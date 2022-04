Ihmisoikeusjärjestö: Näissä paikoissa venäläissotilaat tehneet siviileihin kohdistuneita raakuuksia ja sotarikoksia

Maailmanlaajuinen ihmisoikeusjärjestö on saanut tietoonsa useita Venäjän joukkojen tekemiä siviileihin kohdistuneita sotarikoksia.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rigths Watch (HRW) on listannut useita tapauksia, joissa Venäjän armeija on rikkonut sodan lakeja siviilejä vastaan. Rikkomuksia on tapahtunut Ukrainan Tshernihivin, Harkovan ja Kiovan miehitetyillä alueilla. HRW kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Rikkomuksiin lukeutuvat muun muassa toistuvat raiskaukset ja useita muita siviileihin kohdistuneita väkivalta- ja uhkailutapauksia. Rikokset ovat tapahtuneet 27. helmikuuta – 14. maaliskuuta välisenä aikana.

Venäjän sotilaat ovat myös varastaneet ukrainalaisten siviilien omaisuutta, kuten ruokaa, vaatteita, polttopuita, kirveitä, moottorisahoja ja bensiiniä.

– Dokumentoimamme tapaukset ovat käsittämätöntä, tahallista julmuutta ja väkivaltaa ukrainalaisia siviilejä kohtaan, HRW:n Euroopan ja Keski-Aasian johtaja Hugh Williamson sanoo järjestön verkkosivuilla.

Williamsonin mukaan Venäjän joukkojen toimesta tehdyt raiskaukset, murhat ja muut väkivaltaiset teot siviilejä kohtaan tulisi tutkia sotarikoksina.

Rikokset käyvät ilmi HRW:lle toimitetuista tiedoista. Järjestö on myös haastatellut kymmentä henkilöä, jotka koostuvat todistajista, uhreista ja Venäjän miehittämien alueiden asukkaista. Osa haastateltavista esiintyy vain etunimellään tai salanimellä suojellakseen itseään.

Eräs HRW:n silminnäkijä kertoo 4. maaliskuuta Kiovan luoteispuolella Butshan kaupungissa tapahtuneesta rikoksesta. Silminnäkijän mukaan Venäjän joukot pakottivat viisi miestä polvilleen maahan ja ampuivat yhtä heistä päähän.

Kiovan lähistöllä sijaitsevasta Butshan kaupungista on raportoitu julmista siviiliväestöön kohdistuneista rikoksista.

6. maaliskuuta noin 50 kilometriä Kiovasta luoteeseen sijaitsevassa Vorzelin kylässä venäläissotilaat heittivät savukranaatin kellariin. Tämän jälkeen sotilaat ampuivat naisen ja 14-vuotiaan lapsen, jotka pyrkivät pois kellarista, jossa he olivat olleet suojassa.

Hänen mukaansa lapsi oli kuollut välittömästi. Samassa kellarissa ollut mies toimitti tiedot HRW:lle. Mies menehtyi vammoihinsa kaksi päivää myöhemmin.

Ukrainalaisnainen kertoi HRW:lle, että venäläinen sotilas oli raiskannut hänet toistuvasti Harkovan alueella sijaitsevassa koulurakennuksessa, jossa hän oli ollut suojassa perheensä kanssa 13. maaliskuuta.

Naisen mukaan Venäläinen sotilas oli pahoinpidellyt häntä veitsellä kasvoista ja kaulasta. Nainen oli paennut seuraavana päivänä Harkovaan, jossa hän pääsi sairaalahoitoon. Nainen toimitti HRW:lle kaksi kuvaa, jotka paljastavat vammat naisen kasvoissa.

Sodan lait kieltävät vangittujen taistelijoiden ja siviilien tahallisen tappamisen, kidutuksen, raiskaukset ja muun seksuaalisen väkivallan ja epäinhimillisen kohtelun. Myös varastaminen on kielletty.

Hugh Williamsonin mukaan Venäjällä on velvollisuus tutkia puolueettomasti sotilaidensa väitetyt sotarikokset.

– Komentajien täytyy ymmärtää, että jos murhia ja raiskauksia vastaan ei ryhdytä toimiin, he voivat henkilökohtaisesti joutua vastuuseen sotarikoksista, Williamson painottaa HRW:n verkkosivuilla.