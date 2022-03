Kolumnisti arvioi, kuinka Ruotsi päätyy Natoon: ”On tapahtunut tietoinen muutos” – Suomessa vastaava tilanne

Aftonbladetin pitkäaikainen politiikan toimittaja ja kolumnisti Lena Mellin arvioi tuoreessa kolumnissaan, että on todennäköistä, että Ruotsi hakee jäsenyyttä sotilasliitto Natossa.

Mellin arvioi kolumnissaan Aftonbladetissa, että päätös tehdään viimeistään kesällä ennen Ruotsissa pidettäviä vaaleja. Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit syyskuussa.

Mellin kirjoittaa, että pääministeri Magdalena Andersson on jo julistanut liittoutumattomuuden olevan osa menneisyyttä.

Andersson sanoi keskiviikkona SVT:n haastattelussa, ettei sulje pois mahdollisuutta maan Nato-jäsenyydestä. Pääministerin mukaan Venäjän hyökkäys on muuttanut turvallisuustilannetta perusteellisesti ja siksi nyt voi olla syytä harkita uudelleen Ruotsin liittoutumattomuutta.

Vielä marraskuun lopussa, kolme kuukautta ennen Venäjän laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan, Andersson sanoi, että Ruotsin liittoutumattomuus edistää vakautta ja turvallisuutta Pohjois-Euroopassa.

Mellinin mukaan ”on tapahtunut tietoinen muutos”, joka johtuu heikentyneestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Tämän vuoksi hallitus aikoo nyt päättää Ruotsin turvallisuuspolitiikan uudesta suunnasta ennen vaalikampanjaa. Hallitus nimitti hiljattain turvallisuuspoliittisen työryhmän, jossa on edustajia kaikista valtiopäiväpuolueista. Työtä johtaa ulkoministeri Ann Linde puolustusministeri Peter Hultqvistin avustuksella. Ryhmä piti toisen kokouksensa torstaina ja seuraavassa kokouksessa keskustellaan ”kansainvälisistä järjestöistä” – siihen kuuluu Nato.

Ryhmän työn tarkoituksena on selvittää kokonaisvaltaisesti Ruotsin vaihtoehdot, jotta voidaan tehdä perusteltu päätös.

Mellin esittelee kolme skenaariota: Ensimmäisessä mikään ei muutu nykylinjasta. Toisen skenaarion mukaan Ruotsi laajentaisi puolustus- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä muiden maiden kanssa ja mukaan tulisi myös mahdollisesti aiempaa useampia maita.

Molemmissa yllä mainituissa vaihtoehdoissa Ruotsi on edelleen sotilaallisesti liittoutumaton, ainakin paperilla. Mellin kuitenkin huomauttaa, että pääministeri vaikuttaa nyt olevan taipuvainen sille kannalle, ettei kumpikaan näistä vaihtoehdoista ole relevantti.

Kolmas skenaario on Naton jäsenyyden hakeminen.

Mellinin mukaan hyvin moni asia viittaa siihen, että juuri tätä vaihtoehtoa työryhmä painottaa raportissaan. Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.

Sen jälkeen päätös on Mellinin mukaan tehtävä ennen vaalikampanjaa, koska hallitus ei halua, että kampanjaa käydään erinäisillä Nato-lupauksilla. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson totesi jo ennen viime vaaleja, että mikäli hänestä tulee pääministeri, aikoo hän ottaa Ruotsin Nato-jäsenyyden hallituskauden tavoitteekseen.

Ruotsi päätti myös vastikään kasvattaa puolustusmenojaan 2 prosentin tasolle bkt:stä. Päätöksessä merkille pantavaa on se, että tuo on juuri se tavoite, jota Nato vaatii jäsenmailtaan. Pääministerin kuitenkin sanoi tuolloin, ettei päätös kerro lähentymisestä Naton kanssa.

Mellin arvioi, ettei Ruotsi liittyisi Natoon ilman Suomea. Näin hän on todennut aiemminkin. ”Epävirallinen totuus on, ettei Ruotsi koskaan liity Natoon ilman naapurimaa Suomea, jolla on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa”, Mellin kirjoitti joulukuussa.

Nyt hän muistuttaa, että Suomessa on käynnissä vastaavanlainen Nato-prosessi ja myös aikataulu on sama kuin Ruotsissa.

– Nato-kysymys siis ratkaistaan tänä kesänä, hän kirjoittaa.

Ja tämä on Mellinin arvio:

– On todennäköistä, että aiomme hakea läntisen puolustusliiton jäsenyyttä. Ruotsin turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut niin huonoksi Putinin hyökkäyksen jälkeen.