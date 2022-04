Karuilta takapihoilta tyranniksi – tällainen oli Vladimir Putinin lapsuus

Nuori Vladimir Putin oli luihu koululainen, joka kasvoi rottien keskellä. Opettajan mielestä Putin oli huono oppilas mutta terävä päästään.

Leningrad, Neuvostoliitto, syksy 1952.

Toisesta maailmansodasta toipuva suurkaupunki oli likainen, vaarallinen ja monin paikoin tuhoutunut. Asukkaista lähemmäs miljoona oli kuollut niiden liki 900 päivän aikana, jolloin Hitlerin natsiarmeija piiritti Leningradia syyskuusta 1941 tammikuuhun 1944.

Kuva piiritetystä Leningradista talvella 1941–42. Pari vetää perässään kelkkaa, jonka päällä on peitetty ruumis.

Puna-armeijan veteraani, sodassa kranaatinsirpaleen jalkaansa saanut Vladimir Spiridonovitsh Putin valmisti nyt Jegorovin tehtaalla metrojunien vaunuja. Hän oli kommunistipuolueen jäsen ja kuului Moskovski Prospektilla sijaitsevan tehtaan puolue-eliittiin.

Saksalaiset olivat sodassa tuhonneet kaupungista yli kahden miljoonan neliökilometrin edestä rakennuksia, ja jäljelle jääneistä taloista suuri osa oli vielä vuonna 1952 huonossa kunnossa.

Tehdastyö oikeutti isä-Putinin ja hänen vaimonsan Marian saamaan sodan päätyttyä asunnon Baskov-kujalta. Pääkatu Nevski Prospekt kulki lähellä, mutta viidennen kerroksen asunnossa oli tilaa vain hieman yli 16 neliötä. Lisäksi komeromainen koti oli osa kommunalkaa eli usean neuvostoperheen yhteisasuntoa.

Kuumaa vettä ei tullut, kylpyammetta ei ollut, ja käytävässä seisova yhden polttimon kaasuliesi palveli koko kommunalkaa. Vessa sijaitsi pienessä komerossa porraskuilussa. Lämpöä tuli, mikäli poltti puita kamiinassa.

Saksalaisten piiritys jätti jälkensä suurkaupunkiin. Leningrad toipui sodan kauhuista koko 1950-luvun ajan.

Vladimir ja Maria saivat lokakuun 7. päivänä 1952 pojan. Tulokas oli ensimmäinen, joka jäi eloon: Vladimir Putinin isoveljet olivat kuolleet pian syntymänsä jälkeen, toinen kurkkumätään ja toinen lastenkodissa sodan loputtua. Kahden lapsen menettäminen oli jättänyt jälkensä vanhempiin.

– Vladimir syntyi nälän, kyvyttömyyden ja syvällisen surun keskelle, psykoterapeutti Joseph Burgo kirjoitti The Atlanticissa 2014.

Burgo tunnetaan teoksestaan Narsistit lähelläsi – Tunnista ja toimi oikein.

Putinien elämä asettui nopeasti varjoisiin uomiinsa Baskov-kujan osoitteessa 12. Kahden muun perheen kanssa jaettu kommunalka ei ollut vain ankea, sinne johtava reikäinen ja huonosti valaistu porraskäytävä kuhisi rottia.

– Eteiskäytävässä asui kokonaisia rottalaumoja. Minä ja kaverini jahtasimme niitä keppien kanssa, Putin itse kertoi.

– Kerran huomasin valtavan rotan ja jahtasin sitä pitkin eteistä, kunnes se oli nurkassa. Se ei päässyt mihinkään. Yhtäkkiä se pyörähti ympäri ja kävi päälleni. Säikähdin ja yllätyin ja tajusin, että nyt rotta jahtasi minua.

Putin kertoo päässeensä pakoon, mutta oppineensa samalla jotakin.

– Sain lyhyen mutta ikimuistoisen läksyn siitä, mitä tarkoittaa ”nurkkaan ajettu”.

Luokkakuva arviolta vuodelta 1964. Nuori Putin ylärivillä, toinen vasemmalta.

Vladimir Putinia ei tunneta henkilönä, joka levittelisi asioitaan. Ainoan poikkeuksen hän teki aivan presidenttikautensa alussa vastatessaan venäläisten toimittajien kiperiinkin kysymyksiin.

Useiden viikkojen aikana tehdyt haastattelut koottiin vuonna 2000 ilmestyneeseen kirjaan First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia’s President.

