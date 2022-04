Ukrainan sodan paino­piste on muuttumassa – tätä se tarkoittaa

Kenraalimajuri evp Pekka Toverin mukaan Venäjän keskittäessä joukkojaan Itä-Ukrainaan tilanne käy vaikeammaksi Ukrainan joukoille.

Sodan painopiste Ukrainassa on muuttumassa. Venäjä ilmoitti tiistaina vähentävänsä sotilaallista toimintaa Pohjois-Ukrainassa Kiovan ja Tshernihivin alueilla ja keskittyvänsä Itä-Ukrainassa sijaitsevan Donbasin alueeseen.

Venäjän joukkojen on kerrottu viime päivinä ryhtyneen vetäytymään Kiovan alueelta ja Ukrainan joukot ovat saaneet otettua haltuunsa tärkeitä asutuskeskuksia pääkaupungin edustalta.

Entinen Pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri arvioi, mitä vaikutuksia Venäjän joukkojen uudella ryhmittelyllä ja keskittymisellä Ukrainan itä- ja eteläosiin on.

Mitä painopisteen muutos tarkoittaa Ukrainan joukoille?

Ukrainan sinnikäs vastarinta on yllättänyt sekä Venäjän että muun maailman. Sota on jatkunut jo yli kuukauden ja Venäjän kuvittelema paraatimarssi Kiovaan on jäänyt kuvitelmaksi, kun ukrainalaiset ovat onnistuneet puolustamaan pääkaupunkiaan ja muita suurimpia kaupunkeja menestyksekkäästi.

– Kun Venäjä on toiminut laajalla alueella ja sen joukot ovat olleet levällään, on selustassa ollut paljon alueita, joita venäläiset eivät ole pystyneet valvomaan. Huolto ei ole päässyt läpi hyökkäysten takia. Siellä on paljon avoimia sivustoja ja ukrainalaiset ovat pystyneet taitavasti kokoamaan voimaa paikallisesti ja tekemään pieniä vastahyökkäyksiä, joilla on lyöty venäläisiä osastoja komppania kerrallaan, Toveri sanoo.

Kun Venäjä vaikuttaa nyt keskittävän huomionsa Donbasiin ja Mariupoliin, muuttuu tilanne vaikeammaksi Ukrainan armeijalle. Toverin mukaan Venäjä pystyy jatkossa suojaamaan selustaansa ja huoltamaan joukkojaan paremmin.

Venäläisten vetäytyessä pohjoisessa voi Ukrainakin vapauttaa joukkojaan Donbasin suuntaan. Toveri kuitenkin muistuttaa, että Venäjällä on paljon enemmän tulivoimaa, jota se pystyy käyttämään keskitetysti suppeammalla alueella.

– Venäjä pystyy keskittämään tulivoimaa niin, että ukrainalaisten on vaikeaa päästä paikalliseenkaan ylivoimaan missään, mikä tekee tilanteen vaikeammaksi.

Tuhoutuneita venäläispanssareita Dmytrivkan kylässä Kiovan länsipuolella lauantaina.

Onko Venäjälle jatkossakin luvassa merkittäviä epäonnistumisia?

Venäjä on kärsinyt Ukrainassa merkittäviä epäonnistumisia ja tappioita. Länsimaisten arvioiden mukaan sodassa on kaatunut 7 000–15 000 venäläissotilasta ja Venäjä on menettänyt merkittävän määrän kalustoa.

Seitsemän korkea-arvoista kenraalia on kuollut, huolto on sakannut ja joukkojen taistelumoraali on alhaalla. Jopa eliittijoukot ovat kokeneet epäonnistumisia.

Venäjän johto on yrittänyt kääntää tarinaa sodasta siihen suuntaan, että Itä-Ukrainan ja Donbasin alueen valtaus oli koko ajan Venäjän päätavoite ja Kiovan valtausyritys pelkkä harhautus. Toverin mukaan tämä on vale.

– Eihän kukaan ole niin hullu, että laittaa puolet joukoistaan harhautukseen, joka kestää kuukauden ja syö joukon suorituskyvyn niin, että ne tarvitsevat viikkoja huoltoa ja täydennystä, että ovat taas taistelukuntoisia. Ei se ole mikään harhautus vaan täydellinen moka.

Jatkuuko Venäjän sotamenestys yhtä huonona, kun se keskittyy Itä- ja Etelä-Ukrainaan?

Toveri vastaa kysymykseen viittaamalla Suomen sotahistoriaan ja talvisotaan.

– Silloin nähtiin, että Venäjä paransi kuin sika juoksuaan sodan kuluessa ja otti opiksi mitä pidemmälle sota meni. Silloisen Neuvostoliiton asevoimien toiminta oli kolme kuukautta sodan alkamisen jälkeen ihan erilaista kuin alkuvaiheissa, kun se hyökkäsi Suomeen.

Toveri arvioi, että Ukrainassa voi käydä samalla tavalla. Hänen mukaansa Venäjä on todennut, ettei voima yksinkertaisesti riitä Kiovan valtaukseen eikä piirittämiseen ja asemien pitäminenkin on osoittanut hankalaksi.

– On selkeää, että nykyisellä toiminnalla tulee vain suuria tappioita eikä saada mitään aikaan.

