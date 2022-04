Ulkoministeri Haavisto: Butshan tapahtumiin on kaksi mahdollista syytä, ”ja molemmat ovat tavattoman huonoja”

Pekka Haaviston mukaan siviilien kohtelu Butshassa on ollut järkyttävää ja tuo mieleen Jugoslavian hajoamissotien sotarikokset.

Butshasta tulevat tiedot herättävät suurta huolta sodan puristukseen jääneiden siviilien tilanteesta Ukrainassa, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Kansainväliset sopimukset sodankäynnin säännöistä vaativat kaikkia sodankäynnin osapuolia suojelemaan siviilejä. Butshassa siviilit vaikuttavat joutuneen maalitauluiksi.

– Nyt nähdään kuvia, joissa ihmiset siviilivaatteissa ja kädet mahdollisesti sidottuna tai muuta ovat kohdanneet kuolemansa. Myös Butshan pormestarin ilmoitus, että sieltä on löytynyt joukkohauta, herättää suuren kysymyksen, että mitä tällä alueella on tapahtunut siviiliväestölle.

– Ensinäkemältä näyttää, että siellä on sopimusten vastaisesti kohdeltu siviiliväestöä, ja tietysti tämä on järkyttävää.

Tällöin kyse olisi hyvin vakavasta sotarikoksesta, hän lisää.

Ainakin yksi Butshan uhreista kuoli polkupyöränsä viereen.

Kolmisenkymmentä kilometriä Kiovan ulkopuolella sijaitsevasta Butshasta saatujen tietojen mukaan siviilejä on tapettu paljon. Venäjä valloitti kaupungin hyökkäyssodan kolmantena päivänä. Venäjä veti joukkojaan Kiovan ja Tshernihivin ympäriltä. Maailma järkyttyi, kun viikonloppuna valkeni, mitä kuukauden miehitys tarkoitti siviileille.

Butshan pormestarin mukaan noin 300 ihmistä on haudattu joukkohautaan ja kaupunki on ruumiita pullollaan. Lukumäärää ei ole voitu vahvistaa, mutta muun muassa CNN kertoi sunnuntaina käyneensä joukkohaudan äärellä, missä ihmiset itkivät ja etsivät omaisiaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan pikkukaupungin kaduilla oli lauantaina 20 tapettua siviiliä.

Haaviston mukaan Butshan kaltaisille tapahtumille voi olla kaksi selitystä – ”ja molemmat ovat tavattoman huonoja sodan jatkoa ajatellen”.

– Onko annettu ohjeet poltetun maan taktiikalle, kun lähdetään vetäytymään, vai ovatko sotilaat villiintyneet eivätkä noudata ohjeita?

– Ylempi sotilasjohto on voinut antanut ohjeet käyttää tällaista taktiikkaa, jossa siviiliväestöön kohdistetaan julmuuksia. Täytyy tietysti selvittää, onko tällaisia komentoja annettu, hän sanoo.

– Toinen vaihtoehto on, että sotilaiden moraali ja kontrolli on löystynyt ja sotilaat ja joukko-osastot ovat tehneet omaan piikkiinsä kuka mitäkin. Sekin on hyvin huolestuttava tieto, hän sanoo.

Kanadan ulkoministeri Mélanie Joly vierailee maanantaina Suomessa. Loppuviikolla Suomi ja Ruotsi ovat kutsuttuina Naton ulkoministerikokoukseen.

– Kyllä Butshan tapahtumat varmasti tulevat olemaan aika paljon tulevan viikon agendalla, Haavisto sanoo.

Kansainväliset kuvatoimistot ovat toimittaneet paljon kuvia Butshan kaduilla makaavista ruumiista.

Butshan verilöyly tuo Haaviston mieleen Jugoslavian hajoamissodat siviileihin kohdistuneina väkivaltaisuuksina.

– Ja taas muistutuksena siitä, miten julmia nykyajan sodat voivat olla myös siviileille. Ja miten vähän niissä ennätetään erottamaan siviilejä ja sotilaita, hän sanoo.

– Mariupolin piiritys on toinen sellainen, jossa siviilit ovat ennen kaikkea kärsijöinä.

Ukrainan puolustusministeriö kutsui Butshaa uudeksi Srebrenicaksi. Serbisotilaat tappoivat kaupungissa yli 8 000 ihmistä Bosnian sodan loppuvaiheessa heinäkuussa 1995. YK oli julistanut kaupungin kaksi vuotta aiemmin suoja-alueekseen.

– Srebrenican tapaushan oli vielä suuri YK:n epäonnistuminen. Ajateltiin, että YK pystyy suojaamaan siviiliväestöä, ja siinä oli vielä erityinen frustraatio liittyen YK:n rooliin, Haavisto sanoo.

