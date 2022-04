Satelliittikuvista näkyy, kuinka Venäjän joukot liikkuvat poispäin Kiovasta.

Tuoreet satelliittikuvat näyttävät, kuinka Venäjän joukot liikkuvat poispäin Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Venäjän joukot vetäytyvät ripeään tahtiin Kiovaa ympäröiviltä alueilta ja Tshernihivin kaupungista Ukrainan pohjoisosista.

Maxar Technologiesin satelliittikuvista näkyy, kuinka Venäjän joukot hylkäsivät Antonovin lentokentän Kiovan ulkopuolella.

Yllätyshyökkäyksessä helmikuun 24. päivänä venäläiset kuljetus- ja hyökkäyshelikopterit valtasivat Antonovin lentokentän, joka sijaitsee Hostomelissa, Kiovan pohjoispuolella.

Venäjä otti tärkeän lentokentän hallintaansa hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä, ja siellä on käyty kovaa taistelua siitä lähtien.

Salamahyökkäys Kiovaan ei kuitenkaan edennyt pidemmälle. Yritykset vallata nopeasti Ukrainan pääkaupunki keskeytettiin, eikä Venäjän hyökkäys Kiovaan ole sen jälkeen edistynyt ratkaisevasti.

Antonovin lentokenttä Hostomelissa Ukrainassa.

Ukrainan presidentin neuvonantaja uskoo, että Venäjä keskittyy nyt hyökkäämään itään ja etelään.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak kertoi asiasta aiemmin lauantaina sosiaalisessa mediassa. Podoljak sanoo pitävänsä vetäytymistä selvänä merkkinä siitä, että Venäjä on valinnut toisenlaisen taktiikan ja keskittyy nyt hyökkäämään itään ja etelään.

Satellittikuva näyttää, kuinka päällysteissä olevaa tykistöpatteria hinataan Antonovin lentokentällä Hostomelissa.

Venäjän tavoitteet Kiovan ja muiden tärkeiden kaupunkien valtaamisesta epäonnistuivat.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on tehnyt tuoreen arvion Venäjän pyrkimyksistä Ukrainassa.

Raportin mukaan Venäjä muutti hyökkäyksensä päätavoitteita maaliskuun lopulla, kun sen ensisijaiset tavoitteet Kiovan ja muiden tärkeiden kaupunkien, kuten Harkovan ja Odessan, valtausyrityksistä epäonnistuivat.

ISW arvioi, että Venäjän uudet päätavoitteet ovat nyt Itä-Ukrainassa, jossa se pyrkii valtaamaan Mariupolin sekä Donetskin ja Luhanskin alueet kokonaisuudessaan. Raportin mukaan Venäjä pyrkisi ainakin saamaan Donetskin ja Luhanskin alueet valtaansa ennen kuin se ryhtyy tulitaukoneuvotteluihin Ukrainan kanssa.

Venäjä on maaliskuun lopusta asti korostanut, että sen ”erikoisoperaation” tavoitteet ovat Itä-Ukrainassa. ISW:n raportissa huomautetaan, että väite on vale, mutta Venäjä korostaa sitä nyt, jotta maan epäonnistumiset sen ensisijaisissa tavoitteissa voitaisiin häivyttää omalle kansalle.

Ukrainalainen sotilas seisoo lähellä pommituksessa vaurioitunutta asuintaloa Hostomelin kylässä.

Asuintaloja on tuhoutunut pommituksissa Hostomelin kylässä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi varhain aamulla julkaistussa puheessaan, että tilanne Ukrainan itäosassa on "äärimmäisen vaikea". Hänen mukaansa Venäjän joukot kerääntyvät Donbasiin Harkovan suuntaan ja valmistautuvat voimakkaisiin iskuihin.