Ällistyttävät tiedot ja väitteet: tätäkö on Vladimir Putinin salattu luksuselämä?

Kuvat ja selvitykset paljastavat Venäjän kansan varoilla hankitun hillittömän omaisuuden. Tuorein väitetty löytö on ”Tuhannen ja yhden yön” -huvijahti Italiassa.

Italialaisen Marina di Carraran pikkukaupungin satamassa on ankkurissa huvijahti, joka hakee vertaistaan maailmassa.

Aluksen Scheherazade-nimi viittaa Tuhannen ja yhden yön tarinoiden naispuoliseen kertojahahmoon. Se on 140 metriä pitkä kelluva palatsi, jossa on kuusi kantta ja kaksi helikopterien laskeutumisalustaa, joista toisella kopteri voidaan laskea etukannen alle piiloon.

Scheherazaden viereen on pystytetty teltta, joka tarjoaa mahdollisuuden nousta laivaan ja pois katseilta suojassa.

Aluksen arvo on arviolta jopa 700 miljoonaa euroa.

Noin sadan hengen miehistö palvelee kerralla enimmillään 40 vierasta, joille on varattu ylimmän kannen kaksi sviittiä kylpy- ja pukuhuoneineen, tai heidät voidaan majoittaa pääkannen kuuteen vierashyttiin.

Aikaa voi kuluttaa aluksen kylpyläosastolla, hieronnassa, kuntosalilla tai kolmessa saunassa, joista yksi on suomalaistyylinen. Sviittiosastolla on oma kylpylänsä. Vieraat viihtyvät ruokasalissa tai oleskeluun tarkoitetussa loungessa. Varustukseen kuuluu mm. biljardipöytä, iso akvaario, liki viisimetrinen tv-ruutu ja kolme takkaa.

Alukseen ei juurikaan näy sisään, mutta yläkannella pilkottaa osin taivasalla oleva poreallas.

Iltaohjelmaa varten on oma tanssisali.

Moniin vastaaviin superjahteihin nähden aluksella on yksi puute: avokannen uima-allas. Sellaista ei ole yksityisyyssyistä. Sen sijaan aluksen tanssisalin lattia laskeutuu tarvittaessa alas, jolloin sisätiloihin avautuu liki parikymmenmetrinen allas.

Aluksella on toinenkin puute: virallinen omistaja.

Kun Venäjän oligarkkien omaisuutta on Ukrainan sodan aiheuttamien pakotteiden vuoksi metsästetty ja takavarikoitu ympäri maailman, Scheherazade on toistaiseksi saanut olla rauhassa.

Scheherazaden omistajan arvellaan löytyvän Venäjältä, mutta pitäviä todisteita ei toistaiseksi ole ollut.

Vaikka alus on maailman 13. pisin lajissaan ja vastaavia aluksia on nimenomaan venäläismiljardöörien omistuksessa, tämän jahdin omistajaa ei tiedetä. Vuonna 2020 valmistunut alus on rekisteröity caymansaarelaiselle pöytälaatikkoyhtiölle.

Venäjän vangitun oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin korruptionvastaisella säätiöllä on hyvä aavistus, kenen paatti on.

Maaliskuussa julkaistussa laajassa artikkelissa säätiö paljasti aluksen miehistön taustat. Lähes kaikki heistä työskentelevät Venäjän federaation turvapalvelussa FSO:ssa.

Se puolestaan vastaa tätä nykyä käytännössä vain yhden miehen turvallisuudesta.

Vladimir Putinin.

Venäjän presidentin turvapalvelun FSO:n agentit seurasivat Vladimir Putinin lentokoneen saapumista Geveveen viime kesänä.

– Vaadimme jahdin välitöntä takavarikointia. Vaadimme julki dokumentteja, kuka, milloin ja miten on vastannut tämän aluksen rakentamisesta, sisustuksesta ja ylläpidosta. Koska se on maksettu meidän rahoillamme. Venäjän eläkeläisiltä varastetuilla rahoilla. Opettajilta ja lääkäreiltä varastetuilla rahoilla. Sotilailta, jotka huijattiin kuolemaan ja tappamaan Ukrainaan vain Putinin tarvitsemaan sotaan. Seitsemän vuotta sitten vanhentuneilla muonapakkauksilla, säätiön julkaisemalla paljastusvideolla lueteltiin.

– Scheherazade on kirjaimellisesti tehty rakentamattomista venäläisistä sairaaloista, romahtavista kouluista ja vanhemmista, jotka eivät eläneet eläkeikään asti. Putin lupasi tutkia avaruutta, kehittää Venäjän teollisuutta ja rakentaa vahvan, innovatiivisen talouden, mutta sen sijaan hän rakensi itselleen Scheherazaden.

