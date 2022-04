Kommentti: Länsi­maiden aseapu on tärkeää, mutta ratkaiseva tekijä sodassa on puolustajan luja tahto

Syitä Venäjän heikkoon menestykseen taistelukentällä on monia, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Yksi asia on varma: länsiyhteisön toimittamalla aseavulla on ollut suuri merkitys Ukrainan puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan.

Mutta onko lännen aseavun rooli ratkaiseva? Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Ukrainalaisten operaatiosalaisuus on erittäin hyvä. Julkisista lähteistä ei saa tarkkaa tietoa siitä, miten he taistelunsa käyvät.

Ratkaiseva muuttuja yhtälössä voi myös olla lännen antama tiedustelutieto. Taivaalla on monta silmää ja korvaa, jotka Venäjän liikkeitä seuraavat.

On totta, että länsimaiden toimittamat puolustukselliset aseet, erityisesti Javelin- ja NLAW-panssarintorjuntaohjukset, ovat purreet tehokkaasti Venäjän panssarivoimiin ja mekanisoituihin taisteluyksiköihin. Mutta niin on tehnyt myös Ukrainan oma aseistus – kotimaiset pst-ohjukset ja ennen sotaa Turkista hankitut miehittämättömät Bayraktar-lentolaitteet.

Syitä Venäjän heikkoon menestykseen erityisesti pohjoisella rintamalla voi hakea myös sotilaiden heikosta koulutuksesta, huonolaatuisesta kalustosta, joukkojen epäselvistä johtosuhteista, heikosti toimivista viestijärjestelmistä sekä vakavista puutteista tiedustelussa ja logistiikassa.

Ukrainan asevoimissa vuoden 2014 häpeän jälkeen tehdyt uudistukset puolestaan näyttävät onnistuneen kohtalaisen hyvin, länsimaiden avustuksella. Asevoimien taistelukykyä tukevat hyvin motivoituneet vapaaehtoiset maanpuolustajat.

Ennen kaikkea sodassa on kuitenkin kysymys taistelutahdosta. Ukrainan asevoimilla tahtoa on. Sotilaat puolustavat kotimaataan päivä päivältä yhä kammottavampiin rikoksiin syyllistyvää miehittäjää vastaan. Kotirintama tukee sotilaita 110-prosenttisesti – koko yhteiskunta on puolustustaistelun takana.

Venäläisjoukkojen moraali vaikuttaa alhaiselta ja taistelutahto heikolta. Tästä kertovat muun muassa tiedot omien kaatuneiden jättämisestä tienposkeen, kaluston hylkäämisistä, kotien ja liikkeiden ryöstelystä, rankasta viinanjuonnista majoituspaikoilla sekä sotilaiden siepatusta viestiliikenteestä – hätähuudoista kotiin. Ammattimainen, kurinalainen ja perinteistään ylpeä armeija ei toimi näin.

Siviiliväestöön kohdistuvat kostotoimet ja asutuskeskusten summittainen tulittaminen sen sijaan ilmeisesti kuuluvat Venäjän asevoimien menetelmiin ja taistelutapaan. Kyse ei ole yksittäisistä ylilyönneistä vaan kylmästä ja armottomasta sodankäynnistä, josta kaikki ihmisyys on kadonnut.

Länsiyhteisö toimittaa Ukrainaan lisää ja entistäkin tehokkaampaa aseistusta – harkinnassa ovat muun muassa Harpoon-meritorjuntaohjukset.

Historiallista sotilaallisissa avustushankkeissa on muun muassa se, että Euroopan unionin niin sanotusta rauhanrahastosta on varattu miljardi euroa aseapuun Ukrainalle. Historiallista on myös se, että Suomi on jo kahdesti lähettänyt Ukrainaan aseapua.

Tavallaan länsiyhteisö lääkitsee tässä laastarilla omaa itsetuntoaan. Yhdysvallat, Nato ja Euroopan unionin jäsenmaat eivät liity sotaan suoraan, sillä ne pelkäävät ydinasevaltio Venäjän vastatoimia.

Aseistusta ukrainalaiset kuitenkin toivovat, nopeasti ja mahdollisimman paljon. Ukrainan puolustussodan päämääränä on karkottaa miehittäjät koko maasta. On vielä täysin hämärän peitossa, onnistuuko se, vai joutuuko Ukraina tekemään kipeitä myönnytyksiä rauhan aikaansaamiseksi.