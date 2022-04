Viktor Orbán näytti jälleen pelisilmänsä Euroopan vaaleissa. Kremlissä taputetaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kun Vladimir tuntee itsensä yksinäiseksi, hän tietää, että ainakin Viktorissa on aina ystävä.

Taistelu Venäjän hyökkäystä vastaan on nostanut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin sankariksi Euroopassa. On vaikea kuvitella, että yhdenkään EU- ja Nato-maan johtaja arvostelisi häntä.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán nimesi Zelenskyin yhdeksi vastustajistaan vaalien voittopuheessaan sunnuntaina. Muina vastustajinaan hän piti koti- ja ulkomaista vasemmistoa, Brysselin byrokraatteja, kansainvälistä mediaa ja ”Sorosin imperiumia”.

George Soros on unkarilaissyntyinen amerikkalaismiljonääri. Hän tuki Unkarin tietä demokratiaan. Soros on juutalainen, mikä ei jää häntä vihaavilta Orbánin kannattajilta huomaamatta. Niin on muuten Zelenskyikin.

– Voittomme on niin suuri, että sen saattaa nähdä kuusta, mutta aivan varmasti sen voi nähdä Brysselistä, Orbán kehuskeli sunnuntaina.

Hänen Unkarilleen kelpaavat EU:n rahat, mutta eivät EU:n arvot.

Orbánin puolue Fidesz jatkaa vallassa yhä 12 vuoden putken jälkeen. Ennen sitäkin Orbán ehti olla Unkarin johdossa yhden kauden.

2000-luvun alussa Orbán ja Putin löysivät toisensa. Orbán kirjasi Putinin opit opposition ja median suitsimisesta nykyaikaisin keinoin. Putin vastustaa nyt Orbánin tapaan cancel-kulttuuria ja kosiskelee länsimaiden laitaoikeistoa.

Kummankin tullessa valtaan länsi oli heistä toiveikas. Orbánin piti olla Unkarin liberaali uudistaja. Putinin piti jatkaa Boris Jeltsinin länsimielistä perintöä Venäjällä. Paljon on sitten virrannut vettä Tonavassa ja verta Venäjällä.

Orbán on oikeistopopulismin tähti, jolla on Euroopan lisäksi faneja Yhdysvalloissa. Hänen kevyt-putinisminsa kelpaa niille, joille alkuperäinen annos on liian raskas.

Viktor Orbán juhli puolueensa vaalivoittoa sunnuntaina.

Orbán on liian ovela yrittääkseen estää lännen pakotteita ja apua Ukrainalle kokonaan. Unkari on ottanut kiltisti pakolaisia Ukrainasta vastaan.

Myyräntyötä voi kuitenkin tehdä. Unkari aikoo jatkaa kaasun ja öljyn ostamista Venäjältä. Se on kieltänyt aseiden toimittamisen rajansa yli Ukrainaan.

Suomessa ja Ruotsissa pohditaan voisiko Orbán kaataa niiden mahdolliset Nato-jäsenhakemukset. Se saattaisi olla liian riskaabelia Unkarin johtajalle, mutta ainahan voi heitellä kapuloita rattaisiin kabineteissa.

Vuoden 2015 pakolais- ja siirtolaiskriisissä Orbánin kovat otteet tekivät hänestä ”haittamaahanmuuton” vastustajien sankarin.

Orbánilla on suurissa kriiseissä pelisilmää. Hänen kannatuksensa tulee maaseudulta ja pienistä kaupungeista. Niissä bensan hinnalla on suuri merkitys Unkarissakin.

Sotaan sekaantumista pelätään muutenkin ilmeisen aidosti. Sen vastustamisesta Orbán teki nyt vaalivalttinsa.

Fideszin vastustus on suurinta pääkaupunki Budapestissä. Sen Orbán leimaa hipsterien höpinäksi.

Vuonna 2015 Orbán näytti suunnan Euroopan oikealle äärilaidalle. Tekeekö hän saman myös vuonna 2022?