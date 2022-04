Tästä syystä Venäjää on vaikea saada vastuuseen raakuuksista – Mika Aaltola: ”Pystyy estämään melko laajasti erilaiset tutkimukset”

Mika Aaltola uskoo, että Venäjän joukkojen tekemät hirveydet lisäävät painetta tehdä jotain sodan lopettamiseksi.

Ukrainassa Butshan kaupungissa satoja asukkaita on tapettu Venäjän yli kuukauden kestäneen valtauksen aikana ja kaduilla on yhä lukuisia hautaamattomia ruumiita. Ukrainan puolustusministeriö syyttää Venäjän joukkoja siviilien mielivaltaisista teloituksista.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola tuomitsee Venäjän rikkomukset sodankäynnissä.

– Kyseessä on hyökkäyssota, joka sinällään jo rikkoo kansainvälistä oikeutta. Se, että kyseessä saattaa olla myös venäläisten joukkojen syyllistyminen sotarikoksiin, laskee sodan hyväksyttävyyttä, jos sellaista aikaisemminkaan oli, Aaltola sanoo.

Suurvallan johtoa on Aaltolan mukaan vaikea saada kansainvälisoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

– YK:n oikeustuomioistuin on käynnistänyt tutkimuksen asian suhteen ja kansainvälisessä rikostuomioistuimessa on olemassa joitain prosesseja. Venäjä pystyy kuitenkin estämään melko laajasti erilaiset tutkimukset, sillä se on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsenmaa.

Tutkinnat vaatisivat Aaltolan mukaan presidentti Vladimir Putinin syrjäyttämistä, mutta sitä ei ole näköpiirissä.

Aaltola kuitenkin uskoo, että Venäjän joukkojen tekemät hirveydet lisäävät painetta tehdä jotain sodan lopettamiseksi. Vastaavissa tilanteissa on tehty Aaltolan mukaan interventioita muun muassa Bosniassa ja Kosovossa 1990-luvulla, kun siviiliväestöön on kohdistunut laajamittaisia sotarikoksia.

Tilanne on nyt kuitenkin toinen, koska länsi on tällä hetkellä haluton suoraan osallistumaan sotaan.

– Se tulee lisäämään painetta siitä, että esimerkiksi öljy- ja kaasuhanoja laitettaisiin kiinni. Kun maksamme bensapumpulla enemmän, mahdollistamme ja rahoitamme osaltamme sotaa.

Aaltolan mukaan on myös mahdollista, että länsi lähtee tukemaan Ukrainaa sotilaallisesti, koska Ukraina on joutunut osaksi hyökkäyssotaa, jossa ei kunnioiteta sodan sääntöjä.

Venäjän joukkojen tekemät raa’at teot eivät yllättäneet Aaltolaa.

– Tämä on ollut usein Venäjän sodankäynnin tapa, esimerkiksi Syyriassa. Venäjä ei ole piitannut siviiliuhreista eikä omista kaatuneistaan. Se kertoo Venäjän strategisesta kulttuurista eli siitä, mikä on Venäjän valtion tapa ymmärtää sotaa.

Aaltolan mukaan Venäjän hirvittävät teot vaikuttavat järjestelmällisiltä. Sitä hän ei kuitenkaan osaa arvioida, ovatko teot seurausta ylhäältä annetuista käskyistä vai yksittäisistä sotilaista lähtöisin.

– Sitä on mahdotonta sanoa. Sodan aloittaminen tapahtui kuitenkin ylhäältä käsin, ja siinä mielessä Venäjä on tuottamuksellisessa vastuussa sodasta.

Nyt on Aaltolan mukaan tärkeää kerätä todistusaineistoa sodasta ja Venäjän joukkojen tekemistä rikkomuksista.

– Se on nyt mahdollista, kun Ukraina on vapauttanut alueita. Venäjän media tietysti näkee asian toisin. Ukrainalaiset on inhimillistetty muualla mediassa, mutta Venäjä näkee asian niin, että Ukraina on syyllinen sodan tapahtumiin joka tapauksessa.

Aaltola on huolissaan siitä, että mitä kauemmin sota kestää, sitä enemmän siviilejä kuolee.

– Jotta sota saadaan loppumaan, Ukrainaa täytyy tukea kaikilla mahdollisilla tavoilla, myös sydämissämme ja mielissämme.