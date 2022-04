Kommentti: Maailma heräsi Butshaan

Ukrainan pitää voittaa tämä sota, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Maailma heräsi sunnuntaina 3.4. Butshaan.

Kuvat ja tiedot ukrainalaiskaupungin hävityksestä ja venäläisjoukkojen toteuttamasta murha-aallosta vievät käsityksen Ukrainan sodasta uudelle tasolle.

Viimeistään nyt on selvää, että kyse ei ole vain Vladimir Putinin valloitussodasta. Kyse on myös Ukrainan tuhoamissodasta.

Butsha ei ole yksin. Vastaavaa ja ehkä vieläkin karmeampaa tapahtuu Mariupolissa ja monessa muussa paikassa. Butsha vain tuo tämän kaiken nyt ensi kertaa avoimesti silmiemme eteen.

Jos Venäjän joukot eivät olisi tumpeloineet hyökkäyksessään niin pahasti, Butshan kaltaisia olisi vielä enemmän.

Suunniteltu tuho

Lienee turha odottaa, että Venäjä osoittaisi minkäänlaista halua selvittää mitä on tapahtunut ja rangaista syyllisiä.

On perusteltua jopa epäillä, että venäläisten toimet ovat suunniteltuja.

Kaikki muukin viittaa siihen. Summittaisilla ohjusiskuilla kaupunkeihin on jo kylvetty tuhoa, pyrkimyksenä saada aikaan pelkoa ja kauhua ja nujertaa puolustustahto. Butsha on osa tätä samaa.

Venäläisjoukot on ensin kyllästetty valheilla, joilla ukrainalaiset on epäinhimillistetty. Sitten nämä Putinin murhabandiitit on päästetty ukrainalaisten keskelle ilman johtajiensa kontrollia.

Alamme nähdä sodan sumun taakse sen todellisen luonteen.

Ukrainalaisille se on todennäköisesti ollut selvä jo pitkään. He ovat sotineet Venäjää vastaan jo kahdeksan vuotta.

Yksi selitys ukrainalaisten puolustustahdolle ja uhrautuvaisuudelle on se, että he tietävät mitä on edessä, jos he häviävät.

Ukrainalaiset taistelevat käytännössä kansanmurhaa vastaan.

Mitä tekee länsi?

Tämän pitäisi nyt vihdoinkin alkaa mennä perille myös niille, joiden käsissä ukrainalaisten selviytyminen on.

Yksin Ukraina ei voi loputtomiin taistella. Se tarvitsee lisää apua.

Katseet kohdistuvat varsinkin Yhdysvaltain, Saksan ja Ranskan johtajiin. He ovat nyt Butshan myötä myös uuden tilanteen edessä. Paine kasvaa.

Yhdysvallat on antanut runsaasti aseapua Ukrainaan. Silti kaikkein keskeisimpien, kuten hävittäjien ja tehokkaiden ilmatorjuntajärjestelmien toimittaminen on jäänyt puheiden tasolle. Saksalla ja Ranskalla olisi eväitä myös auttaa enemmän.

Venäjää vastaan on asetettu pakotteita, jotka ovat kaikkien aikojen kovimmat. Öljy ja kaasu virtaavat silti edelleen länteen, varsinkin Saksaan, ja raha matkustaa itään.

Isompien aseiden antaminen Ukrainalle ja Venäjän täydellinen eristäminen eivät ole tulleet kyseeseen, koska ne olisivat liian eskaloivia toimia. Sodan pelätään laajentuvan.

Silti tämänkin keskustelun pitää nyt nousta aivan uudelle tasolle lännessä. Mitä vielä pitää tapahtua ja paljastua, ennen kuin Putinia vastaan otetaan käyttöön ne kovimmat keinot?

Sota kaikkien puolesta

Ukrainan sota ei enää hetkeen ole ollut vain Ukrainan sota. Se on sota universaalia pahuutta ja tyranniaa vastaan.

Sodan lopettamiseksi käydään neuvotteluja, kuten pitääkin. Venäjällä ja Ukrainalla on niissä omat tavoitteensa.

Silti voi kysyä, onko pian enää edellytyksiä minkäänlaiselle neuvotteluratkaisulle? Riittääkö enää pelkkä rauha Ukrainaan? Sellainen tarkoittaisi nimittäin todennäköisesti sitä, että Putin saisi tavoitteitaan läpi.

Jos Putin saa tavoitteitaan läpi, hän voi yrittää taas jonkin ajan päästä saada niitä läpi jollain muulla operaatiolla. Ja jossain muualla.

Butshan – ja monien muiden ukrainalaiskaupunkien – tragedian jälkeen Putinin ei saisi antaa enää saavuttaa yhtään mitään.

Ukrainan pitää voittaa tämä sota. Samalla se voittaisi pahuuden ja palauttaisi ihmisyyden meidän kaikkien muiden puolesta.