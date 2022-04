Sodan seuraukset tuntuvat pian todella suomalaistenkin arjessa. On syy kestää ne, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Joskus kuvat herättävät maailman. Kuvat Ukrainan Butshasta ovat herättäneet maailman.

Ne jäävät ihmisen synkkään historiaan vaikkapa puoli vuosisataa vanhojen Vietnamin televisiokuvien rinnalle. Kuvilla on vaikutusta.

Kuvat muuttavat asioita. Nyt Euroopan hallituksiin kohdistuu todellinen kansalaisten paine siitä, että jotenkin Venäjän hirveydet on saatava loppumaan.

On todennäköistä, että EU alkaa tällä viikolla tehdä päätöksiä Venäjän energiavientiin kohdistuvista pakotteista. Saksankin on enää vaikea harata vastaan, vaikka sen riippuvuus venäläisestä energiasta on kova.

Jugoslavian hajoamissodissa uutiset joukkomurhista johtivat lopulta lännen väliintuloihin. Viimein Serbian sotapolitiikan johtaja, presidentti Slobodan Milosevic syöstiin vallasta, ja hän päätti päivänsä kesken sotarikosoikeudenkäynnin.

Ei ole edelleenkään, tuskin jatkossakaan todennäköistä, että länsi tekisi Ukrainaan suoran sotilaallisen väliintulon. Serbialla ei ollut maailman suurinta ydinasetta, Venäjällä on. Siksi tämä suuri sota on erilainen kuin yksikään aiempi Euroopassa käyty.

Aseiden virta Ukrainan puolustajille lännestä jatkuu. Mutta nopeaan lopputulokseen se ei johda. Ukrainalla riittää miehiä, mutta rynnäköillä sotia ei enää ratkaista.

Ukrainalaisten tietojen mukaan Venäjäkin on salaa aloittanut liikekannallepanon. Se haluaisi riveihinsä 60 000 miestä, mielellään taistelukokemusta omaavia.

Tällaisia joukkoja ei koota, varusteta ja järjestetä hetkessä. Jos tieto pitää paikkansa, Venäjä varautuu pitkään sotaan.

Sitä käydään Ukrainan itä- ja eteläosissa. Kun koko Ukrainan kaappaaminen ei onnistunut siellä sijaitsevat ne maan osat, jotka Venäjä haluaa haltuunsa.

Venäläiskomentajat eivät enää ole täynnä helpon voiton varmuutta kuten sodan alussa. Nyt ukrainalaisten väijytyksiä varotaan ja huoltoreitit turvataan.

Sota voi jatkua vuosia.

Eurooppa haluaa nyt eroon Venäjän öljystä. Muualla maailmassa sillä on yhä ostajia.

Euroopan keinoksi jää taloudellinen taistelu. Sellaistakaan ei voi käydä ilman kansalaisten uhrauksia.

EU on Venäjää taloudellisesti paljon vahvempi. Se ei ole niin paljon vahvempi, että voisi käydä Venäjää vastaan itsekin iskuja ottamatta. Kun venäläinen energia poistuu EU:n markkinoilta, hinnat nousevat.

Suuri osa maailmaa Euroopan ulkopuolella on seurannut sotaa kantaa ottamatta, ja näin voi olla jatkossakin. Venäjän energialle on yhä ostajia, kunhan hinnoista sovitaan.

Pitkässä hivutuksessa Eurooppaakin voi odottaa elintason lasku jopa vuosiksi. Energian hinnannousu säteilee läpi yhteiskunnan. Suomessa on jo huomattu, että Venäjältä tuotiin muutakin, vaikkapa terästä ja puuta.

Psykologisesti tilanne on vähän kuin kaksi vuotta sitten. Pandemian alussa ihmiset hämmentyivät, mutta yleinen oletus oli, että kesäksi kaikki palaisi taas ennalleen.

Ei palannut, ei palaa nytkään.

Euroopan pitkä taloussota vasta alkaa. Se on oikeutettu ja välttämätön, mutta kärsijänsä silläkin on. Yrityksiä kaatuu ja työpaikkoja menetetään. Elämän pienistä itsestäänselvyyksistä täytyy luopua.

Tämä ei ole mitään Ukrainan kärsimysten rinnalla. Siksi se on kestettävä. Ei vain ole enää normaalia, johon palata.