Ainoa suunta, jossa Venäjä on saavuttanut jossain määrin menestystä, on Donbasin ja Mariupolin alueilla.

– Venäjä ajattelee todennäköisesti nyt, että satsataan sinne, jotta saavutetaan tietyt tavoitteet. Tällöin voisi olla edellytyksiä tehdä rauha ja myydä se omalle kansalle suurena menestyksenä.

Venäläisjoukkoja Mariupolissa perjantaina.

Entinen Pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri

Toveri uskoo Venäjän jatkavat suurimpien kaupunkien pommittamista ilmavoimilla samalla kun pyrkii ratkaisuun Donbasin ja Mariupolin suunnalla.

Hänen mukaansa venäläisessä keskustelussa on puhuttu jo viikkoja, että Itä-Ukrainaan tehtäisiin suuri saarrostus pohjoisesta ja etelästä. Toverin mukaan Venäjä pyrkisi tällöin saartamaan Donbasia puolustavat ukrainalaisjoukot ja tuhoamaan kymmeniätuhansia ukrainalaisia sotilaita.

– Tätäkin varmasti yritetään, että saataisiin siellä niin paljon sotilaallisia tappioita ukrainalaisille, että se veisi kykyä jatkaa sotaa ja saisi Ukrainan suostumaan jonkinlaisiin rauhanehtoihin.

Saako Venäjä kehitettyä johtamistaan?

Venäjältä vaikuttaa puuttuvat sodassa selkeä johtava komentaja. Esimerkiksi New York Times kertoo yhdysvaltalaisviranomaisten tietoihin pohjaten, että Venäjän hyökkäystä johdetaan Moskovasta käsin, eikä Venäjällä ole sotilasjohtajaa, joka vastaisi kaikista Ukrainassa olevista joukoista.

Tämä voi selittää osaltaan, miksi Venäjällä on ollut suuria vaikeuksia hyökkäyksessään. Koska johtava komentaja puuttuu, Venäjän ilma-, maa- ja merivoimat eivät toimi Ukrainassa yhtenäisesti.

Toveri kertoo odottaneensa, että hyökkäyksen johtaminen olisi annettu yhdelle sotilaspiirille, joka olisi ottanut kaikki joukot johtoonsa. Tällöin sotaa olisi johdettu lähempänä operaatioaluetta.

– Eri lähteistä on tullut tietoa, että siellä huseeraa kolme eri sotilaspiiriä, hommaa johdetaan Moskovasta käsin ja koordinointi toimii heikosti. Ja tulos on ollut huono.

Kun Venäjän yleisesikunta on ilmoittanut, että painopiste siirretään Donbasin alueelle, olisi Toverin mukaan Venäjän kannalta järkevää luoda operatiivinen johtoporras, jolla olisi kaikki voimat keskitetysti käytössä.

Hän viittaa jälleen Suomen sotahistoriaan ja jatkosodan kesän 1944 puolustustaisteluun, kun tilanne Kannaksella näytti huonolta. Tuolloin kenraali Lennart Oesch lähetettiin ottamaan kaikki joukot johtoonsa ja luomaan johtoporras, jolloin saatiin kaikki resurssit tehokkaasti käyttöön keskellä kiivasta sotaa.

– Hyvin koulutettu sotilasjoukko pystyy näin tekemään. Tapahtuuko sitä (Venäjän tapauksessa), niin vaikea sanoa. Ovatko he perustamassa tällaista ja jos perustavat, niin kuka sitä johtaa ja miten tehokkaasti hän pystyy ottamaan joukot johtoonsa?

Ukrainalaissotilaita asemissaan Kiovan pohjoispuolella torstaina.

Onko Venäjä ottamassa käyttöön uusia joukkoja?

Toverin mukaan Venäjä on siirtänyt Kiovan luoteispuolelta varsinkin maahanlaskujoukkoja Valko-Venäjälle. Siellä joukkoja lähetetty juniin ja lähdetty siirtämään Donbasin suuntaan.

Kyse on kuitenkin jo sodassa olleiden joukkojen ryhmittämisestä uudelleen. Toverin mukaan Venäjällä ei ole juurikaan reservejä, joista uusia joukkoja voitaisiin vetää mukaan.

– Ympäri Venäjän laajaa maata on enää parikymmentä taisteluosastoa, joita ei ole vielä pantu lihamyllyyn. Kun noin 75–80 prosenttia sotilaallisesta voimasta on jo Ukrainassa, niin ei sieltä mitään uusia merkittäviä joukkoja ole enää tulossa.

Toverin mukaan Venäjä pyrkii nyt saamaan henkilötäydennyksillä ja huollolla taistelussa kuluneita joukkoja taas taistelukuntoisiksi. Jos Venäjä päättäisi tehdä liikekannallepanon ja ottaa vanhaa kalustoa käyttöön varikoilta, siinä menisi kauan.

– Näyttää siltä, että varikoilla oleva kalusto on huonossa kunnossa. Sen kunnostaminen kestää, eikä ole kaikilta osin mahdollistakaan, koska varaosia ei ole. Reserviläisiä ei ole koulutettu sitten varusmiespalveluksen, joten joukkojen organisointi ja koulutus kestäisi kuukausia.