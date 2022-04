Kamikaze-drone aloittaa uuden vaiheen Ukrainan sodassa – tällainen on pirullinen tappaja-ase

Tappaja-asetta käyttävät sekä Venäjä että Ukraina.

Ukrainan sodassa sekä Ukraina että Venäjä ovat ottaneet käyttöön pieniä, räjähtäviä droneja.

Ne eroavat vanhemmista perinteisistä droneista kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta. Sen sijaan, että ne lähtisivät lentoon, laukaisivat ohjuksia ja palaisivat sitten tukikohtaansa, ne lentävät taistelukentän yläpuolella ja muuttuvat itse ohjuksiksi.

Dronet pommittavat ajoneuvoja tai sotilasryhmiä ja räjähtävät törmäyksessä.

Uudenlaiset dronet voivat olla niin pieniä ja kevyitä, että niitä voidaan kuljettaa repussa ja laukaista taistelun aikana, mikä tekee niistä tehokkaita ja tappavia kaupunkisodassa tai sissisodankäynnissä.

Switchblade 300 on pieniä ja kevyt, sen taistelukärki on käsikranaatin kokoinen.

Yhdysvallat lähettää Ukrainaan asepaketin, johon kuuluu sata Switchbalde-dronea.

Switchbladea kutsutaan epävirallisesti kamikaze-droneksi.

Miehittämätön ilma-alus toimii kuin japanilainen syöksypommittaja. Se etsii kohdetta, syöksyy siihen 160 kilometrin tuntivauhtia ja räjähtää.

Jokainen drone on kertakäyttöinen ja tuhoutuu osumisen jälkeen.

Kamikaze-droneja kehittää amerikkalainen asevalmistaja AeroVironment.

Puolustusministeriön Celeste Wallander kertoo uutiskanava CNBC:lle, että Kiova pyysi kamikaze-droneja taistellakseen Venäjän hyökkäystä vastaan.

– Olemme kuulleet ukrainalaisia ​​ja otamme tämän pyynnön erittäin vakavasti.

Aseesta on kaksi mallia: 300 ja 600.

Switchblade 300 on suunniteltu iskemään pieniin kohteisiin. Se on kevyt ja mahtuu reppuun. Drone painaa noin 5 kiloa ja sen toimintasäde on lähes 20 kilometriä.

Switchblade 600 on suunniteltu tuhoamaan panssarivaunuja ja muita panssaroituja ajoneuvoja. Se painaa noin 120 kiloa ja sen kantama on lähes 70 kilometriä.

Dronen varusteina ovat kamera, navigointijärjestelmä ja ohjatut räjähteet.

Aseet voidaan ohjelmoida iskemään automaattisesti kilometrien päässä oleviin kohteisiin tai ne voivat lentää kohteen yläpuolella, kunnes käyttäjä ohjaa ne iskuun.

Ukrainan poliisi tutkii Kiovaan luoteisosaan pudonnutta venäläistä tappajadronea.

Ukrainalaisten saamia kamikaze-droneja vastassa on venäläisten kehittämät tappajadronet.

Hiljattain sosiaalisessa mediassa julkaistiin kuva ruskeasta, lentokoneen muotoisesta dronesta, joka oli pudonnut Kiovan alueella ja törmännyt hiekkaan.

Sanomalehti Washington Postin vahvistamat kuvat tarjoavat ensimmäiset todisteet venäläisten uudesta aseesta, joka voi tehdä täsmäiskuja ja pudottaa pommin kohteeseen.

Venäläisten tappajadrone Zala Kyb tunnetaan myös nimeltä vaelteleva sotatarvike.

Asiantuntijoiden mukaan droneista on tulossa normivaruste nykyaikaisessa sodankäynnissä.

Ukrainan sodasta dronet tekevät todennäköisesti entistä arvaamattomamman.

– Sillä (dronella) on enemmän psykologinen vaikutus. Ei ole paikkaa piiloutua, sanoo tanskalainen politiikan tutkija Ingvild Bode dronen käytöstä sanomalehti Washington Postissa.

Venäläisten aseistukseen kuuluu myös itsemurhalennokki, miehittämätön KUB BLA -lennokki, jota valmistaa venäläinen Kalashnikov.

Lennokki on suunniteltu tuhoamaan kaukaisia maakohteita koordinaattien tai kuvatunnistuksen perusteella.

Ukrainalaiset ovat käyttäneet sodassa turkkilaisten valmistamia Bayraktar-droneja. Ukrainalaiset ovat tehneet niillä iskuja venäläisten huoltokolonniin.

– Se vaatii sitä, että venäläinen ilmatorjunta ei ole alueella niin aktiivista, sotahistorian tutkija Emil Kastehelmi sanoo.

Ohjusiskujen lisäksi Bayraktarien tärkeä ominaisuus on tulenjohtokyky. Ne pystyvät avustamaan tykistön tulenjohdossa.

Droneilla pystyy tuhoamaan määriteltyjä, yksittäisiä kohteita ja tekemään täsmäiskuja.

– Niillä ei pysty toteuttamaan suuria pommituksia, Kastehelmi sanoo.

Bayraktaria käytti menestyksekkäästi Azerbaidjanin armeija Vuoristo-Karabahin taisteluissa.