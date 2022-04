Larisa, 72, koki Ukrainan ”Raatteen tien” – näin hän kertoo IS:lle kohtalokkaasta päivästä

Larisa Savenkon kotitalon edessä käytiin yksi Ukrainan sodan kuuluisimmista taisteluista.

Butsha

Yksi Ukrainan sodan tähän asti kuuluisimmista taisteluista käytiin Butshassa kolme päivää sodan alkamisen jälkeen 27. helmikuuta. Ukrainalaiset tuhosivat venäläisten panssarikolonnan Butshan keskustaan Vokzalna- eli Rautatiekadulle.

Täystuhoa on verrattu talvisodan Raatteen tien taisteluun.

Katu on edelleen, yli kuukausi myöhemmin noin 200 metrin matkalta täynnä panssariajoneuvojen palaneita raatoja. Ruumiit on kerätty pois, mutta kadulla seisoo venäläinen saapas, johon on jäänyt sen omistajan jalka säärestä alaspäin.

Larisa Savenko, 72, asuu kadun varrella. Hän uskaltautui vasta maanantaina ulos kotipihaltaan ensimmäistä kertaa sitten sodan alun.

Larisa Savenko piiloutui kellariinsa, kun Butshan raju taistelu alkoi.

Ilta-Sanomat tapasi Savenkon tiistaina. Hän muisteli, kuinka näki kolonnan kulkevan kotitalonsa editse kohti Kiovaa noin kello 11 aamupäivällä 27. helmikuuta.

– Ne olivat tässä noin puoli tuntia mutta kääntyivät takaisin. Ne eivät voineet ylittää edessä olevaa siltaa, koska se oli tukittu betoniesteillä ja kaivinkoneilla, Savenko kertoo.

– Sitten ukrainalaiset hyökkäsivät taivaalta, ehkä Bayraktareilla.

Savenko viittaa turkkilaisvalmisteisiin miehittämättömiin lennokkeihin, jotka ovat kylväneet tuhoa sodan aikana.

– Se oli todella pelottavaa. Emme voineet mennä ammuskelun takia ovesta ulos, joten ryömimme ikkunasta ja menimme kellariin istumaan.

Savenko arvioi taistelun kestäneen vajaan tunnin.

– Katsoimme pihalle, ja näimme venäläisten irtonaisia käsiä ja jalkoja, hän kertoo.

– Ikkunamme olivat pirstaleina, koska lähellemme oli osunut ammuksia. Kaikki oli tulessa. Ei ole mitään kauheampaa kuin sota!

Butshan kadulla on valtava määrä tuhottua venäläistä sotakalustoa.

Savenko kertoo menneensä taistelun tauottua keittämään kahvia, kun taloon astui kaksi venäläistä sotilasta.

– Sanoin heille, että täällä ei ole ketään. He käskivät minun mennä pois, sillä taistelu tulisi jatkumaan. On hyvä, että he eivät nähneet naapuriani ja hänen poikaansa, sillä he olisivat ampuneet heidät. He istuivat kellarissa.

Savenko kertoo, että venäläisten otettua kaupungin haltuunsa nämä häätivät joitain hänen naapureitaan taloistaan.

– He potkivat heidät pihalle keskellä yötä. En tiedä, mihin he menevät, Savenko sanoo murtuen kyyneliin.

Savenkon venäläiset jättivät rauhaan.

– Ehkä he näkivät, että olemme köyhiä ja lähtivät. Ehkä rikkaampien taloissa oli jotain ryöstettävää, Savenko sanoo.

– En ymmärrä, miten niin nuoret miehet olivat jo niin täynnä vihaa. He eivät varmaan olleet edes 19-vuotiaita. Ja heidän komentajansa oli noin 30-vuotias.