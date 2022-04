Punainen Risti on nostanut sarjarokottautujaa vastaan kanteen.

Viranomaiset tutkivat Saksassa 61-vuotiasta miestä, jonka epäillään ottaneen useita kymmeniä koronarokoteannoksia myydäkseen rokotetietojaan rokottamattomille väärentämistarpeisiin. Asiasta uutisoivat saksalaismediat Freie Presse ja DW.

Miehen uskotaan vierailleen useammalla rokotuspisteellä Saksin ja Saksi-Anhaltin osavaltioissa ja vastaanottaneen peräti kolme annosta päivässä. Pelkästään Saksissa hänelle on kirjattu 87 annosta.

Lopulta Dresdenissä rokotuspisteen henkilöstön jäsenen epäilykset heräsivät ja hän teki miehestä ilmoituksen. Poliisi otti sarjarokottautujan myöhemmin kiinni Leipzigin lähistöllä sijaitsevan Eilenburgin kaupungin rokotuspisteellä.

Saksan Punainen Risti on nostanut miestä vastaan kanteen. Poliisi on aloittanut rikostutkinnan useammassa osavaltiossa. Viranomaiset pitävät todennäköisenä, että miehen saamien rokoteannosten määrä on nyt tiedossa olevaa 87:ää suurempi.

Miehen epäillään tuoneen rokotuspisteille aina uuden paperisen rokotepassin. Rokottautumisen jälkeen hän repi passista irti annosmäärän osoittavat sivut ja myi ne rokotevastaisille.

Mies varasi vastaanottoajat omalla nimellään ja henkilötunnuksellaan, mutta ei paljastanut sairausvakuutuskorttiaan. Tapaus on herättänyt Saksassa keskustelua tarpeesta terveystietojen keskittämiseen ja digitalisointiin.

– Kansallinen rokoterekisteri tai koronarokoterekisteri olisi tuonut tämän asian julki välittömästi, Knut Köhler Saksin Lääkäriliitosta kommentoi Freie Presselle.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.