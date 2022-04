Tulli ei ole kommentoinut kuorman sisältöä. Kansallisgallerian pääjohtajan mielestä olisi harvinaista, jos pakotteet koskisivat nyt myös museoaineistoja.

Tizianin Young Woman with Feather Hat Palazzo Reale -museossa Milanossa maaliskuussa.

Tulli tiedotti maanantaina takavarikoineensa kolme Venäjälle matkalla ollutta, EU-pakotteiden alaista kuormaa Vaalimaan rajanylityspisteellä viime viikonloppuna.

Venäläismedia Izvestian mukaan autoissa olisi ollut Pietarin Eremitaasin taidemuseosta Euroopassa lainalla ollutta taidetta. Tulli järjestää takavarikosta tiedotustilaisuuden keskiviikkona 6. huhtikuuta.

Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit ei vahvistanut tai kieltänyt takavarikoidusta kuormasta esitettyjä väitteitä, kun Ilta-Sanomat kysyi asiasta sekä maanantaina että tiistaina.

IS:n selvityksen mukaan Venäjältä on lainattu taidetta Italiaan kahteen näyttelyyn Milanossa ja museoon Roomassa. Italialaisen La Stampa -lehden mukaan Milanon museossa lainassa olleet maalaukset on lähetetty takaisin Venäjälle 27. maaliskuuta.

Milanon museossa on ollut lainassa muun muassa renessanssimaalari Tizianin maalaus Young Woman with Feather Hat. Kansainvälisen Sotheby’s-huutokaupan sivuilla kerrotaan, että Tizianin teoksia on myyty noin 2–16 miljoonan dollarin (1,8 - 15 miljoonan euron) kappalehintaan viimeisen 15 vuoden aikana.

Italian Helsingin-suurlähetystöstä kerrotaan IS:lle, että suurlähetystö selvittää, onko autoissa ollut Italiasta tuotuja tuotteita. Suomen viranomaiset eivät ole olleet suurlähetystöön yhteydessä asiasta.

Sinebrychoffin taidemuseon johtajan Kirsi Eskelisen mukaan Eremitaasi on tehnyt paljon yhteistyötä Italian ja muiden eurooppalaisten museoiden kanssa. Eremitaasi on avannut myös tutkimus- ja kulttuurikeskuksen Italiaan vuonna 2007.

Eskelisen mukaan museoiden lainasopimukset kattavat myös erilaiset force majeure -tilanteet.

– Sellaisiakin tilanteita on ollut, että näyttelyn avaus on viivästynyt, kun teokset ovat jääneet tulliin Venäjän puolella. On voinut olla kiire, eikä maastavientilupia ole saatu ajoissa, hän sanoo.

Eskelinen ei ota kantaa väitteisiin kuorman sisällöstä, eikä siihen, voisivatko myös museoaineistot olla pakotteiden alaisia.

Izvestian mukaan kaksi tulliin jääneistä autoista olisi venäläisen Khepri-kuljetusyhtiön omistuksessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan erikoistuneensa taideteosten kuljetukseen ja huolintaan.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut yhtiöstä ketään kommentoimaan takavarikoidun lastin sisältöä.

Museot tekevät yleisen käytännön mukaan lainasopimuksen, joka kattaa myös kuljetukset ja tullimuodollisuudet, kertoo Kansallisgallerian pääjohtaja Kimmo Levä. Joissain tapauksissa teoksille voidaan tarvita viranomaisten maastavientilupa.

– Joskus luvat ovat tulleet viime tingassa. En ole törmännyt sellaiseen, että lupaa ei olisi ollut, Levä kommentoi.

Pakotteet tässä laajuudessa olisivat Levän mukaan uutta, mikäli venäläismedian esittämät väitteet ovat totta.

– Harvinainen ja harmillinen tilanne, hän tiivistää.