Asiantuntijat uskovat, että Venäjän armeijan päällystö on ollut mukana ohjaamassa toimintaa - tavalla tai toisella.

Siviilien kokemat kauheudet alkoivat paljastua, kun ukrainalaiset joukot valtasivat Kiovan lähellä sijaitsevan Butshan kaupungin takaisin perjantaina ja venäläiset vetäytyivät alta pois.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen uskoo, että hirveydet ovat tietoista toimintaa venäläisiltä.

– Näillä tiedoilla on vielä mahdotonta sanoa kuinka ylhäältä käskyt ovat tulleet, mutta mikäli siellä on teloitustyyliin tapettu valtava määrä siviileitä ja vielä siten, että heidät on sidottu, niin kyllähän se aika varmalta näyttää, että Venäjän joukot ovat syyllistyneet sotarikoksiin.

Pikkukaupungista on julkistettu kuvia, joissa kaduilla makaa siviiliasuisia ruumiita. Pormestarin mukaan osa on teloitettu niskalaukauksella.

– Se on sitten eri asia, että onko se ollut paikalla olleen joukon komentaja vai onko käsky tullut ylempää. Sitähän me emme voi vielä tietää, Lavikainen sanoo.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri näkee asian samalla tavalla.

– Kyllä se enemmän johdetulta toiminnalta näyttää, jos kymmeniä ehkä jopa satoja ihmisiä on selkeästi teloitettu ja osa heistä on vielä yritetty joukkohautaan kaivaa, hän sanoo.

– Ei sellainen tapahdu yksittäisten sotilaiden toimesta, vaan päällystö on ollut mukana ohjaamassa tai käskemässä toimintaa tavalla tai toisella.

Molemmat asiantuntijat pitävät teurastamista Venäjälle tyypillisenä tapana sotia.

– Ryöstelyt ja yksittäiset raiskaukset, kyllä sellaisia tyypillinen kuriton venäläisjoukko on kautta vuosisatojen tehnyt, Toveri sanoo.

Jopa paljon nähnyt ammattisotilas myöntää, että raakuudet hieman hätkähdyttivät.

– Kyllä se vähän yllättää. Aikanaan ennustin, että jos sota pitkittyy, niin sotarikosten määrä kasvaa. Kun tulee omia tappiota, se raaistaa joukkoja. Ja niitähän on tullut.

Lavikainen muistuttaa, että Venäjän asevoimilla on pitkä perinne "tämän sorttisten" sotarikosten tekemisissä.

– Venäjän Federaation alusta lähtien voidaan katsoa, miten ne ovat toimineet Tshetsheniassa, Syyrian sodassa ja nyt.

– Voi sanoa, että melko tavanomasta toimintaa Venäjän asevoimille. Mutta emme vielä tiedä onko annettu suora käsky vai onko vain ummistettu silmät ja annettu tapahtua.

Vladimir Putinin kädet ovat olleet kainaloita myöten veressä jo pitkään. Lentävätkö veripisarat Butshastakin komentoketjun huipulle asti?

– Uskon, että Putin on voinut hyvinkin todeta esimerkiksi, että nyt otetaan luulot pois ukrainalaisilta ja kaikki keinot on sallittu, Toveri arvelee.

– Eihän diktatuurimaissa yleensä tällaisia joukkomurhaamisia tai muuta vastaavaa dokumentteihin laiteta vaan suullisella käskyllä hoidetaan. Mutta kyllä se koko organisaation johdossakin varmaan tiedetään miten kentällä toimitaan ja mitä on tehty.

– Sen joukon komentaja, joka siellä Butshassa on ollut ja johtanut sitä vetäytymistä, on varmaan antanut käskyt miten vetäytymisen yhteydessä toimitaan, näkee Lavikainen.

– Koska sieltä on löydetty joukkohautoja, se ei voi olla muutaman sotilaan yksittäistä barbarismia.

Hyökkäyksen käynnistänyt Venäjä on kärsinyt karvaita tappioita juuri Butshassa. Jyri Lavikainen epäilee, että kyseessä voi hyvinkin olla kosto siviileille.

– Siellä on kuollut valtava määrä venäläisiä hyökkääjiä. En sulkisi ollenkaan pois, että ovat päättäneet kostaa siviiliväestölle tappionsa.

– Voi olla, että he (venäläiset) ovat jo hyökätessään alkaneet tappaa heitä. Varmasti ei voida sanoa, että milloin tappaminen on alkanut.

– Kyllä tämä on aikamoista barbarismia, Lavikainen huokaisee.

Pekka Toveri syyttää myös propagandaa, jota virallinen Venäjä toisteli kuukausia ennen varsinaisten sotatoimien aloittamista.

– Sellaisia väitteitä kun levitetään, että ukrainalaiset ovat kaikki eläimiä ja tappavat lapsia Donbasissa ja muuta tyypillistä vastustajan epäinhimillistämistä, niin nuoret sotilaat ovat alttiita tekemään väkivallantekoja, hän sanoo.

– Alttiimpia kuin normaalisti, jos ajateltaisi, että tässä on ihan tavallisia ihmisiä, mitä kohdataan.

Toveri kertoo myös olleensa tietoinen venäläisten "tappolistoista".

– Selkeästi oli tiedossa, että venäläisillä on listoja, joiden perusteella otetaan sellaisia ihmisiä talteen, jotka ovat vaarallisia Venäjän kannalta ja jotka voisivat organisoida vastarintaa.

– En nyt olettanut, että heitä näin summanmutikassa ruvettaisiin massiivisesti tappamaan. Se oli yllätys ja osoittaa jotenkin, että siellä on lähtenyt lapasesta se homma.

Venäjän aikeet värvätä syyrialaisia palkkasotilaita tappamaan ukrainalaisia saivat maaliskuun puolivälissä vahvistusta sekä Moskovasta että Syyriasta. Toveri ei usko ulkomaalaisten taistelijoiden kuitenkaan olevan vastuussa Butshan hirveyksistä.

– Käsittääkseni ensimmäiset alueelle tulleet syyrialaiset eivät vielä ole operaatiossa missään. En usko, että he näihin vielä ovat syyllistyneet.

– Tshetsheenejä oli Kiovassa yksi rykmentti, mutta he ajoivat yllätykseen ja heitä tapettiin satamäärin. Käsittääkseni he ovat nyt Mariupolin suunnassa. Kyllä tämä (Butsha) on ihan venäläisten itsensä tekemää.