Unkarin ulkoministerin mukaan Ukrainan on lopetettava Unkarin loukkaaminen ja tunnustettava kansan tahto.

– Ukrainan johdon on aika lopettaa Unkarin loukkaaminen ja tunnustaa Unkarin kansan tahto, evästi Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto.

Unkari kutsui keskiviikkona Ukrainan suurlähettilään puhutteluun, koska Ukraina on toistuvasti loukannut maan johtoa, kertoi Unkarin ulkoministeriö.

– Ukrainan johdon on aika lopettaa Unkarin loukkaaminen ja tunnustaa Unkarin kansan tahto, evästi Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto Facebookissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja muu Ukrainan johto ovat toistuvasti kritisoineet Unkaria ja sen viikonloppuna neljännelle kaudelle valittua pääministeriä Viktor Orbania. Unkari ei ole suostunut lähettämään aseita Ukrainaan tai tukemaan pakotteita Venäjän energiantuontia vastaan.

– Hallitus ei suostu vaarantamaan Unkarin kansan rauhaa ja turvallisuutta, joten emme toimita aseita tai tue energiapakotteita, Szijjarto perusteli.

Ulkoministeri muistutti, että Unkari on päästänyt maahan satoja tuhansia ukrainalaispakolaisia ja antanut Ukrainalle mittavia määriä humanitaarista apua.

Zelenskyi on jo aikaisemmin sanonut, että Orban on "kadottanut kunniansa", koska hänellä on ollut hyvin läheiset välit Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.