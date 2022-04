Zelenskyiltä jäätävää puhetta YK:lle Venäjän teoista: ”Ei ole yhtään rikosta, jota he eivät tekisi”

”He tappoivat kokonaisia perheitä, aikuisia ja lapsia.”

Venäjän täytyy kohdata vastuunsa rikoksista, joita venäläisjoukot ovat tehneet Ukrainassa, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa tänään.

Zelenskyin mukaan asia täytyy käsitellä kansainvälisessä tuomioistuimessa. Hän mainitsi esimerkkinä Nürnbergin oikeudenkäynnin toisen maailmansodan jälkeen.

Puheessaan Zelenskyi sanoi myös, että venäläisjoukkojen teot Ukrainassa muistuttavat paljon terrorijärjestö Isisin tekoja ja että Venäjän presidentin Vladimir Putinin propaganda pyrkii "viemään" omaa vihaansa Ukrainan yli muihin maihin.

Viime päivinä järkytystä kautta maailman herättäneet kuvat siviilien surmista lähellä Kiovaa sijaitsevassa Butshan kaupungissa on Zelenskyin mukaan vain yksi varoittava esimerkki monista, mitä venäläisjoukot ovat tehneet 41 viime päivän aikana.

– Eilen palasin vastikään venäläisjoukoilta vapautetusta Butshan kaupungista, joka ei ole kovin kaukana Kiovasta. Ei ole yhtäkään rikosta, jota he eivät tekisi. Venäjän armeija etsi ja tarkoituksella tappoi kenet tahansa, joka on palvellut maatamme, Zelenskyi sanoi puheessaan muun muassa Sky Newsin mukaan.

– He tappoivat ampumalla naisia näiden kotipihoille, kun he vain yrittivät soittaa jollekin elossa olevalle. He tappoivat kokonaisia perheitä, aikuisia ja lapsia. Ja he yrittivät polttaa ruumiit, presidentti jatkoi.

Sky Newsin mukaan Zelenskyi kertoi turvallisuusneuvostolle puhuvansa "menehtyneiden muistolle". Hän ei säästellyt sanojaan kuvaillessaan Butshan siviilien kärsimystä venäläisjoukkojen käsissä.

– Kaikki on omistettu kuolleiden siviilien muistolle. Niiden, jotka tapettiin ampumalla takaraivoon kidutuksen jälkeen. Jotkut heistä ammuttiin kaduille. Osa heitettiin kaivoihin. Joten he kuolivat ja kärsivät. Heitä tapettiin koteihinsa, taloihin, jotka kranaatit räjäyttivät, Zelenskyi sanoi.

– Siviilejä murskattiin tankeilla huvin vuoksi, kun he istuivat autoissaan tiellä. He leikkasivat irti raajoja, viilsivät auki kurkkuja. Naisia raiskattiin ja tapettiin lastensa edessä.

Zelenskyi kertoi puheessaan tienneensä myös hyvin, kuinka venäläiset vastaisivat sotarikoksia koskeviin syytöksiin. Hän huomautti Venäjän hallinnon tapojen olevan myös turvallisuusneuvostolle entuudestaan tuttuja.

–He ovat sanoneet samalla tavalla monta kertaa. Merkittävin kerta oli sen jälkeen, kun Donbasin yllä lentänyt malesialainen matkustajakone ammuttiin alas venäläisin asein. Tai Syyrian sodan tapahtumat, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan Venäjä syyttää kaikkia muita oikeuttaakseen omat toimensa sekä sanoo, että tapahtumista on niin monia erilaisia versioita, että totuutta on mahdotonta tietää.

– He sanovat jopa, että videot ovat lavastettuja. Mutta nyt on 2022. Nyt meillä on paljon puhuvaa todistusaineistoa.

Zelenskyi vertasi puheessaan myös venäläisiä "muinaisiin siirtomaaherroihin", jotka tarvitsevat Ukrainan omaisuutta ja ihmisiä.

– Venäjä on jo karkottanut satoja tuhansia kansalaisiamme omaan maahansa. He ovat siepanneet yli kaksituhatta lasta. He vain yksinkertaisesti sieppasivta ne lapset ja jatkavat samaa edelleen. Venäjä haluaa muuttaa ukrainalaiset hiljaisiksi orjiksi.

Zelenskyi myös vaati turvallisuusneuvostoa erottamaan pysyvän jäsenensä Venäjän "jotta se ei voisi torjua päätöksiä omasta aggressiostaan, omasta sodastaan".

Pysyvänä jäsenenä Venäjällä on veto-oikeus turvallisuusneuvostossa.

Zelenskyi myös näytti turvallisuusneuvostolle noin minuutin kestäneen videon, joka kuvasi hänen mukaansa Venäjän julmuuden uhreja. Kuvissa näkyi kuolleita ukrainalaisia. Jotkut ruumiit olivat palaneita, jotkut runneltuja.

Turvallisuusneuvoston puheenjohtajana toimiva Britannian YK-edustaja Barbara Woodward kiitti Zelenskyiä videon näyttämisestä ja sanoi siinä esitettyjen kuvien olevan riipaisevia.