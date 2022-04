Maanantaina alkuillasta julkaistavan raportin odotetaan tarjoavan neuvoja myös niille maille, jotka haluavat mahdollisimman nopeasti eroon venäläisestä kaasusta ja öljystä.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n maanantaina julkaisemasta raportista odotetaan tähän mennessä ratkaisevinta opasta maailmaa uhkaavan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Ennakkotietojen mukaan raportissa esitellään keinot, joiden avulla yhteiskuntien ja talouksien tulisi muuttaa toimintaansa elinkelpoisen tulevaisuuden turvaamiseksi Maapallolla.

Asiantuntijoiden mukaan raportti tarjoaa tärkeää apua myös niille maille, jotka haluavat pyrkiä mahdollisimman nopeasti eroon venäläisen kaasun ja öljyn käytöstä.

Raportilta ei odoteta AFP:n mukaan helppoja ratkaisuja, sillä siinä esiteltävät muutostoimenpiteet koskevat laajoja yhteiskunnallisia osa-alueita kuten energian- ja ravinnontuotantoa, liikennettä sekä teollisuutta. Paneelin odotetaan varoittavan raportissa myös siitä, ettei hiilidioksidipäästöjen yksinomaan riitä enää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Nykyisillä toimilla maailma etenee edelleen vääjäämättä kohti katastrofaalista 2,7 asteen lämpötilan nousua vuoteen 2100 mennessä.

– Me kävelemme unissamme kohti ilmastokatastrofia, kommentoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres viime kuussa varoittaessaan suuria talouksia hiilidioksidipäästöjen kasvattamisesta niiden leikkaamisen sijaan.

Kyseessä on viimeinen osa kolmessa erässä julkaistavasta kuudennesta arviointiraportista. Aiemmin tänä vuonna julki tulleet osat ovat käsitelleet ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa sekä sen vaikutuksia elämään Maapallolla.

IPCC:n Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change -raportin kansainvälistä julkistustilaisuutta on mahdollista seurata suorana lähetyksenä tässä artikkelissa kello 18 alkaen. Tilaisuus oli alunperin tarkoitus järjestää aamupäivällä ja kansallisen tiedotustilaisuuden iltapäivällä, mutta kansainvälisen raportin julkistus viivästyi viime hetkellä. IS seuraa tilaisuutta myös hetki hetkeltä tekstimuodossa.