Putiniin on liitetty myös toinen loistojahti, 82-metrinen noin 87 miljoonan euron arvoinen Graceful, joka siirrettiin Saksasta Kaliningradiin juuri ennen Ukrainan sotaa turvaan takavarikoinnilta.

Aluksen brittiläinen kapteeni Guy Bennett-Pierce kiisti New York Timesille, että Putin olisi koskaan astunut jalallaan laivalle. Omistajaa hän ei kuitenkaan suostunut paljastamaan.

Putiniin liitetyllä Graceful-jahdilla on sama ominaisuus kuin Sheherazadella: sisätiloissa on laaja sali ...

... jonka lattia avautuu halutessa sisäuima-altaaksi.

Ei elä kuten opettaa

Oli tai ei Scheherazade Putinin virallisesti tai esimerkiksi välikäsien kautta, siinä kiteytyy joka tapauksessa itsevaltiaan koko elämäntyyli: vain parasta, hinnalla ei väliä.

Julkisten tietojen mukaan Putin on toki vaatimaton mies: hän tienaa vain reilut satatuhatta euroa palkkana vuodessa, omistaa pienen asunnon Pietarissa, peräkärryn sekä kaksi neuvostoaikaista autoa.

– Olen varakkain mies, en vain Euroopan vaan koko maailman, sillä kerään tunteita. Olen varakas, koska mahtavan Venäjän kansa on kahdesti uskonut minulle johtajuutensa, Putin on itse sanaillut.

Putiniin liitetyn Graceful-aluksen sisustusta. Kuvat ovat peräisin aluksen suunnittelijalta.

Virallisen varallisuusilmoituksen tiedot ovat naurettavia, kun niitä tarkastelee Putinin elämästä ja omaisuudesta tehtyjen havaintojen ja tutkimusten valossa.

Viimeksi Moskovassa maaliskuussa järjestetyssä stadion-tapahtumassa hän esiintyi noin 12 000 euron Loro Piana -toppatakissa, jonka alta pilkotti liki 4 000 euron italialaisneule. Keskivertovenäläinen joutuisi laittamaan toppatakkiin kahden vuoden tienestinsä.

Putin esiintyi venäläisille maaliskuun puolivälissä livenä Moskovan Luzhnikin stadionilla järjestetyssä tilaisuudessa, jossa juhlistettiin Krimin Venäjään liittämistä kahdeksan vuotta sitten.

Putinin ranteessa vilahtelee toinen toistaan kalliimpia ja harvinaisempia kelloja, jollaisia keskivertovenäläinen ei saisi rahoillaan koskaan.

Putinin varsinainen luksuselämä on kuitenkin silmiltä ja kameroilta piilossa. Siihen on lyöty erittäin salainen -leima.

Seuraavassa yhteenvetoa Putinin elämäntyylistä ja omistuksista:

■Hänellä arvioidaan olevan noin 20 asuntoa tai huvilaa eri puolilla Venäjää. Esimerkiksi Karjalan Kannaksen datshalla juhlittiin aikoinaan hänen tyttärensä häitä.

■Yksi Putinin lempipaikoista on valtion virallisesti omistama residenssi Sotshissa. Kuvat sieltä kertovat hänen vapaa-ajanvietostaan tervehenkisten harrastusten äärellä.

Putin ja Venäjän pääministerinä tuolloin vielä toiminut Dmitri Medvedev pumppasivat rautaa Sotshin huvilan kuntosalilla elokuussa 2015.

■Navalnyin suurin paljastus on mitä todennäköisimmin Putinille rakennettava valtava linna Mustanmeren rannalla. Tiluksien varustukseen kuuluu esimerkiksi täysimittainen maanalainen jääkiekkohalli, yltäkylläiset viiniviljelmät sekä tunneli rannalle. Kuvia sisustuksestakin on vuodettu julki.

Navalnyin säätiön julkaisema kuva Putinin palatsin sisältä.

■Putinin arvioidaan niinikään omistavan yksityiskoneita ja luksusautoja, vaikka häntä ei ikinä ole kuvattu niiden kanssa. Presidentin tehtävissään hän ajelee kotimaisella Kortezh-limusiinilla.

Putinin Kortezh-virka-auto lipui valtiovierailulla Serbian pääkaupungissa Belgradissa tammikuussa 2019.

■Putinin erikoisvarusteltu ”lentävä Kreml” eli Iljushin-96-lentokone maksoi eri arvioiden mukaan noin 800 000 euroa ja sisältää väitetysti kullalla koristeltuja kalusteita sekä kuntosalin.

