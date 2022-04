Pastori majoitti kotiinsa Mariupolin pakolaisia: ”Se on ollut pahempaa kuin helvetissä”

Itä-Ukrainan Dniprosta on tullut monille pakolaisille pysähdyspaikka. – Ilmahälytys­sireenejä kuulee joka päivä, kertoo paikallisen seurakunnan pastori Gleb Kopalin.

– Kuuntelin heidän tarinoitaan koko yön. Se on ollut pahempaa kuin helvetissä. Sillä helvetissä ei ole lapsia, kertoo pastori Gleb Kopalin.

Kopalin, Itä-Ukrainan Dniprossa toimivan seurakunnan pastori, majoitti viime viikon perjantaina kotonaan Mariupolista paenneen pariskunnan Anatolin ja Valentinan.

Valentina ja Anatoli eivät olleet voineet soittaa lapsilleen maaliskuun 2. päivän jälkeen.

Seurakunta maksoi bensat vapaaehtoiselle, joka nouti pakolaiset autollaan ja ajoi heidät Dniproon. Heidän lapsensa asuvat Ukrainan keskiosissa eivätkä olleet kuulleet heistä maaliskuun alun jälkeen, Kopalin kertoo IS:lle sähköpostihaastattelussa.

Anatoli ja Valentina olivat osa ryhmää, joka pääsi pakoon saarretusta kaupungista viime viikolla läheisen Berdianskin kaupungin kautta. He tulivat kolmen muun samassa kellarissa piileskelleen kanssa autolla Berdianskiin. Sieltä heitä oli hakemassa autollaan vapaaehtoinen, jolle Kopalinin seurakunta oli maksanut bensat. Saattueessa oli Kopalinin mukaan useita autoja, sekä muulta tulleita auttajia että paikallisia Mariupolista.

Ajomatka oli vaarallinen: taistelut olivat päällä, matkalla kuului laukauksia ja räjähdyksiä ja osaan autoista osui ammuksia, kertoo Kopalin.

Seurue Berdianskissa, rannikkokaupungissa, jossa Anatoli ja Valentina vaihtoivat heitä noutamaan tulleen dniprolaisen vapaaehtoisen autoon.

Perillä Dniprossa 25. maaliskuuta.

Viranomaislähteiden mukaan samana päivänä Mariupolista evakuoitiin lähes 3 000 ihmistä, hän sanoo.

– Kun taistelut alkoivat kaduilla heidän kotinsa alueella, Anatoli ja Valentina menivät piiloon kotitalonsa kellariin joidenkin naapurien kanssa. Hirveintä oli, kun venäläiset tankit alkoivat tulittaa heidän taloaan. Talo syttyi tuleen, ja heidän täytyi paeta naapuritalon kellariin luotisateessa, miinojen ja ammusten räjähdellessä, Kopalin kertaa kuulemaansa.

Valentinan kuulo on alentunut, ja Kopalin arvelee sen johtuvan tästä.

Valentinan ja Anatolin kotitalo Mariupolissa iskun jälkeen.

Nuorin kellarissa piileksinyt olivat 3-vuotias ja vanhin 97, pariskunta kertoi Kopalinille. Ruoka oli lähes loppu ja se vähä mitä oli, annettiin lapsille.

Ennen katutaistelujen alkua Anatoli ja Valentina tekivät ruokaa nuotiolla kerrostalonsa pihalla naapureiden kanssa.

Pastori Gleb Kopalin.

– Mariupol on ollut miehitettynä nyt suunnilleen kuukauden. Viestintäyhteydet ovat poikki, ei ole internetiä, sähköä, ei vettä. Kaupat ja apteekit ovat olleet jo pitkään kiinni ja ryöstettyjä, Kopalin kertoo pariskunnan kertoneen.

He olivat yötä Kopalinin kodissa, jonne mahtuu, sillä hänen perheensä lähti Puolan kautta turvaan joitakin viikkoja sitten.

