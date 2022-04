CNN: Naton Stoltenbergiltä kysyttiin, uskooko hän Suomen liittyvän Natoon – tällainen oli vastaus

Naton pääviesti on, että jäsenyys on Suomen oma asia.

CNN kysyi Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergiltä uskooko hän, että Suomi liittyy lopulta Natoon.

Stoltenbergin mukaan päätös liittyä Natoon on Suomen oma. Jos Suomi tai Ruotsi päättää hakea Natoon, Stoltenberg sanoi olettavansa, että kaikki liittolaiset toivottavat maat tervetulleeksi.

Stoltenberg sanoi myös, että Nato yrittäisi löytää tavan, jolla maat voitaisiin ottaa jäseniksi ”suhteellisen nopeasti”.

Näin Stoltenbergin vastaus kuului kokonaisuudessaan.

– Se on Suomen oma päätös. Se on Naton pääviesti. Me kunnioitamme Suomen itsemääräämisoikeutta ja oikeutta päättää itse tulevaisuudestaan. Se on juuri se, mitä Venäjä ei kunnioita. He ovat itse asiassa yrittäneet pelotella ja sanoneet, että jos Suomi päättää liittyä Natoon, sillä on seurauksia.

– Meillä on hyvä keskusteluyhteys Suomen poliittiseen johtoon ja Suomen presidenttiin. Sama koskee Ruotsia. Päätös on heidän omansa, mutta jos he päättävät hakea jäsenyyttä, oletan, että kaikki 30 liittolaista toivottavat heidät tervetulleiksi, ja että löydämme tavan, jolla heistä voi tulla jäseniä suhteellisen nopeasti, jos he niin haluavat.