Sotarikoksiin perehtynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta näkee Venäjän todennäköisesti syyllistyneen sekä sotarikoksiin että rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

– Se on hulluutta, Ranta parahtaa, kun häntä pyydetään arvelemaan syitä Butshan kaupungista paljastuneille hirmuteoille.

– Sanotaan näin, että ei se ole odottamatonta, että sieltä tällainen joukkohauta löytyy ja siviilejä olisi surmattu.

Hän ihmettelee myös Venäjän tapaa reagoida asiaan.

– Sitten vielä se, että Venäjän kommentit tästä ovat varsin lakonisia. Että se olisi Kiovan hallituksen provokaatio: For God's sake (Herran tähden)!

– Ei tuollaista provokaatiota pystystä rakentamaan kaupungissa, jossa on Venäjän sotajoukot, ja ihmiset pelkäävät henkensä edestä. Minusta ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö näitä siviilejä ole surmattu siellä.

Ranta päätyi maailmanpolitiikan keskiöön maaliskuussa 2003 todistaessaan Haagin tuomioistuimessa. EU oli nimennyt hänet tutkimaan Kosovon sodan tapahtumia, ja muun muassa Račakin albaanikylässä tehtyä joukkomurhaa.

Kyseinen teurastus oli yksi syytekohta Serbian presidenttiä Slobodan Milosevicia vastaan.

Nyt jo eläkkeellä oleva Ranta näkee, miten tapausta tulisi Butshassa käsitellä.

– Mehän emme tarkkaan tiedä ajankohtaa, milloin nämä henkilöt on surmattu ja milloin heidät on heitetty sinne joukkohautaan, hän sanoo ja jatkaa:

– Olisi äärettömän tärkeää, että joukkohautaa ei häirittäisi. Varmastikin Ukrainan viranomaiset ja ukrainalaiset asiantuntijat ovat jo aloittaneet tutkinnan siellä, ja silloin varmastikin pystytään selvittämään milloin vainajat on surmattu ja milloin heidät on haudattu.

– Varmasti todistajalausuntoja tullaan saamaan, mutta kuinka traumatisoituneita paikalliset asukkaat sitten ovat? hän kysyy.

Butsha sijaitsee noin 24 kilometrin päässä Kiovasta. Viime vuonna sen väkiluvun arvioitiin olevan hieman alle 37 000.

Helena Ranta kuvattuna vuonna 2019.

– Se on kuitenkin aika pieni kaupunki. Ja surmattujen joukossa on taatusti heidän sukulaisiaan ja läheisiään. Tilanne on siinä mielessä hyvin sensitiivinen ja herkkä.

Ranta näkee Venäjän hirvittävät teot toisaalta "poltetun maan taktiikkana".

– Jos jätetään se hulluus, niin tulee mieleen poltetun maa taktiikka, eli kun vetäydytään niin silloin sitten tuhotaan kaikki – niin ihmiset kuin rakennuksetkin.

– Nämä ovat ne kaksi vaihtoehtoa mielestäni.

Uutiset Butshan kaupungista Ukrainasta ovat järkyttäneet koko maailmaa.

Seuraavaksi keskustelu kääntyy määreeseen, jota yhä harvempi enää yhdistää Vladimir Putinin johtamaan Venäjään: moraaliin.

– Mikä on sitten ollut venäläisten joukkojen moraali? Mistä on tullut tällainen käsky, että surmatkaa? Sitähän me emme tällä hetkellä vielä tiedä, kuinka korkealta se on tullut, Ranta pohtii.

– Sitä en kuitenkaan oikein usko, että tämä vetäytyvä joukko olisi vain yhtäkkiä alkanut tällä tavalla toimia, vaan kyllä he varmasti jostain korkeammalta ovat ohjeet saaneet.

Ranta näkee, että venäläiset ovat syyllistyneet sekä rikoksiin ihmisyyttä vastaan että sotarikoksiin.

– Tässä ovat nyt kyseessä paitsi rikokset ihmisyyttä vastaan myös sotarikokset. Tämä menee tavallisessa kielenkäytössä hieman sekaisin.

– Sotarikoshan olisi tavallaan se, että jos ei ole sotilaallista välttämättömyyttä, ei saa kohdistaa iskuja esimerkiksi sairaaloihin. Raketti-iskut niihin ovat sotarikoksia.

Vajaa kuukausi sitten Putinin armeija teki ilmaiskun äitiys- ja lastensairaalaan piiritetyssä Mariupolin satamakaupungissa.

– Venäjähän ei kutsu tätä sodaksi vaan joksikin spesifiseksi operaatioksi, Ranta huomauttaa.

– Minusta tämä on hyökkäyssotaa. Venäjä on hyökännyt maahan, jonka hyökkäystä vastaan sen ei ole tarvinnut puolustautua.

Mikäli "erikoisoperaatiolla" voidaan perustella sotarikokset, ei Kremlin klaanilla vaikuta olevan ongelmia myöskään ihmisyyttä vastaan rikkomisessa.

– Rikokset ihmisyyttä vastaan kohdistuvat nimenomaan siviileihin. Heitä suojaavat aina nämä kansainväliset sopimukset, jotka näyttävät nyt olevan Venäjälle yhtä tyhjän kanssa, Ranta sanoo.

– He eivät kunnioita mitään. Eivät Geneven sopimusta eivätkä niiden lisäpöytäkirjaa. Näin ollen tämän tiedon valossa joka nyt on, pidän Venäjää syyllisenä tässä tilanteessa.

Ukrainan puolustusministeriö on verrannut Butshassa paljastuneita tapahtumia Srebrenican verilöylyyn, joka tapahtui Bosnian sodassa vuonna 1995. Ranta ymmärtää Butshan vertaamisen 27 vuoden takaisen heinäkuun joukkomurhaan, jonka Kansainvälinen Jugoslavia-tuomioistuin määritteli kansanmurhaksi.

– Ymmärrän, että tämä tulee mieleen, mutta nyt täytyy muistaa, että Srebrenica oli YK:n turvasatamaksi julistama kaupunki, jossa oli hollantilaisia rauhanturvaajia kesäkuussa 1995.

– Ilmeisesti srebrenicalaiset olivat ainakin osittain luovuttaneet aseensa näille hollantilaisjoukoille, ja sitten serbit kuitenkin saartoivat kaupungin.

YK:n alaisuudessa työskennelleet työntekijät etsivät Srebrenicasta paenneiden joukkohautoja vuonna 1996.

Naiset ja lapset kuljetettiin pois kaupungista. Miehiä odotti toisenlainen kohtalo.

– Miehille sanottiin, että he ovat turvassa, ja he lähtivät yöllä marssimaan toiseen kylään.

Moni kuoli jo tässä vaiheessa miinoihin.

– Srebrenica oli pirullisesti miinoitettu, Ranta muistaa ja jatkaa.

– Osa heistä (miehet) pidätettiin tämän pakomatkan aikana ja vietiin tällaisiin teloituskeskuksiin ja urheilukentille ja surmattiin ja heitettiin joukkohautoihin.

Kuolleita oli eri arvioiden mukaan 7000–8000.

– Mittakaava on hieman eri. Yhtäläisyyksiä on kuitenkin siinä, että sekä Srebrenicassa että Butshassa nämä vainajat ovat miehiä, Ranta sanoo.