Lvivissä syntynyt ja Kiovassa asunut Oleksandr "Lesyk" Yakmchuk muistaa, miltä hänen kotikaupunkinsa näytti viime vuoden elokuussa, kun hän lähti opiskelemaan Yhdysvaltoihin.

Kiova

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi kertoo, miltä sota näyttää kaupunkilaisten silmin.

Hän kuvailee Kiovaa, joka oli kuin mikä tahansa kesäinen kaupunki Euroopassa. Kuinka kadut olivat pullollaan ihmisiä, jotka etsivät paahtavalta helteeltä suojaa kahviloista ja ravintoloista.

– Kiova oli monenkirjava paikka, joka sykki taiteen ja musiikin tahdissa. Siellä saattoi aistia optimismin.

Sellaisesta Kiovasta 29-vuotias Yakmchuk lähti Ateenan yliopistokaupunkiin Yhdysvaltain Ohioon. Hän on muusikko ja tuottaja Linza-mediayrityksessä.

Oleksandr Yakmchuk

Ohio on kaukana sodasta, mutta Yakmchuk ja hänen kumppaninsa Olena Zenchenko palasivat kotiin 27. helmikuuta – vain kolme päivää sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Ateenasta lähti muitakin yliopisto-opiskelijoita Ukrainaan tukemaan perheitään ja auttamaan kotimaataan. Anastasiia Kulikalova lensi maaliskuun 9. päivänä Varsovaan, Puolaan kuljettamaan ruokatarpeita Ukrainan rajalle ja auttamaan Saksaan matkalla ollutta perhettään.

– Sen näki heistä ja kuuli heidän äänistään. Heidän oli palattava kotiin, Ohion yliopiston vaihto-opiskelijaohjelman johtaja Diane Cahill sanoo yliopiston verkkosivuilla.

Sekä Yakmchuk että Zenchenko kyllästyivät nopeasti Yhdysvalloissa näkemäänsä symboliikkaan. Matkustettuaan pian hyökkäyksen jälkeen Clevelandiin, he näkivät tukimielenosoituksia, joiden kokivat olevan täynnä tyhjiä eleitä.

– Olin todella pettynyt nähdessäni nuo ihmiset, Zenchenko sanoi.

– Minulle ei riitä vain se, että seistään lipun vieressä tai lähetetään rahaa.

Aluksi opiskelijat keräsivät apua ja tukea yliopiston Baker Centerissä, mutta se ei tuntunut riittävältä.

He pitivät myös kansainvälisiä elkeitä suurelta osin teatterina.

– Maat voivat valaista omat parlamenttinsa (Ukrainan) väreihin, kyllä. Kiitos kaverit, mutta ihmisiä kuolee täällä, Yakmchuk sanoo.

– Ymmärsimme, että meistä ei ole hyötyä Ateenassa, koska olemme niin kaukana kotoa.

Kaksikko onnistui kuitenkin hankkimaan taktisia lääkkeitä ja tarvikkeita, joiden saatavuutta Zenchenko kehuu "parhaaksi maailmassa". Lisäksi sotilaat tarvitsivat välittömästi täydennystä, mutta kansainvälisen avun saaminen etulinjoihin on logistisesti vaikeaa.

– Pienemmät vapaaehtoisliikkeet voivat olla paljon nopeampia, ja vaikka rahaa onkin vähemmän, voimme ehtiä ennen rekkoja, jotka seisovat rajoilla samaan aikaan, kun isot toimijat allekirjoittavat papereita, joilla rahaa vapautetaan lääkkeisiin.

– Ihmisiä kuolee NYT, me emme voi odottaa kahta viikkoa, Yakmchuk täräyttää.

Anastasiia Kulikalova päätti ennen kotiinpaluuta kerätä varoja ja tarvikkeita toimittaakseen tavaraa Ukrainan länsirajalle. Hänen vetoomuksensa sai paljon huomiota netissä, ja pian lahjoituksia tuli tuntemattomilta ihmisiltä eri puolilta Puolaa.

– En ole mikään iso julkkis tai Instagram-persoona, jolla on paljon seuraajia. Ihmiset vain jakoivat tietoa toisilleen, ja tämä on aivan mahtavaa, hän sanoo.

Kolmikon UA_FirstAid -tarrassa lukee: Huolehdi itsestäsi. Jokaine lahjoittaja saa kirjeen ja tarran.

Kolmikko käynnisti yhdessä nettialoitteen, jolla kerättiin taktisia lääkkeitä. Taktinen lääke tarkoittaa avun antamista sotilashenkilöille taistelukentällä. Nyt kokoon on saatu jo yli tuhat IFAK-ensiaputaskua ja suuri määrä CAT-kääntöportteja.

Lisäksi rahoilla on ostettu lämpökameroita, tähtäimiä, polvisuojia, käsineitä ja muuta tärkeää välineistöä. Laitteisto sijaitsee vapaaehtoisten pyörittämässä "varustelekassa" Kiovan alueella.

– Varastomme ei ole pelkkä varasto, se on logistiikkakeskus. Mikään ei pysy siellä päivää kauempaa, Yakmchuk kertoo.

Oleg Vasylevskyi,

Oleg Vasylevskyi, 50, on taustaltaan autotoimittaja. Ennen sotaa hän työskenteli muun muassa Ukrainan Auto Bildissä. Vasylevskyi on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Vasylevskyin koko perhe asuu Kiovassa.

Käännös: Juri Vuortama