Nato: Venäjän joukot eivät ole vetäytymässä, vaan ryhmittyvät uudelleen – tämä on Ukrainan tilanne kello 20.30

Naton pääsihteerin mukaan Venäjän joukot tekevät jatkossakin iskuja Ukrainaan.

■ Venäjän joukot ryhmittyvät ehkä uudelleen Valko-Venäjällä, sanovat ukrainalaiset.

■ Raskas kranaattitulitus on jatkunut itäisessä Ukrainassa, kun Venäjä ilmeisesti suuntaa sotilaallista painopistettä Donbasin alueelle.

■ Siviilien evakuointiyritykset Harkovan alueella ovat estyneet kovien taisteluiden vuoksi.

■ Venäjän viranomaisten mukaan piiritetyn Mariupolin asukkaille on avattu evakuointikäytävä pois kaupungista.

■ Tshernobylistä lähteneillä venäläissotilailla mahdollisesti säteilysairauden oireita.

■ Tiedustelutiedot: Putinin lähipiiri pelkää kertoa hänelle totuutta sotatilanteesta Ukrainassa – Venäjä kiistää väitteet

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Venäjän Ukrainassa toimivat sotilasyksiköt eivät ole vetäytymässä vaan uudelleenasemoitumassa, uutistoimisto Reuters kertoo. Venäjä on sanonut vähentävänsä sotilastoimintaa Ukrainassa, mutta iskut ovat toistaiseksi laajalti jatkuneet.

Stoltenbergin mukaan on syytä odottaa, että Venäjän joukot tekevät jatkossakin iskuja Ukrainaan. Hänen mukaansa Venäjä siirtelee nyt joukkojaan vahvistaakseen Donbasin alueella tapahtuvaa hyökkäystään.

– Olemme kuulleet viime aikoina lausuntoja siitä, että Venäjä vähentää sotilaallista toimintaa Kiovan alueella ja pohjoisessa Ukrainassa, mutta Venäjä on jatkuvasti valehdellut aikeistaan, Stoltenberg sanoi.

Stoltenbergin mukaan Venäjän toimia voi arvioida vain tekojen, ei sanojen, perusteella. Hän pitää ilmiselvänä, ettei Venäjällä ole juurikaan halua löytää poliittista ratkaisua Ukrainan sotaan.

– Samaan aikaan Venäjä ylläpitää painetta Kiovan ja muiden kaupunkien alueilla. Voimme siis odottaa lisää hyökkäyksiä, jotka tuovat entistäkin enemmän kärsimystä, Stoltenberg totesi.

Venäjän iskut Kiovan ja Tshernihivin kaupunkien alueilla jatkuivat torstaina siitä huolimatta, että Venäjä lupasi Istanbulin neuvotteluissa vähentää "radikaalisti" sotilaallista toimintaa näiden kaupunkien lähistöllä.

Samaan aikaan Itä-Ukrainassa paikallisviranomaiset kertoivat panneensa merkille Venäjän joukkojen kiihtyneet iskut Donbasin alueella, jonne Venäjä sanoi aiemmin sotatoimiensa jatkossa keskittyvän.

– Me tunnemme selvästi sen, kuinka (sotatoimet) ovat nyt kohdentumassa meidän suuntaamme, sanoi Luhanskin alueen sotilashallinnon johtaja Serhi Haidai.

Ukrainan Mariupolin asukkaita on jälleen tarkoitus yrittää evakuoida perjantaina.

Torstaiaamupäivällä Venäjä vahvisti Ukrainalle Kansainvälisen Punaisen Ristin kautta, että se on valmis avaamaan evakuointikäytävän. Punainen Risti ilmoitti valmistautuneensa johtamaan perjantaista evakuointioperaatiota, jos Venäjä ja Ukraina pääsevät sopuun sen ehdoista.

– On äärimmäisen tärkeää, että tämä operaatio tapahtuu. Siitä riippuu kymmenientuhansien Mariupolin asukkaiden henki, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea kertoi tiedotteessaan.

Monet aiemmat evakuointiyritykset ovat epäonnistuneet Venäjän joukkojen tulituksen jatkuttua.

Ukrainan valtiollisen uutistoimiston Ukrinformin mukaan maan varapääministeri Iryna Vereshtshuk on arvioinut Venäjän saartamassa Mariupolin satamakaupungissa olevan yhä noin 100 000 evakuointia tarvitsevaa ihmistä. Noin 75 000 on Vereshtshukin mukaan saatu evakuoitua kaupungista venäläissaarron alkamisen jälkeen.

