Korona ei lähtenyt Ukrainan sotaa pakoon – tiiviissä suojissa otolliset puitteet viruksen leviämiselle

Terveysviranomaiset ovat huolissaan koronapandemian leviämisestä Ukrainassa.

Sodan ensimmäisellä viikolla monet ukrainalaiset kertoivat vitsejä siitä, miten sota perui koronan, kertoo ukrainalainen Victoria Zhuhan STT:lle puhelimitse.

– Ihmiset jakoivat meemejä, joissa luki vaikkapa “Etkö ole kuullut, että korona lähti Ukrainasta sotaa pakoon”, BBC:n toimittajana työskentelevä Zhuhan sanoo.

Samalla ihmiset alkoivat vähitellen vähentää maskien käyttöä.

Korona ei ole kuitenkaan jättänyt Ukrainaa. Maailman terveysjärjestö WHO muistuttaa uusimmassa tilanneraportissaan, että ahtaat tilat ja huono ilmanvaihto lisäävät koronan riskiä. Samalla sota on heikentänyt merkittävästi maan terveydenhuollon tilannetta.

– Kun joudutaan olemaan sellaisissa oloissa, joissa ollaan aika tiiviisti yhdessä, kuten pommisuojissa, totta kai on riski, että tautikin voi levitä, kommentoi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Koronarokotukset keskeytyneet - heikoimmassa asemassa olevat vaarassa

WHO:n mukaan koronarokotukset Ukrainassa ovat keskeytyneet. Tilanne on huolestuttava, sillä maan rokotekattavuus on heikko erityisesti haavoittuvassa asemassa olevissa väestöryhmissä.

Helmikuun lopussa rokotekattavuuden arvioitiin olevan 35 prosentin paikkeilla. Sotatoimet ovat johtaneet siihen, että sekä koronavirustestaus että -hoito ovat kärsineet, mikä lisää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien riskiä vakavaan tautimuotoon ja kuolemaan.

Uusimpien lukujen valossa 24.–30.3. koronavirukseen sairastui Ukrainassa 18 800 ihmistä ja kuoli lähes 200. WHO:n mukaan tilastot eivät kuitenkaan ole enää luotettavia, sillä testaaminen on lähes pysähtynyt. Todellinen tartunnan saaneiden sekä koronaan kuolleiden todellinen luku on suurempi.

Koronassa pommisuojaksi muutetussa baarissa

Lvivissä työskentelevä Victoria Zhuhan sairastui koronaan pari viikkoa sitten.

– Olin yksi niistä ihmisistä, jotka olivat lopettaneet maskin käytön. Menin lauman mukana, nainen kertoo.

Oireet alkoivat kurkkukivulla. Parin päivän päästä ne pahenivat ja mukaan tuli valtava väsymys, kuvotus, yskä ja oksentelu. Testi paljasti taudin koronaksi. Muista ihmisistä eristäytymiseen ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta.

– Kun sireenit varoittivat mahdollisesta ilmaiskusta, minun oli pakko mennä pommisuojaan, Zhuhan toteaa.

Ihmiset ovat hakeneet suojaa myös metroasemilta. Kuva otettu Harkovassa 26. maaliskuuta.

Hänelle lähin pommisuoja on järjestetty normaalisti baarina toimivaan tilaan, joka on maan alla. Samassa huoneessa on yleensä parikymmentä ihmistä noin metrin välein toisistaan. Nainen yritti pitää välimatkaa muihin etsimällä paikan baaritiskin takaa. Sinne hän leiriytyi retkipatjan ja makuupussin kanssa.

– Neljän päivän ajan olin niin huonossa kunnossa, etten juuri liikkunut paikaltani. Makasin vain baaritiskin takana ja lähinnä nukuin, Zhuhan kertoo.

Puolet Ukrainan apteekeista suljettu

Ukrainalainen toimittaja muistuttaa olevansa hyvässä asemassa suhteessa niihin, jotka oleskelevat kaupungeissa, jotka ovat jatkuvan hyökkäyksen alla. Monet joutuvat viettämään päiväkausia kylmissä pommisuojissa ja kellareissa.

– Minulla oli mahdollisuus päästä lämpimään pommisuojaan ja terveydenhuoltoon. Koska olen Lvivissä, minun oli myös mahdollista saada lääkkeitä.

WHO:n mukaan lähes puolet Ukrainan apteekeista on suljettu.