Putin kertoi toimittajille, että ei ollut erityisen innostunut menemään kouluun.

– Viihdyin ulkosalla. Tykkäsin leikkiä pihallamme. Kaksi sisäpihaa yhdistyi toisiinsa tuuletuskuilun tapaan, ja se paikka oli koko elämäni.

– Toisinaan äiti tuikkasi päänsä ikkunasta ja huusi: oletko sisäpihalla? Olin aina. Sain leikkiä siellä ilman lupaa, kunhan en karannut.

Perhe Putin: Isä Vladimir Spiridonovitch, äiti Maria ja poika Vladimir.

Tarjolla oli myös vähemmän sopivaa seuraa kasvavalle nuorukaiselle. Ruokkoamattomat pihakuilut tarjosivat suojaa, ja Baskov-kujan varjoihin hakeutui myös rikollisia, juoppoja ja muita neuvostokansalaisuuden tieltä hairahtuneita.

Putin itse on myöhemmin väittänyt, että elämä kotipihojen jengeissä kouli hänestä koviksen, joka osasi nopeasti puolustautua ja tarjoilla nyrkkiä.

– Jos tappelu on väistämätön, on iskettävä ensin, Putinin kerrotaan sanoneen.

Putinista kirjoja kirjoittaneen Masha Gessenin, venäläis-yhdysvaltalaisen toimittajan ja Kreml-kriitikon mukaan tulevaa diktaattoria kuitenkin kiusattiin ja nöyryytettiin lapsena.

Kaikesta huolimatta Vladimirin vanhemmat jumaloivat ainoaa poikaansa. Maria ja Vladimir senior olivat myös kieltäneet tätä poistumasta piha-alueelta ilman lupaa. Kerran poika rikkoi määräystä.

– Olin jo hieman vanhempi, kun eräänä talvena lähdimme kavereiden kanssa kaupungille sanomatta siitä vanhemmillemme, Putin kertoi.

Vladimir Putin kuvattiin tanssiaisissa luokkatoverinsa Jelenan kanssa vuonna 1970.

– Ajoimme junalla ja jäimme pois jossain –ja sitten olimmekin täysin eksyksissä. Meillä ei ollut syötävää, ja kaikille tuli kylmä. Sitten palasimme takaisin junalla ja suuntasimme kotiin. Siellä tuli vyöstä. Emme enää koskaan halunneet tehdä uutta reissua.

Kun tuuletuskuilut ja takapihat oli koluttu, Vladimirin tuli lopulta aika aloittaa opintie. Hän meni syyskuun 1. päivänä vuonna 1960 kouluun numero 193, joka sijaitsi kävelymatkan päässä saman Baskov-kujan varrella.

Mikäli Putin junior olisi opiskellut Tylypahkassa, tuvaksi olisi valikoitunut Luihuinen.

– Olin syntynyt lokakuussa, joten olin kouluun mennessä jo melkein kahdeksan, hän kuvaili.

Äiti Maria ei ollut missään vaiheessa pistänyt poikaansa päiväkotiin. Ekaluokkalaiselle ei ollut kehittynyt sosiaalista pelisilmää, koska kontaktit muihin rajoittuivat piharähinöihin ja rottajahteihin. Kun lapset ensimmäisenä koulupäivänä kiikuttivat opettajalle kukkia, Vladimir toi ruukkukasvin.

Opettaja Vera Gurevitshin mukaan Putinit eivät kyenneet käsittelemään tunteita. Vladimir Putin kuvattuna vuonna 1983.

Opettaja Vera Gurevitshin mukaan Putin oli huono oppilas mutta terävä päästään. Poika oli kuitenkin aina myöhässä, eikä häntä kelpuutettu edes pioneerileirille.

Leirejä järjesti Komsomol eli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen nuorisojärjestö. Kuten monet muutkin yhteiskunnan läpäisevät valtion organisaatiot, myös Komsomol kosketti liki jokaista kasvavaa neuvostokansalaista. Sen jäsenmääräksi arvioitiin 1980-luvulle tultaessa noin 40 miljoonaa.

Komsomolin jäsenet olivat 14–28-vuotiaita, sitä nuoremmat kuuluivat pioneereihin ja alle 10-vuotiaat lokakuulaisiin. Viimeksi mainittu viittaa lokakuun vallankumoukseen, jossa V. I. Leninin johtamat sosiaalidemokraatit onnistuivat 1917 kaatamaan Venäjän tasavallan väliaikaishallituksen ja perustamaan tilalle kommunistisen diktatuurin Neuvosto-Venäjän.

