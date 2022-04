Maa on jääräpäisesti pitänyt kiinni nollalinjasta koronapolitiikassaan.

Kiinassa rekisteröitiin keskiviikkona yli 20 000 uutta koronavirustartuntaa, mikä on suurin määrä sitten pandemian alun. Eniten tartuntoja on Shanghaissa, joka on pantu koronasulkuun.

Uusista tartunnoista yli 80 prosenttia kirjattiin juuri Shanghaissa, vaikka koronasulku alkoi jo viime viikolla.

Valtaosa tartunnoista on oireettomia. Uusia, koronaviruksen aiheuttamasta taudista johtuvia kuolemantapauksia ei kirjattu.

Kiina on jääräpäisesti pitänyt kiinni nollalinjasta koronapolitiikassaan, vaikka se on tullut jatkuvasti vaikeammaksi sitä mukaa kun uudet, entistä herkemmin tarttuvat virusvariantit leviävät.

Tartuntoja yritetään pitää kurissa muun muassa tiukoilla eristyssäännöillä. Shanghaissa virustartunnan saaneet lapset ja jopa vauvat eristetään vanhemmistaan, jos nämä eivät ole saaneet tartuntaa.

Shanghaissa on määrä keskiviikon aikana järjestää uusia, kaikille kaupungin asukkaille suunnattuja massatestauksia.

Koronapandemia sai alkunsa Wuhanista Kiinan keskiosassa vuoden 2019 lopussa.