Venäläisten sotilaiden kerrotaan lähtevän Tshernobylin alueelta ja siirtyvän Valko-Venäjälle. Joidenkin raporttien mukaan sotilaita kuljetetaan erityissairaanhoitolaitokseen, sillä osa vaikuttaa kärsivän säteilysairaudesta, kertoo brittilehti The Guardian.

Hoitoon väitetysti joutuneet sotilaat ajoivat aiemmin panssarivaunuilla Tshernobylin ydinvoimalan "kuolleen alueen" läpi ja kaivoivat raporttien mukaan alueella juoksuhautoja.

Guardianin mukaan on mahdollista, etteivät venäläissotilaat ole tietoisia paikan vaarallisuudesta.

Tietoja ei ole toistaiseksi pystytty vahvistamaan.

Harkovan alue Koillis-Ukrainassa on ollut viimeisen 24 tunnin aikana raskaan tykistötulituksen kohteena, alueen sotilaskuvernööri kertoi torstaina CNN:n mukaan.

Jatkuvat pommitukset ovat estäneet evakuointikäytävien avaamisen alueella.

Brittiläisen tiedustelujohtajan mukaan presidentti Vladimir Putin on aliarvioinut ukrainalaisten vastarinnan, kansainvälisen yhteisön yhtenäisyyden ja talouspakotteiden vaikutukset.

Putin on kokenut saaneensa neuvonantajiltaan harhaanjohtavaa tietoa Ukrainan sodasta, mikä on johtanut suhteiden heikentymiseen hänen lähipiirinsä kanssa, kertoo Valkoinen talo. Valkoinen talo nojasi tietonsa asiasta Yhdysvaltain keräämään tiedustelutietoon.

– Meillä on tietoa, että Putin on kokenut tulleensa Venäjän armeijan harhaanjohtamaksi, mikä on aiheuttanut jännitteitä hänen ja armeijan johdon välillä, sanoi Valkoisen talon viestintäjohtaja Kate Bedingfield myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa alkaneessa lehdistötilaisuudessa.

Yhdysvaltojen mukaan Putin ei ole saanut todenmukaista tietoa esimerkiksi Venäjän joukkojen heikosta suorituskyvystä Ukrainassa tai siitä, miten paljon Venäjän talous on kärsinyt pakotteista. Putin ei ole myöskään tiennyt, että Venäjä on joutunut lähettämään varusmiehiä sotimaan Ukrainaan.

Syynä on se, että Putinin lähipiiri on pelännyt kertoa tälle totuutta tilanteesta.

Länsilähteiden mukaan Putinille ole kerrottu täyttä tilannekuvaa sotatoimista Ukrainassa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby kertoi pitävänsä tiedustelutietoja "huolestuttavina", koska hänestä se voi tarkoittaa huonoa menestystä rauhanneuvotteluille.

– Toinen ongelma on, ettei voi tietää, kuinka tällainen johtaja sitten reagoi huonojen uutisten kuulemiseen, Kirby sanoi BBC:n mukaan.

Venäjä on kiistänyt väitteet siitä, että Putinin alaiset pelkäisivät kertoa hänelle oikeaa tilannekuvaa.

Myös Britannian tiedusteluelimen GCHQ:n johtaja Jeremy Fleming sanoi australialaisessa yliopistossa pitämässään puheessa torstaina, että Putinin neuvonantajat pelkäävät kertoa tälle totuutta tämän epäonnistuvasta sotastrategiasta Ukrainassa.

– Olemme nähneet venäläisten sotilaiden – joilta puuttuu niin aseita kuin moraalia – kieltäytyvän käskyistä, sabotoivan omaa varustustaan ja jopa ampuvan vahingossa alas oman lentokoneensa, Fleming sanoi.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov saattaa tavata Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban kahden viikon sisällä, kertoi maiden neuvotteluja välittävä Turkki torstaina. Myös Venäjä on näyttänyt vihreää valoa mahdolliselle tapaamiselle.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu kertoi televisiohaastattelussa, että viikon tai kahden viikon sisällä mahdollisesti järjestettävä korkean tason tapaaminen pidettäisiin vähintäänkin ulkoministeritasolla.

Ulkoministerit Lavrov ja Kuleba tapasivat Turkin Antalyassa maaliskuun alkupuolella. CNN:n mukaan Ukrainan neuvotteluryhmä on myös kertonut, että Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvottelujen on määrä jatkua perjantaina verkkoyhteyden avulla.