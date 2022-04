Tässä on sodan yksi pysäyttävimmistä kuvista – näin sen ottaja kertoo IS:lle kuvaushetkestä

Ukraina halusi katsoa länteen, mutta Venäjä ei sitä hyväksynyt. Brittiläissyntyinen kuvajournalisti tiivistää sodan ytimen yhteen kuvaan.

Ukrainan Irpinissä ollut kuvajournalisti, Ignatius Ivlev-Yorke, ikuisti yhden pysäyttävimmistä kuvista Ukrainan sodasta.

– Vapauden hinta. Tämä nainen maksoi äärimmäisen hinnan siitä, että Ukraina halusi olla olla eurooppalainen, Ivlev-Yorke kirjoittaa Instagram-tilillään.

Julkaisun yhteyteen hän on lisännyt ottamansa kuvan. Siinä on hiekkainen käsi, jonka vieressä on avainnippu. Niissä roikkuu Euroopan Unionin logolla koristeltu avaimenperä. Kuva on levinnyt laajalti sosiaalisessa mediassa. Useat kuvaa kommentoineet ihmiset pitävät sitä hyvin Ukrainan sotaa symboloivana valokuvana.

– Tässä on EU-jäsenyyshakemuksemme, ukrainalainen Maksym Eristav kirjoittaa kuvan yhteyteen Twitterissä.

Kuolleen naisen vieressä oli avaimenperä, jossa on EU:n lippu.

– Nuori nainen kuoli, kun hän yritti paeta kodistaan. Hän kantoi kädessään avaimia. Euroopan Unionin väreissä, kirjoittaa Ivlev-Yorken kanssa työskentelevä toimittaja Arnaud Comte Twitterissä.

– Otin kuvan vaistonvaraisesti. Huomasin vasta jälkeenpäin, mitä kuvassa oli, ja ymmärsin sen symboliikan heti, Ivlev-Yorke kertoo Ilta-Sanomille.

Freelancerina työskentelevä Ivlev-Yorke on ollut Ukrainassa lähes koko sodan ajan.

– Asuin Venäjällä, mutta lähdin sieltä, kun sota alkoi. En voinut kuvitella eläväni siellä enää.

Nyt hän työskentelee France 2 -kanavalle. Hän oli työryhmänsä kanssa Irpinissä, jossa hän otti pysäyttävän kuvan.

Ivlev-Yorke kertoo, että he tapasivat kaupungissa paikallisen pastorin, jonka kanssa he kävelivät Irpinin kaduilla.

Sitten he törmäsivät taloon, joka oli täysin tuhoutunut.

– En tiedä tarkalleen, mitä siellä oli tapahtunut, mutta uskon, että taloon oli iskenyt ensin yksi ohjus, joka sytytti siellä tulipalon. Luulen, että asukkaat, tämä kuvassa oleva nainen, oli yrittänyt paeta asunnosta, kun toinen ohjus iski.

– Hän ehkä kuoli sen aiheuttamaan räjähdysaaltoon. Luulen näin, sillä hänellä oli avaimet kädessään, eli hän näytti siltä, että hän oli pakenemassa, Ivlev-Yorke kuvailee.

Hän otti kuvan kädestä, mutta huomasi vasta jälkeenpäin sen vieressä olleen avainnipun ja siinä olevan avaimenperän ja yhden avaimen sinisen värin.

– Kuva oli niin vahva, niin symbolinen, hän sanoo.

Hän ei tiedä, mikä kuolleen naisen nimi on tai saako sitä koskaan selville.

– Ruumiiden koskeminen on erittäin vaarallista, sillä niissä voi olla piilotettuna miinoja. Eräs näkemämme ruumis oli nimittäin miinoitettu.

Ivlev-Yorke kertoo, että samalla kävelyretkellä Irpinissä paikallisen pastorin kanssa he todistivat myös toisen karun kohtalon.

– Näimme kaatuneen puun, jonka vieressä oli kuollut vanha mies. Hänen vieressään oli rollaattori, eli hänellä oli varmaan vaikeuksia liikkumisen kanssa.

Ivlev-Yorke on syntynyt Windsorissa Britanniassa, mutta hän kertoo asuneensa ”kaikkialla maailmassa”. Hän on viettänyt myös aiemmin pitkiä aikoja Ukrainassa, sillä hänellä on maassa paljon perhettä ja ystäviä.

Vuonna 2015 hän oli Donbasissa avustustyöntekijänä eri järjestöjen välityksellä.

– Haluan auttaa ukrainalaisia niin paljon kuin vain voin.

Ivlev-Yorken äiti, Victoria Ivleva on World Press Photon vuonna 1992 palkitsema kuvajournalisti. Hänet palkittiin Ukrainan tuhoutuneen ydinvoimalan, Tshernobylin, sisältä otetuista kuvista.