Hävittäjä saattoi Syyrian Hmeiminin lentotukikohtaan matkalla ollutta Venäjän presidenttiä joulukuussa 2017.

■Putin on erityisen mieltynyt arvokelloihin. Hänen mielimerkkejään ovat Patek Philippe ja Blancpain. Kun Putin viime kesänä tapasi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Geneven huippukokouksessa, ranteessa vilahti vajaan kymppitonnin arvoinen Blancpain Grande Date Aqua Lung.

Blancpainin arvokello pilkotti Putinin ranteessa huippukokouksessa Joe Bidenin kanssa Genevessä kesäkuussa 2021.

■Blancpain on kuitenkin Putinin mittakaavalla karvalakkimallia, sillä vuonna 2018 Sveitsissä huutokaupattiin Bloombergin mukaan Putinille kuulunutta Patek Philippe 5208P -kelloa peräti noin 900 000 euron hinnalla. Timesin mukaan Putinin kokoelmiin kuuluu myös saksalaisen Lange&Söhnen platinarunkoinen, noin 450 000 euroa maksava aikarauta.

Vuonna 2003 Altain vuoristossa jokimelontaa harrastanut Putin kuvattiin kädessään rannekellojen aateliin kuuluva Patek Philippe.

Mistä rahat?

Jo vuosia asiantuntijoita on kutkuttanut kysymys Putinin todellisesta varallisuudesta.

Vuonna 2016 kansainvälinen Panaman paperit -paljastusjuttusarja kertoi, kuinka maailman silmäätekevät ovat kätkeneet omaisuuksia veroparatiiseihin. Putinin kohdalla huomio kiinnittyi välikäsien käyttöön.

Miten hänen ystävänsä ja tyttärensä kummisetä, sellisti Sergei Roldugin oli haalinut kahden miljardin dollarin omaisuutensa? Sellonsoitollako? Tuskin, sillä varat ovat väitteiden mukaan mitä todennäköisimmin Putinin.

Putin on luonnollisesti kuitannut väitteet länsimaiden parjausoperaatioksi häntä vastaan.

Vastaavia Putinin puolesta -omistuksia uskotaan olevan hänen lähipiirinsä täynnä. Kun Mustanmeren linnasta nousi viime vuonna kohu, vanha ystävä, oligarkki Arkadi Rotenberg ilmoitti olevansa paikan rakennuttaja.

17 000 neliön palatsi ei virallisen version mukaan ole Putinin vaan pietarilaiskaveri Arkadi Rotenbergin. Sitä ei kuitenkaan ole selitetty, miksi rakennustöitä ja aluetta ovat jo pitkään vartioineet valtion agentit.

Putinin lähipiirin epäillään siirtäneen satumaisia summia ulkomaille vuosien mittaan.

Oligarkit ovat tienanneet rahansa esimerkiksi tuottoisilla valtion rakennusprojekteilla, joista on maksettu ylihintaa.

Kiitokseksi niiden saamisesta oligarkkien uskotaan maksaneen Putinille eräänlaista veroa.

Vuode Putinin palatsissa.

Jos Putin pyytää oligarkeilta jotain, kyseessä ei oikeastaan ole pyyntö.

Venäjän hampaisiin joutunut amerikkalaisliikemies Bill Browder uskoo jopa, että jokaisen oligarkin omaisuudesta puolet on käytännössä Putinin.

Jos joku pullikoisi järjestelyä vastaan, tälle saattaisi käydä kuten Mihail Hodorkovskille, joka passitettiin väitetysti keksityin syyttein kymmeneksi vuodeksi vankileirille.

Putinin on kerrottu vaatineen Venäjän oligarkeilta uskollisuustakuuta: he saavat rikastua valtion hankkeilla, kunhan eivät puutu politiikkaan, eli hänen asemaansa. Sopimukseen uskotaan liittyvän myös rahaa ja lahjoja – kuten Putinin ranteessa vuonna 2012 kuvattu Blancpainin kello.

Kuinka rikas Putin sitten lopulta on?

Sitä lienee mahdoton laskea. Hän ei ole koskaan esiintynyt Forbes-lehden maailman rikkaimpien listalla, koska julkisia tietoja ei ole.

Mutta Forbesin listan tämänhetkisellä kärkinimellä, Tesla- ja SpaceX-miljardööri Elon Muskilla (omaisuus 265 miljardia euroa) oli äskettäin asiasta mielipide.

– Olen sitä mieltä, että Putin on merkittävästi rikkaampi kuin minä.