Jugoslavian tuhoisien hajoamissotien sotarikoksia varten perustettiin Jugoslavia-tuomioistuin. Paikan päällä Bosniassa, muun muassa Srebrenicassa, ja Kosovossa tilannetta oli tutkimassa myös suomalainen oikeushammaslääkäri Helena Ranta, joka myös todisti Haagissa Slobodan Miloševićia vastaan.

Haavisto keskusteli sunnuntaina Rannan sekä Kansainvälisen Punaisen Ristin ja sodan oikeuden asiantuntijoiden kanssa.

– Rantakin painotti sitä, että tämä hetki on oikeastaan se kaikkein tärkein, että saadaan tuoreet tiedot ja tuoreet silminnäkijäkuvaukset ja paikallinen tutkimus ja tiedot talteen. Missä ihmiset ovat sijainneet, mitä on tapahtunut tarkkaan ottaen? Tämä helpottaa syyllisten löytämistä ja rankaisemista.

– Kaikki vaatii nopeaa ja puolueetonta tutkimusta, Haavisto sanoo.

Suomi tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintaa sodasta Ukrainassa.

Sotarikosten selvittäminen vie valitettavasti usein aikaa, Haavisto sanoo, ja todisteet ja todistajanlausunnot ovat usein koottuina vasta, kun tapahtumat ovat ohi. Prosessit voivat olla pitkiä.

– Tähän välittömään hetkeen tärkeintä on saada Ukrainalle apua ja tietysti apua ihmisille, jotka ovat selviytyneet näistä Butshan kauheista tilanteista, että he saavat kaiken lääketieteellisen ja myös psykologisen avun.

Nato aloitti ilmahyökkäykset Bosnia-Hertsogovinassa elokuussa 1995. Srebrenican heinäkuisen joukkomurhan jälkeen serbien ampuma kranaatti tappoi noin 40 ihmistä Sarajevon torilla, ja Nato päätti aloittaa pommitukset. Rauha sovittiin joulukuussa 1995. Jugoslavia-tuomioistuin antoi viimeisen tuomionsa 2017.

Butshan tapahtumien julki tuleminen vaikuttaa Haaviston mukaan lännen toimiin ja suhtautumiseen Venäjään kohtaan. EU-pöydässä valmistellaan uutta pakotepakettia, johon Butshan tapahtumatkin vaikuttavat.

– Tämä vaikuttaa kansainväliseen reaktioon suhteessa Venäjään, kuten on nähty jo sunnuntain aikana EU-johtajien reaktioista. Monet kiirehtivät lisäpakotteita ja sanktioita Venäjää kohtaan tai sitten paitsi humanitääristä apua, myös EU-maiden aseapua Ukrainalle, jotta Ukraina pystyy puolustamaan itseään myös tällaisia siviiliväestöön kohdistuvia julmuuksia kohtaan. Kyllä tällä vaikutuksia on, hän sanoo.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 40 päivää sitten. YK:n mukaan ainakin 1 417 siviiliä on kuollut. WHO on raportoinut yli 70 iskusta terveydenhoitoon. Isku toisensa jälkeen on järkyttänyt maailmaa.

Missä menee raja? Ja mikä se on?

– Raja on yhdellä tavalla jo moninkertaisesti ylitetty siinä, kun ollaan nähty Venäjän massiivinen hyökkäys Ukrainaa vastaan tavoitteena aseellisesti vaihtaa maan johto, Haavisto sanoo.

– Tästähän Venäjän hyökkäyksessä on ollut kyse. Vaikka fokusta nyt halutaan vaihtaa ja sanotaan, että kyse on Donetskista ja Luhanskista, niin alussahan nähtiin hyökkäysyritys pääkaupunkia vastaan ja koko maan hallintoa ja hallitusta vastaan.

– Sen takia ensireaktiostakin voi sanoa, että se oli kova kovaa vastaan siinä mielessä, että ne keinot, jotka EU:lla oli käytössä, on käytetty näiden laajojen sanktioiden kautta Venäjän talouteen vaikuttamalla, Haavisto sanoo.

Hän luettelee tapoja, joilla Venäjän toimet on tuomittu. Maa on sanktioiden lisäksi eristetty kansainvälisen yhteistyön areenoilta.

– Kolmantena on tämä aseellinen apu, joka on aivan poikkeuksellista. Ruotsissa ja Suomessakin on todettu, että tämä on historiallisesti poikkeuksellista, että maat ovat mukana aseavun antamisessa konfliktialueelle. Nämä ovat nyt olleet reaktioita toistaiseksi, Haavisto sanoo.

Nato ja Nato-maat ovat toistaiseksi painottaneet pitäytyvänsä suorista sotatoimista.

– Siellä tulee kaikki ydinpelotteen ja ydinsodan ja muun mahdollisuudet. Uskon, että niillä, jotka näitä arvioita tekevät, on hyvät syynsä pysyä näissä arvioissa. Mitä niistä sitten seuraisi? Tämä on vaikea tilanne, ja tämä on tietysti hyvin vaarallinen tilanne, Haavisto sanoo.