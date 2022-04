Entinen sota­rikos­syyttäjä Le Temps -lehdelle: Putin on sotarikollinen

Carla Del Ponte toimi muun muassa entisen Jugoslavian kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjänä.

Entinen sotarikossyyttäjä Carla Del Ponte vetoaa Kansainväliseen rikostuomioistuimeen (ICC), jotta se antaisi pidätysmääräyksen Venäjän presidentistä Vladimir Putinista ja muista Venäjän korkean tason päättäjistä. Del Ponte kertoo kannastaan sveitsiläisen Le Temps -lehden lauantaina julkaisemassa haastattelussa.

75-vuotias sveitsiläinen Del Ponte tuli tunnetuksi Ruandan ja entisen Jugoslavian sotarikostutkinnoista. Lisäksi hän on muun muassa ollut mukana YK:n tutkinnassa, jossa selvitettiin ihmisoikeusrikkomuksia Syyrian sodassa.

Del Ponten mielestä pidätysmääräykset tarvitaan, jotta Putin kumppaneineen voidaan asettaa vastuuseen Ukrainaan hyökkäämisestä. Sotaa on kestänyt reilu kuukausi, tuhansia on kuollut ja miljoonat ihmiset ovat jättäneet kotinsa. Lisäksi osia Ukrainasta on pommitettu raunioiksi.

Del Ponten mielestä pidätysmääräys on tärkeä osoitus siitä, että tutkintaa on tehty.

– Se on ainoa olemassa oleva väline, jolla rikoksentekijä voidaan pidättää sotarikoksesta ja tuoda ICC:n eteen, hän sanoo haastattelussa.

Del Ponte huomauttaa, ettei pidätysmääräys välttämättä tarkoittaisi Putinin kiinniottoa. Se kuitenkin tekisi Putinin poistumisesta Venäjältä mahdotonta ja olisi vahva viesti siitä, että monet maat vastustavat Putinia.

Haagissa toimivan ICC:n pääsyyttäjä aloitti tutkinnan mahdollisista sotarikoksista Ukrainassa sen jälkeen kun yli 40 maata tuki tutkinnan aloittamista.

Del Ponte sanoo haastattelussa, että hänen kokemuksensa entisen Jugoslavian kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjänä antaa hänelle toivoa siitä, että Putin voidaan Jugoslavian entisen presidentin Slobodan Milosevicin tavoin pidättää ja viedä oikeuteen sotarikoksista. Hän painottaa, että myös korkean tason poliittisia ja sotilasjohtajia vastaan on löydettävä raskauttavia todisteita. Haasteena on hänen mukaansa sen selvittäminen, kuka suunnitteli, määräsi ja toteutti sotarikokset.