Gurevitsh muisteli, kuinka järjesti oppilaille vapaaehtoisen saksan kielen kerhon. Hänen yllätyksekseen osallistujien joukossa oli myös Vladimir.

– Volodjakin? Ei vaikuta ollenkaan hänen tapaiseltaan, Gurevitsh kertoi ihmetelleensä kollegalleen.

Toinen opettaja oli kuvaillut poikaa luihuksi ja epäjärjestelmälliseksi ja arveli, ettei Vladimir ollut päässyt pioneereihin ”hölmöilyjensä” takia.

"Volodja" kuudennella luokalla vuonna 1966. Hän alkoi näihin aikoihin ottaa opiskelut vihdoin vakavasti.

– Vaistosin, että hänellä oli potentiaalia, energiaa ja luonnetta. Huomasin, että hän oli hyvin kiinnostunut kielestä ja oppi nopeasti. Myös hänen muistinsa oli hyvä, Gurevitsh kertoi.

– Ajattelin jo silloin, että tästä pojasta tulee jotakin.

Gurevich yritti erottaa lahjakkaan mutta hieman polulta eksyneen oppilaansa takapihan jengistä. Hän puhui asiasta myös Vladimirin isälle.

– Sinun on keskusteltava hänen kanssaan, sanoin kotikäynnillä.

– Autetaan häntä yhdessä; sinä kotona ja minä koulussa. Hän voisi saada parempia arvosanoja, koska oppii kaiken hetkessä.

Apu ei kantanut kovinkaan pitkälle. Gurevitshin mukaan Putinit eivät kyenneet käsittelemään tunteita.

– Siinä perheessä ei jaettu suudelmia. Kukaan ei osoittanut rakkautta heidän kodissaan.

Äiti Maria lahjoitti ainoalle pojalleen auton vuonna 1972. Hän oli voittanut kulkupelin arpajaisissa.

Lopulta Volodja itse ryhdistäytyi. Arvosanat alkoivat nousta – vaivattomasti.

– Tajusin pian, että pihalla oppimani taidot eivät riittäneet, ja aloin urheilla, Putin on kuvaillut.

Hän innostui kamppailulajeista ja aloitti judon 10-vuotiaana.

– Minun piti alkaa myös menestyä koulussa, jotta säilyttäisin sosiaalisen asemani. Rehellisyyden nimissä, olin aika huolimaton oppilas kuudennelle luokalle asti.

Ryhtiliikkeen myötä avautuivat lopulta myös pioneerien portit. Putinista tuli Komsomolin jäsen 1967. Gurevitsh kertoo, että he menivät seremonian jälkeen vierailulle Leninin kotiin, ja pian sen jälkeen Vladimirista tuli yksikkönsä neuvoston puheenjohtaja.

Putin ei lopulta juuri osallistunut Komsomolin toimintaan. Sen sijaan hän omistautui judolle ja ahkeroi koulussa. Vetoa vastakkaiseen sukupuoleen hän ei sentään pystynyt torjumaan.

Vladimir Putin arviolta kesällä 1975. Hän astui kyseisenä vuonna Neuvostoliiton salaisen poliisin KGB:n palvelukseen.

Vera Brileva oli Volodjaa kaksi vuotta nuorempi, kun he tapasivat datshalla Tusinassa lähellä Leningradia vuonna 1969. Brileva muisteli Putinin kyhjöttäneen pöytänsä edessä yhteisessä olohuoneessa, jossa oli sohva ja noutopöytä.

Omien sanojensa mukaan Vera ”pihkaantui” Vladimiriin. He pelasivat pullonpyöritystä ja vaihtoivat muutaman suudelman. Orastava suhde loppui kuitenkin kuin seinään, kun Vera eräänä päivänä yllätti Vladimirin kesken opiskelujen kysymällä, mitä tämä muistaa.

– Muistan vain asiat, jotka minun täytyy muistaa, Vladimir Putin tiuskaisi.

Lähteet: Evening Standard, Steven Lee Meyers: Uusi tsaari. Vladimir Putin ja hänen Venäjänsä, Putin, Gevorkyan, Timakova, Kolesnikov: First Person - An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President Vladimir Putin, The Atlantic