– Seuravana päivänä heidän lapsensa tulivat noutamaan heidät. He ajattelevat, että heidän elämänsä on nyt lasten ja lastenlasten kanssa. Ei ole todennäköistä, että he voisivat palata Mariupoliin, sillä heidän kotitalonsa, kuten koko kaupunki, on täysin tuhottu, Kopalin kertoo ja lisää pariskunnan asuneen Mariupolissa lähes 50 vuotta.

Dniprossa on öisin ulkonaliikkumiskielto.

Noin miljoonan asukkaan Dnipro on Ukrainan neljänneksi suurin kaupunki. Venäjän hyökättyä siitä on tullut tärkeä avustuskeskus.

– Dnipron kautta lähetetään paljon humanitääristä apua alueille, joilla käydään taisteluja, ja monet sotaa pakenevat ihmiset kulkevat Dnipron kautta. YK:n tietojen mukaan noin 4 miljoonaa ihmistä lähti Ukrainasta 30 ensimmäisen sotapäivän aikana, mutta sen lisäksi 6,5 miljoonaa sijoitettiin maan länsiosiin. Heistä suurin osa on kulkenut Dnipron kautta, Kopalin kertoo.

– Joka päivä lähtee 4–5 junaa länsiosiin. Monet menevät busseilla tai omilla autoilla.

Valtaosa pakolaisista on Harkovan, Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Mariupolin alueilta. Useimmat ovat Dniprossa yhden tai useamman yön ja jatkavat sitten länteen, mutta jotkut vuokraavat asunnon Dniprosta tai jäävät kaupungin tai vapaaehtoisten organisoimiin pakolaiskeskuksiin, Kopalin kertoo.

Pakolaiskeskuksia Dniprossa pyörittää sekä kaupunki että vapaaehtoiset.

Myös seurakunnat auttavat pakolaisia: tarjoavat majoitusta ja ruokaa, antavat ruokapaketteja, hygieniatuotteita ja lääkkeitä. Jotkut niistä järjestävät pakolaisten kyytejä ja toimittavat humanitaarista apua Puolan ja Saksan seurakunnilta. Kopaliln toimiin helluntailaisseurakunnassa.

– Usein rahat ruoan ja lääkkeiden ostoon saadaan lahjoituksina ihmisiltä eri puolilta maailmaa, Kopalin sanoo.

Lahjoituksilla on voitu hankkia ruokaa pakolaisille

Lähimmät taistelualueet ovat noin 140–220 kilometrin päässä Dniprosta. Sotaa käydään kolmella suunnalla: pohjoisessa ovat Kiova, Tshernihiv ja Harkova; idässä Donetskin ja Luhanskin alueet; etelässä Mariupol, Herson ja Mykolajiv.

Kaupunki yrittää elää normaalia elämää. Ulkonaliikkumiskielto on iltayhdeksästä aamukuuteen, mutta bussit kulkevat, kahvilat ja kaupat ovat auki, apteekit ja pankit toimivat. Ruoka ja lääkkeet loppuivat osittain sodan parin ensimmäisen viikon aikana, kun ihmiset varautuivat pahimpaan, mutta nyt tilanne on Kopalinin mukaan normalisoitunut.

Pastorin mukaan elämä Dniprossa on ollut melko turvallista ja rauhallista.

Kaikki on kuitenkin suhteellista:

– Ilmahälytyssireenejä kuulee joka päivä, kun asukkaita varoitetaan ilmaiskuista tai ohjuksista. Ilmapuolustus on tuhonnut useita ohjuksia, mutta kolme rakettia on pudonnut kaupungin alueelle. Ne ovat aiheuttaneet vaurioita infrastruktuurille ja yksi siviili kuoli.

– Useimmat ihmiset eivät elä koko ajan pelon alla, mutta keskusteluissa aistii kyllä ahdistusta, ja se näkyy teoissakin, Kopalin arvioi.