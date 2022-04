Puolustuskyvyttömät lemmikit jäävät sodan keskelle Ukrainassa. Kennelin­omistaja tunki 15 koiraa viiden hengen autoon perheensä lisäksi.

Kiova

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi kertoo, miltä sota näyttää kaupunkilaisten silmin.

Sota ei ole kärsimystä ainoastaan ihmisille. Lemmikit jäävät häkkeihin laiturille, kun evakuointijuna lähtee – eikä edes lasten lohduton itku muuta tilannetta: eläinparkoja ei saa ottaa mukaan.

Harkovan eläintarhan asukkaista osa kuoli pian hyökkäyksen alettua. Monet muut eläintarhat ja hoitokodit ovat joutuneet lopettamaan eläimiä, koska mistään ei saada niille ruokaa.

Konstantyn Skipor on ammattisotilas, matkustaja, toimittaja, opettaja, liikemies, keksijä, insinööri, tiedemies, psykologi, ohjelmoija ja urheilija. Hän pitää toimistoa Kiovassa, mutta muutama vuosi sitten hän aloitti uuden harrastuksen – rekikoirien kasvattamisen.

Skiporin kennelissä Kiovan esikaupunkialueella tuli kiire, kun sota alkoi.

– Meille tuli melkoinen hoppu pentujen kanssa. Niitä oli yhdeksän, ja kaikki odottivat rokotuksia.

Pennut olivat pystykorviin kuuluvia samojedinkoiria.

Kaikki pennut ovat jo löytäneet uudet omistajansa ympäri Eurooppaa.

– Matkamme eläinlääkäriin Kiovaan oli kuin tyypillinen perjantai-ilta, jolloin vastaan tulee jatkuvaa liikennettä ihmisten lähtiessä metropolista. Paitsi, että oli torstai ja kello kahdeksan aamulla, Skipor kuvailee.

– Olimme varmoja, että kylämme ei ollut vihollisen reitillä, joten saimme hankittua ruokaa sekä perheelle että koirille.

Seuraavalla viikolla ruoka loppui.

– Kauppojen hyllyillä oli enää kuivattua kalaa oluen kyytipojaksi, jauhettua pippuria ja jäätelöä, Skipor kuvailee.

– Aloimme säästää järjestelmällisesti: Aamiaisesta tehtiin päiväruoka – ja sitten kahden päivän ateria. Koiratkin saivat syödäkseen puolet vähemmän, vain pentuja yritimme ravita niin paljon kuin mahdollista.

Isännän piti seuraavaksi matkustaa maan eteläosiin ostoksille.

– Ajoin 60 kilometriä päästäkseni kauppaan. Siinä vaiheessa kylämme sähköt olivat jo poikki, ja internet-yhteys kadonnut. Ammukset viuhuivat pään yläpuolella ja naapuripihoilta kuului miinojen räjähdyksiä. Tulipaloista nousi mustaa savua.

– Meillä on ohjesääntöjen mukaan varustettu kellari, Skipor kertoo.

– Siellä on vettä, ruokaa, lyhtyjä, peittoja, varavaatteita ja kenkiä. Kirves ja sorkkarautakin ovat sen varalta, että jäämme raunioihin loukkuun. Juoksimme turvakotiin useita kertoja päivässä. Kerran äitini juoksi paljain jaloin, koska ei vain ollut aikaa laittaa kenkiä jalkaan.

– Koirien kerääminen tarhasta oli hyvin vaikeaa, etenkin pentujen.

Sitten Skipor löysi kranaatinsiruja pihaltaan. Aikaa ei ollut hukattavaksi.

– Vihollinen oli jo kylän laitamilla. Ajatus siitä, että jäisimme miehityksen alle oli mahdoton. Päätimme evakuoitua saman tien – aikaa jäi 40 minuuttia.

Nämä kranaatinsirut kerättiin vain muutamassa minuutissa.

– Meillä on viiden hengen auto ja 15 koiraa, joten matkatavaroille ei ollut tilaa. Kiersimme räjähtäneet sillat ja ajoimme ”ei minnekään”. Meillä ei ollut mitään paikkaa, missä yöpyä emmekä tienneet, mitä tekisimme seuraavaksi.

Ystävät auttoivat perhettä, ja puolalaiset sotilaslääkärit kuljettivat samojedinpennut rajan yli.

– Pikkuhaukut osoittautuivat hyviksi lastenpsykologeiksi orvoiksi jääneille lapsille bussissa. Lasten vanhemmat olivat kuolleet pommi-iskuissa.

Nyt kaikilla pennuilla on uudet omistajat.

– Jännitämme yhä jokaista koputusta oveen tai kattilan kannen kolinaa. Nukumme myös vaatteet päällä ja kengät jalassa, Skipor kertoo.

– Mutta elämä jatkuu. Meillä ei ole varmuutta onko talomme tuhoutunut. Kaikki on pelkkää epävarmuutta koko Ukrainassa. Me emme ole poikkeus.

Oleg Vasylevskyi, 50, on taustaltaan autotoimittaja. Ennen sotaa hän työskenteli muun muassa Ukrainan Auto Bildissä. Vasylevskyi on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Vasylevskyin koko perhe asuu Kiovassa.

Käännös: Juri Vuortama