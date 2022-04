Ukraina voitti taistelun Kiovasta – näin sota jatkuu

Venäjän vetäytyminen Ukrainan pääkaupunkia ympäröiviltä alueilta on ollut sekasortoista, ja voi kestää pitkään, ennen kuin se on taisteluvalmis Itä-Ukrainassa. Sota ei silti ole vielä ratkennut, arvioi sotatutkimusinstituutti ISW.

Ukrainan voitto pääkaupunki Kiovasta on merkittävä, mutta ei silti ratkaiseva. Näin tiivistää yhdysvaltalainen sotatutkimusinstituutti, Institute for the study of war (ISW), tämänhetkisestä tilanteesta sodassa tuoreessa arviossaan.

Ukrainalaiset ovat onnistuneet valtaamaan Kiovaa ympäröivät alueet onnistuneesti takaisin itselleen, kun venäläisjoukot ovat vetäytyneet pääkaupunkia ympäröiviltä alueilta.

Ukrainalaissotilas hyppää tuhoutuneen venäläispanssariajoneuvon päältä Kiovan lähistöllä 3. maaliskuuta.

ISW huomauttaa, että Venäjän nykyinen miehityslinja Etelä- ja Itä-Ukrainassa on kuitenkin edelleen merkittävä, ja siksi Venäjällä on vielä mahdollisuus kääntää sota edukseen, jos venäläisjoukot saavuttavat voittoja itäisessä Ukrainassa.

Myös kenraalimajuri evp Pekka Toveri arvioi perjantaina Ilta-Sanomille, että sodan kulku voi muuttua, kun Venäjä siirtää voimiaan itäiseen ja eteläiseen Ukrainaan, sillä siellä se pystyy suojaamaan selustaansa ja huoltamaan joukkojaan paremmin kuin Kiovan ympäristössä.

Voi kestää kuitenkin vielä pitkään, ennen kuin muualta Ukrainasta vetäytyvät venäläisjoukot ovat jälleen taisteluvalmiita uusilla rintamilla.

Venäläisjoukkojen vetäytyminen pääkaupunki Kiovan ympäriltä on ollut sekasortoista, ja osa venäläissotilaista on jäänyt joukoista jälkeen.

Tästä syystä Valko-Venäjälle ja Länsi-Ukrainaan vetäytyvien joukkojen ei uskota olevan valmiita taistelutantereelle vielä pitkään aikaan.

Joukkojen on ensinnäkin järjestäydyttävä uudelleen takaisin omiin yksikköihinsä. Lisäksi niiden on selvitettävä, ketkä sotilaista ovat paikalla, mikä heidän taisteluvalmiutensa on ja mikä joukkojen varustetaso on. Vasta sitten joukot voivat alkaa valmistautua uusiin taisteluihin.

Instituutti kuvaa, että tähän voi mennä ”huomattava määrä aikaa”.

Venäläissotilaat ovat jättäneet taakseen silmittömän tuhon alueilla, joista he ovat vetäytyneet. Butshasta on löydetty suuri määrä venäläissotilaiden tappamia siviiliuhreja.

Venäjän sotatavoitteiden uskotaan olevan tästedes siis Itä- ja Etelä-Ukrainassa. ISW:n lisäksi tähän päätelmään ovat tulleet muun muassa Britannian puolustusministeriö sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

ISW:n mukaan Venäjän päätavoitteet olisivat Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden sekä satamakaupunki Mariupolin valtaaminen. Harkovasta länteen sijaitsevilta alueilta venäläisjoukkojen uskotaan vetäytyvän lähes kokonaan.

Venäjä luultavasti pyrkii pitämään asemansa Koillis-Ukrainassa sijaitsevien Konotopin ja Sumyn alueilla siihen asti, että se saa joukkonsa siirrettyä niiden kautta Kaakkois-Ukrainaan, arvioi ISW. Maanantaiaamuisten ukrainalaislähteiden mukaan venäläisjoukot olisivat kuitenkin jo ainakin osittain vetäytyneet Sumyn alueelta.

ISW:n mukaan Venäjä pyrkii vahvistamaan rintama-alueensa Harkova-Izyum-Luhansk -akselilla. Tämän saavuttaakseen Venäjä voimistaa sotatoimiaan alueella.

Venäjän joukot ovat jo keskittäneet joukkojaan Izyumin alueella, jotta ne voivat jatkaa hyökkäystään kaakon suuntaan. ISW:n mukaan venäläiset eivät ole kuitenkaan käynnistäneet laajamittaisia operaatioita viimeisen 24 tunnin aikana.

Ukrainalaispuolustus pyritään pysäyttämään tai tukahduttamaan ainakin Harkovassa ja Mariupolissa.

Instituutin mukaan venäläisjoukkojen siirtäminen Sumystä Itä-Ukrainan sotarintamalle ei ole välttämättä mutkatonta.

Ukrainan kenraalin esikunta kertoi sunnuntaina 3. huhtikuuta, että jotkut venäläissotilaat vastustavat tai jopa kieltäytyvät lähtemästä uudelleen rintamalle. ISW ei ole pystynyt vahvistamaan Ukrainan antamia yksittäisiä tiedonantoja venäläissotilaiden soraäänistä, mutta se pitää niitä kuitenkin uskottavina.

Instituutti perustaa arvionsa siihen, että venäläisjoukot ovat kärsineet sodassa mittavia tappiota ja lisäksi joidenkin venäläiskomentajien tiedetään tehneen sodan aikana itsemurhia ja jotkut ovat joutuneet omien joukkojensa tappamaksi.

Tästä huolimatta sota ei ole instituutin mukaan vielä ratkaistu.

– Itsenäisen Ukrainan valtion, jonka pääkaupunkina on Kiova, olemassaolo ei ole enää tässä vaiheessa kyseenalainen, vaikka taisteluita on jäljellä paljon ja sota voi vielä kääntyä Venäjän hyväksi, ISW:n arviossa summataan.