasta impulsiivisen, narsistisen ja sokean riskeille. Johtajan ja hänen maansa edut hitsautuvat yhteen, ja johtaja alkaa tuntea olevansa kaikkivoipainen, jopa jumalan kaltainen.

Robertson kertoo absoluuttisen vallan muuttavan ihmisen aivot täysin.

” Harhakuvitelmat omasta erehtymättömyydestä ja sokeus riskeille ovat vaarallisia ominaisuuksia maailmanjohtajalle.

– Harhakuvitelmat omasta erehtymättömyydestä ja sokeus riskeille ovat vaarallisia ominaisuuksia suurvallan johtajalle, hän toteaa.

Robertson kuvailee Putinia itsevaltiaaksi, joka on purkanut kaikki instituutiot, jotka on suunniteltu rajoittamaan yksittäisen ihmisen valtaa ja sen myötä tapahtuvia muutoksia aivotoiminnassa. Vapaat vaalit, vapaa lehdistö ja riippumaton oikeuslaitos ovat tämän päivän Venäjällä tuntemattomia käsitteitä.

Valta vaikuttaa Robertsonin mukaan samoissa aivojen osissa kuin esimerkiksi kokaiini tai heroiini. Valta voi siis huumausaineiden tapaan aiheuttaa riippuvuutta, ja kuten kaikissa riippuvuuksissa, toleranssi kasvaa ajan saatossa. Jotta kaivattu vaikutus saadaan aikaan, tarvitaan yhä suurempia annoksia.

– Kenenkään aivot eivät voi selviytyä rajoittamattomasta vallasta 21 vuoden ajan vääristymättä, Robertson toteaa.

Valtaan nousevat henkilöt jakavat usein keskenään tiettyjä samankaltaisia ominaisuuksia, muttei kaikista silti tule hirmuvaltaa käyttäviä yksinvaltiaita. Diktaattoreita ja diktatuureja tutkineen tietokirjailijan Leif Sundströmin mukaan hirviöiksi kuvailtavia johtajia yhdistävät tietyt asiat.

Sundström kertoo, että diktaattorit tapaavat ympäröidä itsensä tietynlaisilla ihmisillä. Tällaisten johtajien lähipiiriin kuuluu tavallisesti heidän kanssaan samanmielisiä ihmisiä, jotka pyrkivät mielistelemään ja myötäilemään.

– Tämä ei suoranaisesti johda hirviömäisyyteen, mutta jos tulee ongelmia tai konflikteja, johtajan on silloin helpompi käyttää väkivaltaa ja ryhtyä tyranniksi, Sundström sanoo.

Diktaattoreille tyypillistä on myös pyrkiä näyttämään omaa voimaa ja valtaa. Sundströmin mukaan johtaja ei välttämättä tyydy pelkästään tietoon siitä, että on vallassa, vaan haluaa osoittaa kaikkivoipaisuutensa jollakin konkreettisella tavalla.

” Toiset johtajat käyttävät verrattain vähän väkivaltaa ja osoittavat valtaansa esimerkiksi täysin epäjohdonmukaisilla virkanimityksillä.

– Se, kuinka paljon johtajan hirmuvaltaan kuuluu väkivaltaa, on suhteellista. Toiset johtajat käyttävät verrattain vähän väkivaltaa ja osoittavat valtaansa esimerkiksi täysin epäjohdonmukaisilla virkanimityksillä. He kierrättävät jatkuvasti ministereitään ja saattavat maata näiden ministereiden vaimojen kanssa osoittaakseen, että he tekevät mitä haluavat, Sundström kertoo.

Diktaattoreita yhdistävät itsekkyys ja narsistisuus. Myös tietty tarkoituksellinen salaperäisyys ja arvaamattomuus ovat piirteitä, joita oli Sundströmin mukaan Putinin lisäksi havaittavissa myös Hitlerissä. Tavanomaista on myös se, että diktaattorit alistuvat yhteistyöhön ainoastaan omilla ehdoillaan.

Miksi hirmuhallitsijoita sitten äänestetään valtaan tai heidän valtaannousunsa mahdollistetaan muilla tavoin, jos diktaattorin vallan alla eläminen tiedetään kamalaksi ja negatiiviseksi asiaksi?

Sundströmin mukaan syinä voivat olla esimerkiksi diktaattorin avittama maan taloudellinen kehitys tai hyvä sotamenestys.

– Jos ajatellaan vaikka Stalinin Neuvostoliittoa, niin kaikista hirmuteoistaan huolimatta hän onnistui viemään Neuvostoliiton hyvin takapajuisesta maasta avaruusaikaan. Tällaista oli myös Mussolinin Italiassa ja Hitlerin Saksassa, joissa teknologia kehittyi, Sundström kertoo.

Tietynlaista jatkuvuutta ja vakautta edustavat diktaattorit jättävät usein jälkeensä sekasortoa – tai ainakin pelkoa siitä.

– Esimerkiksi Mobutu Sese Sekon (kuvassa yllä) valtakauden jälkeen Kongo oli jonkin aikaa sekasorrossa. Diktatuurin jälkeen syntyvä valtatyhjiö on monesti hyvin vaikea täyttää. Tämä johtaa siihen, että monesti ihmiset ajattelevat jälkeenpäin, että diktatuuri on ollut hyvä asia, Sundström kertoo.

– Tätä pelätään tällä hetkellä Venäjälläkin. Sitten kun Putin ei ole enää vallassa, mitä hänen jälkeensä tulee?