Raportti: Venäjä käänsi huomion toisaalle, kun Kiovan valtaus ei onnistunut

Ajatushautomo arvioi, että Venäjä muutti taktiikkaansa maaliskuun lopulla ja pyrkii nyt korostamaan sitä silittääkseen kuvaa erikoisoperaation edistymisestä omille kansalaisilleen.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on tehnyt tuoreen arvion Venäjän pyrkimyksistä Ukrainassa.

Raportin mukaan Venäjä muutti hyökkäyksensä päätavoitteita maaliskuun lopulla, kun sen ensisijaiset tavoitteet Kiovan ja muiden tärkeiden kaupunkien, kuten Harkovan ja Odessan, valtausyrityksistä epäonnistuivat.

ISW arvioi, että Venäjän uudet päätavoitteet ovat nyt Itä-Ukrainassa, jossa se pyrkii valtaamaan Mariupolin sekä Donetskin ja Luhanskin alueet kokonaisuudessaan. Raportin mukaan Venäjä pyrkisi ainakin saamaan Donetskin ja Luhanskin alueet valtaansa ennen kuin se ryhtyy tulitaukoneuvotteluihin Ukrainan kanssa.

Useat lähteet ovat uutisoineet perjantaina ja lauantaina, että venäläisjoukot ovat vetäytyneet esimerkiksi Kiovan lähialueilta ja Ukrainan joukot ovat vallanneet takaisin useita alueita pääkaupungin ympäriltä.

Venäjä on maaliskuun lopusta asti korostanut, että sen ”erikoisoperaation” tavoitteet ovat Itä-Ukrainassa. ISW:n raportissa huomautetaan, että väite on valhe, mutta Venäjä korostaa sitä nyt, jotta maan epäonnistumiset sen ensisijaisissa tavoitteissa voitaisiin häivyttää omalle kansalle.

